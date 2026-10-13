Chuyển động từ Nghị quyết 57-NQ/TW

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đang từng bước đưa khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn, tạo thêm động lực cho phát triển.

Cuối tháng 9/2026, Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN của Quảng Ninh đã xem xét hồ sơ của 3 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này đều đã đưa kết quả nghiên cứu, cải tiến công nghệ vào sản phẩm sản xuất, kinh doanh và tạo được doanh thu thực tế.

Tại công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (COLAVI), doanh nghiệp đã làm chủ các quy trình thiết kế, sản xuất, lắp đặt hệ thống băng tải kín, băng tải ống, máy rót than và máy chuyển tải vật liệu rời có năng suất từ 800-1.500 tấn/giờ. Doanh thu thuần bình quân đạt 654,34 tỷ đồng/năm; chi cho hoạt động KHCN bình quân đạt 2,21% doanh thu. Doanh nghiệp có 36 nhân sự chuyên trách nghiên cứu, phát triển và từng đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Chuyên gia người Nhật sang hỗ trợ kỹ thuật cho Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin (VMC). Ảnh: Phạm Học

Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin (VMC) có kết quả nghiên cứu quy trình chế tạo máy nắn thẳng chuyên dụng và sản xuất thép vì chống lò SVP đạt tiêu chuẩn ГОСТ 18662-83 của Liên bang Nga, thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao. Doanh thu từ sản phẩm KHCN đạt bình quân trên 1.100 tỷ đồng/năm, chiếm 48,41% tổng doanh thu; đội ngũ nghiên cứu, phát triển có 77 người.

Ở lĩnh vực chế biến thực phẩm, Công ty TNHH MTV Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Thăng Long ứng dụng quy trình kiểm soát hóa sinh, hạ lạnh sâu kết hợp lên men Malolactic trong sản xuất rượu vang mơ Yên Tử - Lộc Xuân với quy mô 5.000 lít/mẻ. Sản phẩm đã được thương mại hóa ổn định, doanh thu bình quân trên 105 tỷ đồng/năm; tỷ lệ chi cho KHCN đạt 2,1% doanh thu thuần.

Căn cứ các tiêu chí theo quy định mới, Hội đồng thẩm định thống nhất cả 3 doanh nghiệp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN. Từ đầu năm 2026 đến nay, Quảng Ninh có 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tăng 7 doanh nghiệp so với đầu năm 2025. Nhiều doanh nghiệp đã hình thành nguồn doanh thu lớn từ sản phẩm KHCN, như: Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả đạt doanh thu 486 tỷ đồng, trong đó 345 tỷ đồng từ sản phẩm KHCN, chiếm khoảng 71%; Công ty CP Gốm Đất Việt đạt 456 tỷ đồng doanh thu, trong đó sản phẩm KHCN chiếm 89%; Công ty CP Gạch ngói Đất Việt đạt khoảng 205 tỷ đồng, toàn bộ từ sản phẩm KHCN... Một số doanh nghiệp cũng chủ động trích lập quỹ phát triển KHCN để tiếp tục đầu tư, như Công ty CP Gốm Đất Việt trích 3 tỷ đồng, Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả trích 2,36 tỷ đồng…

Sở KHCN đang tiếp tục hỗ trợ thêm 5 doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp KHCN, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất. Việc mở rộng lực lượng doanh nghiệp KHCN có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, bởi kết quả nghiên cứu chỉ thực sự có giá trị khi được đưa vào sản xuất, tạo sản phẩm, nâng năng suất và sức cạnh tranh.

Cùng với phát triển doanh nghiệp KHCN, Quảng Ninh đang thay đổi cách tổ chức các nhiệm vụ nghiên cứu. Cuối tháng 8/2026, thành phố tiếp tục lựa chọn 3 bài toán công nghệ chiến lược phù hợp với thực tiễn địa phương, báo cáo Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2025 đến nay, Quảng Ninh đã đăng ký, công bố 22 bài toán lớn về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó có 3 bài toán đã hoàn thành, 11 bài toán đang triển khai, 1 bài toán dừng thực hiện và 7 bài toán chưa triển khai.

Các bài toán công nghệ chiến lược của Quảng Ninh tập trung vào nhu cầu thực tế giúp các nhiệm vụ nghiên cứu bám sát hơn yêu cầu phát triển của từng ngành, lĩnh vực. Tại khu vực cửa khẩu, Đề án thí điểm cửa khẩu thông minh Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) hướng tới số hóa quy trình quản lý xuất nhập khẩu, logistics, phương tiện và hàng hóa.

Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, hệ thống quan trắc tự động đang sử dụng 1.360 cảm biến tại 200 trạm, truyền dữ liệu theo thời gian thực; năm 2026 đã hoàn thành kết nối hệ thống quan trắc môi trường tự động về Trung tâm điều hành thông minh. Cùng với đó, 30 trạm đo mưa tự động tiếp tục cung cấp dữ liệu phục vụ theo dõi, cảnh báo và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng được duy trì hoạt động.

Người dân sử dụng mô hình kiosk thông minh để giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh.

Chuyển đổi số cũng đang thể hiện rõ hơn qua những tiện ích người dân trực tiếp sử dụng. Sau 3 tháng thí điểm, hệ thống Kiosk thông minh ghi nhận gần 15.000 lượt tiếp cận, sử dụng. Trong đó có 4.996 lượt chứng thực bản sao, 2.832 lượt chứng thực chữ ký, 992 lượt cấp bản sao trích lục hộ tịch và giấy khai sinh, 830 lượt cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; ngoài ra còn có các giao dịch liên thông khai sinh, thường trú, bảo hiểm y tế và thanh toán trực tuyến.

Hạ tầng phục vụ chính quyền số cũng được bổ sung nhanh hơn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo khảo sát đến ngày 19/9, 40 cơ quan, đơn vị, địa phương đã mua sắm 1.402 thiết bị đầu cuối với tổng kinh phí gần 32,9 tỷ đồng. Việc bổ sung máy tính, máy quét, máy in và các thiết bị cần thiết giúp các đơn vị cấp xã duy trì xử lý hồ sơ, văn bản và dịch vụ công trên môi trường số.

Toàn thành phố hiện có tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 100% dân số, 5G đạt 94%; tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao băng rộng cố định FTTH đạt 99,74%. Hơn 1,2 triệu tài khoản định danh điện tử đã được thu nhận; 100% cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước; 100% cơ sở giáo dục thực hiện quản trị trên môi trường số. 1.538 tổ công nghệ số cộng đồng với 11.800 thành viên đang hoạt động tại 100% thôn, bản, khu phố, hỗ trợ trên 190.000 hộ gia đình tiếp cận các dịch vụ số.

Cùng với đầu tư công nghệ, thiết bị, Quảng Ninh dành nguồn lực cho đội ngũ trực tiếp triển khai. Chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 đến nay đã có 79 trường hợp được hỗ trợ. Đây là một trong những điều kiện để các hệ thống, nền tảng và công nghệ mới được vận hành hiệu quả, nhất là trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào từng ngành, từng cấp chính quyền.