Khi đảng viên đi truớc trong chuyển đổi số

Với 75 tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng, ông Phan Thanh Hải, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng khu Tràng Bạch, phường Hoàng Quế đang tích cực gương mẫu đi đầu trong công tác chuyển đổi số ở địa phương.

Ông Hải sử dụng ứng dụng sổ tay điện tử.

Ông Phan Thanh Hải kể, khi bước vào độ tuổi đôi mươi, ông hăng hái đăng ký tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ông được bổ sung vào Quân đoàn 4, vào Nam chiến đấu trực tiếp ở Xuân Lộc, Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Hải ra Bắc trở lại quê hương Quảng Ninh.

Ông Hải và vợ cùng nhau sử dụng điện thoại thông minh để đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Về Quảng Ninh, ông Hải được cử đi học văn hoá, tốt nghiệp hệ 10/10, được đi học sĩ quan chính trị. Sau đó ông về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Triều làm đến Phó Chỉ huy trưởng quân sự.

Phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, sau khi nghỉ hưu, ông Phan Thanh Hải tiếp tục "vác tù và hàng tổng" tham gia nhiều công tác xã hội tại địa phương. Ông Hải có tổng cộng 11 năm làm Trưởng khu, Bí thư Chi bộ ở khu phố Tràng Bạch.

Là đảng viên lại trải qua nhiều năm quân ngũ, ông Hải tích cực đi đầu trong nhiều phong trào ở địa phương. Dù tuổi tác đã cao nhưng ông vẫn hăng hái tham gia học tập nắm bắt tốt các kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, mạng xã hội. Ông Hải còn tích cực nêu gương, tuyên truyền cho các đảng viên trong Chi bộ, hội viên tham gia vào hoạt động chuyển đổi số.

Theo ông Hải, tuổi tác và hạn chế về nhận thức công nghệ khiến nhiều hội viên người cao tuổi gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh. Tuy nhiên, nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, nhiều người đã biết sử dụng điện thoại để thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký thường trú, tạm trú, khai sinh, khai tử và mua sắm trực tuyến. Các tiện ích số được người cao tuổi đón nhận bởi tính nhanh chóng, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Cũng theo ông Hải, hiện nay, Chi bộ khu phố Tràng Bạch có tổng cộng 140 đảng viên. Tất cả đều có sổ tay điện tử và đều sử dụng được. Chi bộ còn lập nhóm zalo trao đổi công việc, thông tin nội dung được nhanh gọn, hiệu quả.

Nhiều thủ tục hành chính được ông Hải nắm rõ.

Bà Vũ Thanh Huỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Quế, các đảng viên kỳ cựu đã vào cuộc tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia chuyển đổi số. Trong công tác tuyên truyền các đảng viên, hội viên chú trọng công tác cơ sở, phối hợp các bộ phận chuyên môn, công an phường tổ chức các cuộc thi. Dù cho lớp trẻ có lợi thế hơn nhanh nhẹn hơn nhưng không thể làm tốt được nếu không có các đội ngũ cán bộ đảng viên hội viên ở khu phố. Những nhân tố nòng cốt này sẽ đi sâu vào hội viên và nhân dân tuyên truyền để người dân hiểu.

Cũng theo bà Huỳ, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh tổ công nghệ số cộng đồng, duy trì chế độ hỗ trợ hàng tháng cho thành viên tổ công nghệ cộng đồng, rà soát lại thành phần những người tích cực thì củng cố lại, theo hướng thiết thực hơn, ứng dụng công nghệ số. Những đảng viên tích cực đi đầu như ông Hải cần được tiếp tục động viên để đồng hành cùng người dân thực hiện có hiệu quả hơn, lan toả mạnh mẽ hơn đến từng người từng cán bộ hội viên đến các các hội viên khác và nhân dân.