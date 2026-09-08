Năm học mới, niềm hy vọng mới cho con em làng chài Hà Tu

Từ hỗ trợ đi lại, tặng sách vở, miễn giảm chi phí đến đổi mới cách dạy, năm học mới 2026-2027, Trường TH&THCS Hà Tu quyết tâm không để học sinh làng chài nào phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Năm học 2026-2027, Cơ sở 1 Trường TH&THCS Hà Tu tiếp nhận 266 học sinh thuộc khu vực làng chài lên bờ tái định cư. Trong đó có 152 em khối Tiểu học và 114 em khối THCS. Đằng sau những con số ấy là vô vàn câu chuyện vượt khó để bám lớp, bám trường.

Đời sống gia đình của đại đa số học sinh làng chài phụ thuộc hoàn toàn vào nghề biển, kinh tế còn rất nhiều thiếu thốn. Nhiều phụ huynh đi biển dài ngày hoặc gửi con cho ông bà chăm sóc. Do không có người đưa đón, việc di chuyển từ khu phố 4 phường Hà Tu, nơi tái định cư của cư dân làng chài đến trường trở thành một "rào cản" gian nan.

Chị Vũ Thị Thu Hà, giáo viên nhà trường chia sẻ: "Lớp 9A4 do tôi quản lý có 51 học sinh thì 6 em ở khu phố 4 gặp trở ngại lớn về đường xá. Ban đầu các con đi bộ, sau đó đi xe máy hay đi xe đạp 4km qua nút giao ngã ba xi măng rất nguy hiểm. Phụ huynh phải chung tiền thuê xe ô tô chở các con đi học".

Xe đưa đón học sinh Trường Tiểu học &THCS Hà Tu do phụ huynh tự thuê trước ngày 5/9.

Nỗi trăn trở về an toàn giao thông nay đã có lời giải. Nhân dịp khai giảng năm học mới, tuyến xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí của thành phố Quảng Ninh đi vào hoạt động. Bắt đầu từ ngày 5/9, xe buýt đưa đón tận nơi giúp học sinh làng chài đến trường an toàn, đúng giờ, giải tỏa nỗi lo cho cả phụ huynh lẫn thầy cô: “Các cô giáo ở khối tiểu học hàng ngày sẽ luân phiên nhau đón học sinh tiểu học từ cổng trường, còn các con khối trung học cơ sở lớn hơn có thể tự di chuyển vào lớp học” – Thầy giáo Phạm Tiến Dũng, phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Nhớ lại những buổi học đầu tiên, nhiều học sinh làng chài khi mới lên bờ nhập học còn rụt rè, thiếu tự tin. Tác phong sinh hoạt, trang phục đôi khi còn lộn xộn, cách giao tiếp chưa lưu loát. Thậm chí có những em lớn tuổi, đi học muộn hơn so với bạn bè đồng lứa nên dễ nảy sinh tâm lý tự ti, chán nản.

Thế nhưng, bằng sự kiên trì rèn luyện của thầy cô, cứ sau 3 - 4 năm một khóa, các em đều có sự chuyển biến rõ rệt về đạo đức lẫn ý thức học tập. Từ một cô học trò nhỏ phải đạp xe vất vả 4km mỗi ngày, nay cô bé Nguyễn Thị Thanh (lớp 9A4) đã trưởng thành hơn, tự tin tham gia đội hợp ca múa hát chào mừng ngày khai giảng và nuôi giấc mơ thi đỗ vào lớp 10 trường THPT Vũ Văn Hiếu.

Dương Thị Kim Anh, lớp 5A1 nhà ở khu làng chài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ ly hôn, mẹ đi làm xa nên cụ ngoại và bà ngoại phải nuôi mấy chị em ăn học. Nhờ sự động viên của nhà trường và gia đình, Kim Anh luôn nỗ lực học tập, yêu thích môn Toán và hăng hái tham gia đội múa của trường: “Tôi vô cùng phấn khởi, năm nay địa phương chăm lo cho các con em đi học tốt quá, có xe, có sách lại có sữa nữa. Tôi chỉ mong sao con cháu học giỏi để tương lai tốt hơn” – Bà Phạm Thị Vân, cụ ngoại Kim Anh tâm sự.

Ngoài giờ học, Dương Thị Kim Anh thường xuyên giúp cụ ngoại bán hàng nước trước nhà.

Năm học này, học sinh của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Tu được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục, trong đó có việc được cấp miễn phí sách giáo khoa và cung cấp sữa tươi học đường miễn phí hằng ngày cho học sinh tiểu học. Bên cạnh đó, nhà trường tích cực phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao tặng cặp sách, đồng phục, vở viết và các đồ dùng học tập thiết yếu cho học sinh. Lớp 9A4 có em Vũ Thị Xuân vừa được Bảo Việt Quảng Ninh tặng xe đạp mới để đến trường. Còn lớp 5A1 của cô Trần Thị Yến thì cũng có một số bạn được tặng balo, cặp sách. "Giáo viên chúng tôi thường xuyên đến tận nhà, thậm chí ra tận bè ngoài biển vào cuối tuần để vận động phụ huynh cho con đi học. Nhà trường xác định phải đồng hành cùng gia đình thì mới giữ vững sĩ số" – Cô Yến cho hay.

Các cô giáo Trường Tiểu học & THCS Hà Tu gặp gỡ gia đình các học sinh làng chài trước thềm năm học mới 2026-2027.

Ra biển mưu sinh có thể trang trải cái ăn, cái mặc trước mắt, nhưng học vấn mới giúp tương lai thế hệ con em làng chài thực sự bền vững. Chính sự chăm lo kịp thời, ấm áp từ nhà trường, chính quyền và cộng đồng sẽ là điểm tựa vững chắc, nâng bước các em tự tin bước vào năm học mới, xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.