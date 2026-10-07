Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Nghị quyết 57: Từ chủ trương đến những chuyển biến trong đời sống

Ngay sau khi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành, Quảng Ninh đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng những cách làm sát thực tiễn. Từ công việc của cán bộ, đảng viên đến những sinh hoạt thường ngày của người dân, công nghệ đang dần trở thành công cụ quen thuộc; góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm.

Từ Nghị quyết đến chuyển biến của người dân

Nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược của Nghị quyết 57, công tác quán triệt, tuyên truyền đã được Quảng Ninh triển khai sâu rộng, đồng bộ ở tất cả các cấp. Điểm nhấn mang tính đột phá trong việc chuyển hóa nhận thức thành hành động chính là việc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số. Việc đặt người đảng viên vào vị trí dẫn dắt, nêu gương trong môi trường số không chỉ nâng cao năng lực thực chiến của đội ngũ cán bộ, mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Song song với việc nâng cao nhận thức, Quảng Ninh đã sớm kiện toàn bộ máy chỉ đạo, ban hành hệ thống chương trình, kế hoạch hành động đồng bộ, sự bài bản này bảo đảm tính nghiêm túc, xuyên suốt và thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành từ cấp thành phố cho đến tận cơ sở. Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai, những chuyển biến về mặt cơ chế đã kết tinh thành kết quả sản xuất, đời sống cụ thể. Tại các sở, ban, ngành và địa phương, hàng loạt ứng dụng, tiện ích số đã được đưa vào vận hành rộng rãi.

Các đại biểu tham quan sản phẩm công nghệ tại Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026.

Sự thay đổi này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực, cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp mà còn đổi mới căn bản phương thức quản trị công. Hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên rõ rệt, tính minh bạch được tăng cường, trở thành bệ phóng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng đất mỏ bước vào kỷ nguyên số.

Ở xã Tiên Yên, những thay đổi ấy được cảm nhận từ chính công việc hằng ngày của cán bộ cơ sở. Trước đây, để hoàn thiện báo cáo, biên bản hay nghị quyết, cán bộ thôn mất khá nhiều thời gian chuẩn bị, nay công cụ tích hợp trên trang thông tin điện tử của xã với tên miền https://xatienyen.org hỗ trợ soạn thảo, giúp công việc được thực hiện nhanh và thuận tiện hơn. Chị Lã Thị Hồng, Bí thư Chi bộ thôn Phong Dụ (xã Tiên Yên), cho biết: Khi có trang xatienyen.org thì giúp ích cho chúng tôi tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, để soạn thảo các báo cáo, các biên bản, nghị quyết để chúng tôi gửi lên Sổ tay Đảng viên được kịp thời.

Chị Lã Thị Hồng, Bí thư Chi bộ thôn Phong Dụ (xã Tiên Yên) sử dụng tiện ích soạn thảo văn bản tích hợp trang xatienyen.org

Với thôn Phong Dụ, hiệu quả của công nghệ còn thể hiện rõ qua những nhóm Zalo. Thay vì phải đi đến từng hộ để thông báo các chủ trương mới hay lịch họp, thông tin được chuyển đến người dân nhanh chóng hơn. Phong Dụ hiện có 364 hộ, gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau sắp xếp, địa bàn rộng hơn, dân cư phân tán hơn, vì vậy việc ứng dụng công nghệ giúp cán bộ thôn tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời tạo thuận lợi trong trao đổi với người dân. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy đang làm thay đổi cách cán bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ mỗi ngày.

Tiên Yên có hơn 22.000 người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 43%, vì vậy, chuyển đổi số ở địa phương được xác định phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế, bằng những cách làm dễ hiểu, dễ tiếp cận. Mô hình “Ông bà học cùng con cháu” là một trong những cách làm như vậy. Trong những ngày hè, em Bế Quỳnh Như vừa phụ giúp gia đình làm nông, vừa trở thành “giáo viên công nghệ” của gia đình. Từ những hướng dẫn của cháu, ông Bế Văn Quế, thôn Phong Dụ, từng bước làm quen với VNeID, thanh toán tiền điện, tiền nước trực tuyến và tìm đọc thông tin trên các nền tảng chính thống.

Ông Bế Văn Quế, thôn Phong Dụ được cháu gái hướng dẫn các tiện ích số.

Khi công nghệ được truyền đạt bằng những thao tác gần gũi, phù hợp với từng người, khoảng cách số dần được thu hẹp. Đó cũng là cách để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, thay vì chỉ dừng lại ở những khái niệm hay ứng dụng trên môi trường mạng. Theo định hướng đến năm 2030, Tiên Yên tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hạ tầng hiện đại, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, qua đó tăng cường kết nối giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Ông Đào Xuân Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tiên Yên cho biết: Để thực hiện tốt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Đảng ủy xã Tiên Yên chúng tôi tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện hạ tầng số liên thông đồng bộ và hiện đại. Đối với nguồn nhân lực chúng tôi xác định là tiếp tục các giải pháp về đổi mới tư duy cho cán bộ và nâng cao lăng lực số cho cán bộ và người dân, trong đó vai trò người đứng đầu có vai trò quan trọng hết sức đặc biệt, người đứng đầu không những chỉ đạo toàn diện về phát triển KH và CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà còn là người tiên phong đi đầu trong ứng dựng công nghệ giải quyết công việc. Đồng thời, Đảng ủy xã cũng tập trung phát triển một số tiện ích trên nền tảng trí tuệ nhân tạo để trực tiếp phục vụ cho công việc với mục tiêu giảm bớt giấy tờ và nâng cao hiệu quả công việc.

Công nghệ hướng tới cuộc sống tốt hơn

Không chỉ ở cơ sở, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động của tổ chức Đảng. Tại khu phố Quang Trung 5B, phường Uông Bí, “Sổ tay Đảng viên điện tử” đang trở thành một công cụ quen thuộc trong sinh hoạt chi bộ. Ban đầu, với một số đảng viên lớn tuổi, việc tiếp cận ứng dụng còn không ít bỡ ngỡ, tuy nhiên, được cán bộ hướng dẫn trực tiếp, nhiều người đã dần làm quen, có thể tự tìm kiếm nghị quyết, chỉ thị, quy định; theo dõi thông tin, tài liệu và thực hiện các nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ thuận tiện hơn.

Bà Nguyễn Thị Bình hướng dẫn ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho các đảng viên khu phố Quang Trung 5B (phường Uông Bí).

Bà Nguyễn Thị Bình, đảng viên khu phố Quang Trung 5B, phường Uông Bí chia sẻ: Ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cung cấp cho chúng tôi nguồn tài liệu phong phú, tiếp nhận thông báo, đến cập nhật tài liệu và điểm danh một cách nhanh chóng.

Trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, hiện nay, 100% đảng viên thuộc diện đủ điều kiện đã tham gia sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết trên ứng dụng. Từ chỗ còn xa lạ, công cụ số đang từng bước trở thành một phần trong sinh hoạt thường xuyên của cán bộ, đảng viên.

Trong lĩnh vực hành chính công, những tiện ích số cũng đang được đưa đến gần người dân hơn. Thực hiện Nghị quyết 57, Quảng Ninh triển khai các ki-ốt thông minh cùng hệ thống xác thực, cấp bản sao điện tử. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, từ tháng 5/2026, ki-ốt đã ghi nhận 250 lượt cấp bản sao điện tử và 12.444 lượt truy cập, sử dụng. Việc có thêm lựa chọn khi thực hiện thủ tục giúp người dân chủ động hơn, giảm thời gian chờ đợi, đồng thời giảm áp lực tại các quầy giao dịch.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hoan, phường Đông Triều, trải nghiệm với robot hỗ trợ TTHC.

Từ những tiện ích bước đầu, các địa phương tiếp tục tìm cách đưa công nghệ vào giải quyết những nhu cầu cụ thể. Phường Đông Triều là địa phương đầu tiên trong thành phố triển khai robot hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Robot có thể hướng dẫn người dân tra cứu thông tin, trả lời các câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính và hướng dẫn thành phần hồ sơ cần thiết.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hoan, phường Đông Triều, chia sẻ: Tôi thấy robot rất thân thiện, thông minh, các thao tác đều hướng dẫn bằng giọng nói và trên màn hình, chỉ cần làm theo hướng dẫn là có thể tra cứu thông tin. Việc ứng dụng công nghệ như thế này giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Những cách làm mới đang cho thấy chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa xôi. Khi công nghệ được thiết kế từ nhu cầu thực tế, người dân có thể trực tiếp cảm nhận được sự thuận tiện trong những công việc vốn quen thuộc hằng ngày.

Trong lĩnh vực y tế, những thành tựu khoa học, công nghệ cũng đang được chuyển hóa thành các dịch vụ phục vụ người bệnh. Tại Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng thành phố, robot phục hồi chức năng hỗ trợ người bệnh thực hiện các động tác lặp lại với độ chính xác cao, tần suất phù hợp, đồng thời kiểm soát quá trình vận động. Thiết bị giúp hạn chế sai số do yếu tố chủ quan, hỗ trợ người bệnh phục hồi vận động sớm sau khi mắc bệnh, chấn thương, đột quỵ hoặc trải qua phẫu thuật. Bệnh viện là đơn vị thứ hai trong cả nước được đầu tư robot phục hồi chức năng. Cùng với đó, các kỹ thuật như: sàng lọc bệnh võng mạc bằng AI, siêu âm giảm đau, laser nội mạch... đang được đưa vào ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.

Từ chính quyền, tổ chức Đảng đến y tế, giáo dục và đời sống dân cư, công nghệ đang từng bước hiện diện trong nhiều lĩnh vực. Thẻ căn cước công dân được sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy; ki-ốt sinh trắc học và đăng ký khám trực tuyến, góp phần giảm thời gian chờ; học bạ số, những bài học có tích hợp AI mở thêm phương thức học tập; camera AI và các hệ thống cảnh báo hỗ trợ quản lý, bảo đảm an toàn tại cơ sở, doanh nghiệp. Các mini app trên Zalo cũng mở thêm kênh để người dân tiếp cận thông tin và phản ánh ý kiến.

Điểm chung của những ứng dụng ấy là hướng đến những nhu cầu cụ thể trong công việc và cuộc sống. Khi người dân có thể làm một thủ tục thuận tiện hơn, cán bộ giảm được thời gian xử lý công việc, người bệnh được tiếp cận kỹ thuật điều trị hiện đại hay người cao tuổi có thể tự thực hiện một thao tác số quen thuộc, giá trị của chuyển đổi số trở nên rõ ràng và gần gũi hơn.

Từ những bước đi quyết liệt trong chỉ đạo đến cách làm linh hoạt ở cơ sở, Quảng Ninh đang từng bước đưa tinh thần Nghị quyết 57 vào cuộc sống. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì thế không còn là những khái niệm mang tính định hướng, mà đang đi vào đời sống, trở thành những công cụ phục vụ con người. Mỗi tiện ích được tạo ra, mỗi thao tác được rút ngắn, mỗi người dân có thêm một lựa chọn thuận tiện hơn cũng là một bước tiến trong hành trình nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.