Hiệu quả thiết thực từ sổ tay đảng viên điện tử

Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Những tiện ích của công nghệ số không chỉ giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời mà còn góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở.

Đoàn viên thanh niên phường An Sinh hướng dẫn đảng viên cao tuổi sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Là một trong những địa phương tích cực triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, Đảng bộ phường An Sinh đã chủ động đưa công nghệ số vào hoạt động của các chi bộ, tạo thuận lợi cho đảng viên trong tiếp cận thông tin, nghiên cứu tài liệu và tham gia sinh hoạt Đảng.

Đảng bộ phường An Sinh hiện có 1.226 đảng viên. Ngay từ tháng 11/2025, Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng, phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn các chi bộ cài đặt, sử dụng. Ngày 31/1/2026, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 200 đại biểu về các thao tác quản lý đảng viên, khai thác tài liệu và tổ chức sinh hoạt chi bộ trên ứng dụng. Đồng thời, huy động những đảng viên trẻ, am hiểu công nghệ hỗ trợ đảng viên lớn tuổi tiếp cận, sử dụng thành thạo. Với cách làm đồng bộ, đến nay, 100% đảng viên toàn Đảng bộ đã cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 42/42 chi bộ thực hiện sinh hoạt toàn trình trên ứng dụng, đạt 100%.

Đồng chí Vũ Mạnh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Sinh, cho biết: Sổ tay đảng viên điện tử giúp đổi mới cách chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ. Đảng viên có thể sử dụng điện thoại để theo dõi lịch họp, nghiên cứu nghị quyết, văn bản và chuẩn bị ý kiến trước mỗi kỳ sinh hoạt. Cấp ủy cũng thuận tiện hơn trong việc gửi tài liệu, quản lý hoạt động chi bộ, giảm thời gian và chi phí in ấn. Việc tiếp cận tài liệu sớm giúp đảng viên chủ động thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục hướng dẫn đảng viên khai thác hiệu quả ứng dụng, gắn chuyển đổi số với đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở.

Sổ tay đảng viên điện tử còn phát huy hiệu quả tại các doanh nghiệp sản xuất có đông công nhân làm việc theo ca kíp. Tại Chi bộ Phân xưởng Đào lò 3 (Công ty CP Than Mông Dương), do đặc thù đảng viên làm việc phân tán tại các đường lò mức -250m từng gây khó khăn trong phổ biến nghị quyết, tài liệu sinh hoạt. Từ cuối năm 2025, chi bộ triển khai ứng dụng đến toàn thể đảng viên. Đến nay, cả 22/22 đảng viên đã sử dụng thành thạo, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Toản, Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Đào lò 3, cho biết: Sổ tay đảng viên điện tử giúp khắc phục khó khăn trong phổ biến chủ trương, nghị quyết do công nhân làm việc theo ca kíp. Đảng viên có thể chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm bắt nội dung sinh hoạt, từ đó nâng cao trách nhiệm, gương mẫu trong công việc và vận động công nhân chấp hành kỷ luật lao động, quy trình kỹ thuật, quy định an toàn. Qua đó, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất. Trong 10 tháng năm 2026, phân xưởng đã đào mới hơn 3.000m đường lò.

Từ thực tế tại các địa phương, doanh nghiệp cho thấy, hiệu quả của Sổ tay đảng viên điện tử từng bước thay đổi cách thức quản lý, điều hành và tổ chức sinh hoạt Đảng. Việc tiếp cận thông tin nhanh chóng, đầy đủ giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa cấp ủy với đảng viên.

Đến nay, toàn tỉnh có 57/59 đảng bộ được cấp tài khoản quản trị và triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 104.251 đảng viên đã cài đặt, sử dụng, đạt 93,2%. Tính đến hết kỳ sinh hoạt tháng 10/2026, có 3.936/4.436 chi bộ thực hiện sinh hoạt toàn trình trên ứng dụng, đạt 88,73%. Hai đảng bộ mới thành lập chưa được đồng bộ dữ liệu đảng viên từ hệ thống của Trung ương nên chưa triển khai ứng dụng.

Những kết quả bước đầu cho thấy, việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đang từng bước đi vào nền nếp, trở thành công cụ thiết thực trong hoạt động của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.