Mở rộng phổ cập, nâng chất giáo dục mầm non

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng tiếp cận trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất và chính sách hỗ trợ, nhất là tại vùng miền núi, biên giới, hải đảo. Trên nền tảng đã duy trì vững chắc phổ cập đối với trẻ 5 tuổi, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2028.

Trường Mầm non Bình Liêu 2, xã Bình Liêu tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho trẻ.

Được thành lập tháng 10/2025 trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Tình Húc và Trường Mầm non Húc Động, Trường Mầm non Bình Liêu 2 (xã Bình Liêu) hiện tổ chức dạy học tại 12 điểm trường, gồm 1 điểm chính và 11 điểm lẻ. Địa bàn rộng, dân cư sống phân tán, nhiều điểm trường cách xa nhau khiến việc đưa đón trẻ còn khó khăn, nhất là trong mùa mưa. 100% trẻ của trường là người dân tộc thiểu số, một bộ phận trẻ hạn chế khả năng sử dụng tiếng Việt, trong khi tại một số điểm lẻ số trẻ ít nên phải tổ chức lớp ghép ba độ tuổi. Đây là những yếu tố trực tiếp tác động đến việc huy động, duy trì chuyên cần và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cô Trần Minh Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Liêu 2 cho biết, để duy trì trẻ đến lớp, nhà trường tập trung tổ chức ăn bán trú, nâng cao chất lượng bữa ăn, thực hiện chính sách sữa học đường. Đồng thời phối hợp với cha mẹ học sinh tuyên truyền, vận động trẻ đi học chuyên cần. Với trẻ vùng dân tộc thiểu số, trường chú trọng chuẩn bị tiếng Việt, xây dựng tâm thế cho trẻ trước khi vào lớp 1 và tăng cường các hoạt động giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn.

Năm học 2026-2027, trường có 24 nhóm, lớp với 413 trẻ, trong đó 133 trẻ nhà trẻ và 280 trẻ mẫu giáo; tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 100%. Cùng với đó, các điều kiện phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ luôn được quan tâm. Nhà trường hiện có đủ 24 phòng học kiên cố cho 24 nhóm lớp. 100% trẻ được tổ chức học 2 buổi/ngày và ăn bán trú. Đội ngũ có 43 giáo viên và 100% giáo viên đứng lớp đạt trình độ trên chuẩn.

Năm học 2025-2026, Quảng Ninh có 614 cơ sở giáo dục mầm non, 514 điểm trường, 3.720 nhóm lớp; huy động 77.114 trẻ ra lớp. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo đạt 95,3%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,9%. Đã có 23.813 trẻ được hỗ trợ ăn trưa; 1.863 trẻ là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp được trợ cấp; 100% trẻ mầm non đến trường, lớp được miễn học phí và thực hiện chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường; 1.554 trẻ được hỗ trợ chi phí học tập.

Giáo viên Trường Mầm non Lục Hồn, xã Lục Hồn đón trẻ đến trường trong ngày khai giảng 5/9.

Thực tế cho thấy, mở rộng phổ cập trẻ 3 và 4 tuổi không đơn thuần là nâng tỷ lệ huy động. Để trẻ đến trường đều đặn và được thụ hưởng giáo dục có chất lượng, những rào cản về khoảng cách, điều kiện trường lớp, đội ngũ, ngôn ngữ và hoàn cảnh gia đình cần được xử lý đồng bộ. Nghị quyết số 218/2025/QH15 của Quốc hội xác định đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định chi tiết việc thực hiện.

Ngay từ tháng 1/2026, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cụ thể hóa nhiệm vụ trong toàn ngành. 100% xã, phường, đặc khu đã xây dựng kế hoạch, rà soát trẻ trong độ tuổi, nhu cầu trường lớp, đội ngũ và cơ sở vật chất để triển khai theo lộ trình.

Năm 2026, ngành Giáo dục đặt mục tiêu 47 đơn vị cấp xã có tỷ lệ huy động trẻ 3 đến 5 tuổi từ 90% trở lên, đồng thời 47/47 đơn vị này duy trì tỷ lệ trẻ 4 tuổi từ 90% trở lên và 41/47 đơn vị có tỷ lệ trẻ 3 tuổi ra lớp từ 90% trở lên. Quảng Ninh phấn đấu được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2028, trước 2 năm so với tiến độ chung của cả nước.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành Giáo dục tập trung rà soát, điều chỉnh mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với phân bố dân cư và nhu cầu học tập; tham mưu đầu tư, cải tạo phòng học, bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Đồng thời rà soát nhu cầu, điều động, luân chuyển, tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và phối hợp với địa phương cũng được tăng cường. Riêng ngày 25/3/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến tại 55 điểm cầu với hơn 880 đại biểu tham dự. Cùng với đó, các chính sách của Trung ương và của thành phố tiếp tục được thực hiện theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng nguồn lực hỗ trợ, góp phần giảm bớt rào cản về điều kiện học tập và chi phí, tạo thuận lợi cho trẻ đến trường và duy trì chuyên cần.

Từng bước tháo gỡ những rào cản trong tiếp cận giáo dục mầm non, nhất là trẻ từ 3 đến 5 tuổi góp phần để Quảng Ninh thực hiện phổ cập thực chất, bền vững, bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi đều có cơ hội được chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện.