Khí thế từ đợt thi đua đặc biệt

Chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên đang triển khai đợt thi đua đặc biệt bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể, hướng tới xây dựng diện mạo thành phố văn minh, hiện đại từ từng khu dân cư.

Các cựu chiến binh khu Cây số 11, phường Đông Mai, tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở rộng đường.

Ở ngõ 562, tổ dân cư số 2, khu phố Cây số 11, phường Đông Mai, hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, Chi hội Cựu chiến binh khu phố chọn vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường làm phần việc hưởng ứng đợt thi đua. Chi hội đã trực tiếp vận động các hộ dân hiến đất dọc khoảng 500m tuyến đường. Cán bộ, hội viên còn góp ngày công, vận động kinh phí hỗ trợ hơn 20 hộ hiến đất làm lại tường rào.

Ông Trần Văn Chất, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố Cây số 11, chia sẻ: “Ban đầu vận động cũng khó vì đất đai có giá trị, trong khi không có kinh phí hỗ trợ. Các cựu chiến binh kiên trì tuyên truyền để bà con thấy mở rộng đường là làm cho chính khu dân cư của mình khang trang, sạch đẹp hơn. Chúng tôi cũng góp ngày công, vận động kinh phí hỗ trợ các hộ làm lại tường rào. Quảng Ninh đã trở thành thành phố, người dân càng mong đường làng, ngõ phố rộng rãi, sạch đẹp, đi lại thuận tiện. Bà con hiểu được lợi ích chung nên đồng tình, ủng hộ”.

Được biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Mai đăng ký vận động 201 hộ hiến đất, hiến công trình để cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến Mai Hòa - Biểu Nghi dài 4,46km; vận động nhân dân đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng 730m tường rào cho các hộ hiến đất làm đường tại ngõ 158 khu Khe Cát, ngõ 67 đường An Lập - khu Lâm Sinh, ngõ 3 khu Cây số 11 và tuyến đường Mai Hòa.

Theo ông Đỗ Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Mai, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng thành phố Quảng Ninh, MTTQ phường chú trọng lựa chọn những công trình, phần việc sát với từng khu dân cư, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động. Người dân vừa trực tiếp tham gia, vừa thụ hưởng thành quả từ những công trình nên sự đồng thuận cũng cao hơn.

Tại phường Cẩm Phả, MTTQ phường cũng đưa mục tiêu chào mừng thành phố Quảng Ninh vào những việc cụ thể. Phường đăng ký xây dựng “Khu phố xanh, sạch, đẹp - An toàn - Văn minh - Trách nhiệm”; lắp trên 200 mắt camera an ninh, gần 60 gương cầu lồi; tổ chức “Tháng nghe dân nói”, thành lập Tổ nông dân số, gắn mã QR tại các di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ...

Uỷ ban MTTQ phường Cẩm Phả ra mắt Công trình Mặt trận số - Cổng thông tin trực tuyến tiếp nhận ý kiến, phản ánh của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Cùng với phát động thi đua, MTTQ phường Cẩm Phả ra mắt công trình "Mặt trận số - Cổng thông tin trực tuyến tiếp nhận ý kiến, phản ánh của đoàn viên, hội viên và nhân dân”, tạo thêm kênh để Mặt trận nắm bắt ý kiến từ cơ sở, chuyển kiến nghị đến cơ quan chức năng, phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Theo bà Phạm Mai Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cẩm Phả, MTTQ phường kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thi đua bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm. Mỗi công trình, phần việc đều hướng tới xây dựng phường Cẩm Phả văn minh, hiện đại, qua đó góp sức xây dựng thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Thực tế các địa phương cho thấy, cách làm có thể khác nhau nhưng cùng gặp ở một điểm: Chào mừng thành phố mới bằng những việc làm mới, những công trình có ích cho cộng đồng. MTTQ giữ vai trò kết nối, hướng dẫn các tổ chức thành viên lựa chọn phần việc, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia. Theo kế hoạch, MTTQ cấp xã lựa chọn công trình, nhiệm vụ trọng tâm; hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai, theo dõi kết quả và biểu dương những cách làm hiệu quả. Đợt thi đua đặc biệt kéo dài đến hết tháng 12/2026. MTTQ cũng đặt hiệu quả thực tế làm thước đo khi kết quả công trình, phần việc chiếm 50% tiêu chí đánh giá, căn cứ vào mức độ hoàn thành, hiệu quả, số người thụ hưởng, khả năng duy trì và sức lan tỏa.

Bằng cách chọn việc sát dân, vận động dân cùng làm, MTTQ đang tập hợp sức dân thành những phần việc cụ thể để mỗi khu dân cư cùng góp sức xây dựng thành phố Quảng Ninh văn minh, hiện đại, đáng sống.