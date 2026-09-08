Mọi người dân được thụ hưởng thành quả BHXH, BHYT

Thời gian qua, BHXH thành phố Quảng Ninh triển khai hiệu quả việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia; hỗ trợ các nhóm còn khó khăn đang góp phần củng cố “tấm lưới” an sinh, để mọi người dân cùng được thụ hưởng thành quả phát triển.

Đến hết tháng 7/2026, Quảng Ninh có 341.800 người tham gia BHXH, chiếm 52,57% lực lượng lao động trong độ tuổi; 276.947 người tham gia BHTN, chiếm 42,61%; trên 1,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96,44% dân số. Đáng chú ý, gần 51.000 người tham gia BHXH tự nguyện, cho thấy ngày càng nhiều lao động khu vực phi chính thức chủ động tích lũy an sinh cho tuổi già.

BHXH Cơ sở Bình Liêu tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến giáo viên xã Hoành Mô nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Phía sau những con số về độ bao phủ là quyền lợi thiết thực của hàng trăm nghìn người dân. Trong 7 tháng của năm 2026, BHXH Quảng Ninh đã giải quyết chế độ BHXH hằng tháng cho 2.587 người; giải quyết chế độ một lần cho 4.460 người; chi trả chế độ ốm đau cho 114.861 lượt người; chế độ thai sản cho 10.080 lượt người; dưỡng sức phục hồi sức khỏe 1.441 lượt người và trợ cấp thất nghiệp 3.458 lượt người. Tổng chi BHXH, BHTN đạt khoảng 5.570 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh BHYT khoảng 1.727 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp người lao động ổn định cuộc sống khi ốm đau, sinh con, mất việc làm và bảo đảm thu nhập khi về già.

Điểm nổi bật trong chính sách an sinh của Quảng Ninh là chủ động dành nguồn lực hỗ trợ các nhóm còn khó khăn trong tiếp cận BHYT. Từ ngày 1/1/2026, Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND của HĐND Quảng Ninh chính thức có hiệu lực, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo chính sách địa phương, người từ đủ 65 tuổi chưa được hưởng BHYT từ chính sách khác và người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Bà Nguyễn Thị Lệ Mỹ (ngoài cùng bên trái) phường Hiệp Hòa, được cán bộ BHXH thành phố Quảng Ninh giải thích quyền lợi, chính sách hỗ trợ nhà nước tham gia BHXH tự nguyện.

Cùng với đó, người thuộc hộ gia đình thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo được hỗ trợ 80% mức đóng; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ đủ 100%; hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được nâng tổng mức hỗ trợ lên 80%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đã bố trí trên 89 tỷ đồng hỗ trợ đóng BHYT cho 131.213 người. Chính sách này giúp người cao tuổi, hộ thu nhập thấp, đồng bào vùng miền núi, biên giới, hải đảo có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau.

Cùng với BHYT, chính sách hỗ trợ BHXH tự nguyện được Quảng Ninh khuyến khích người dân chủ động tham gia. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND Quảng Ninh, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương, Quảng Ninh hỗ trợ thêm 30% mức đóng cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 20% đối với các nhóm còn lại. Từ năm 2023 đến nay, ngân sách thành phố đã dành khoảng 141,7 tỷ đồng thực hiện chính sách này.

Bà Nguyễn Thị Lệ Mỹ, 55 tuổi, khu phố Chợ Đồn (phường Hiệp Hòa), làm nghề tự do, đã chủ động tham gia BHXH tự nguyện sau khi được tuyên truyền, tư vấn. Bà Mỹ chia sẻ: Tôi tham gia BHXH tự nguyện để sau này có lương hưu, có thêm điểm tựa khi tuổi cao và giảm bớt gánh nặng cho con cháu. Chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng giúp những lao động tự do như tôi có điều kiện tham gia thuận lợi hơn.

Chính sách an sinh tiếp tục được mở rộng từ trường học, hết 30/6/2026, Quảng Ninh có 281.521 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt 99,98% tổng số học sinh toàn thành phố; kinh phí hỗ trợ trong 6 tháng đầu năm đạt trên 158 tỷ đồng.

Người dân chờ nhận thuốc BHYT sau khi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Yên.

Một chuyển biến rõ nét khác là người dân ngày càng thuận tiện hơn khi thụ hưởng chính sách nhờ chuyển đổi số. Thành phố Quảng Ninh đã triển khai sử dụng CCCD gắn chíp, VssID, VNeID thay thế thẻ BHYT giấy tại các cơ sở khám, chữa bệnh; 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đã kết nối liên thông với hệ thống BHXH. Tỷ lệ đồng bộ dữ liệu CCCD với thẻ BHYT đạt trên 99,8%.

Việc chi trả các chế độ an sinh cũng chuyển mạnh theo hướng thuận tiện, minh bạch. Hơn 120.700 người trên địa bàn đang nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân. Các kênh tư vấn, giải đáp trên website, mạng xã hội, VssID và các nền tảng số tiếp tục được mở rộng, giúp người dân giảm thời gian đi lại, chờ đợi và tiếp cận chính sách nhanh hơn.

Theo Phó Giám đốc BHXH thành phố Quảng Ninh Nguyễn Huy Thông, mục tiêu không chỉ là mở rộng số người tham gia mà còn nâng cao chất lượng thụ hưởng, bảo đảm chính sách đến đúng người, đúng lúc, thủ tục thuận tiện, quyền lợi được giải quyết nhanh chóng, minh bạch. BHXH thành phố tiếp tục phối hợp rà soát người chưa tham gia, đẩy mạnh truyền thông đến khu dân cư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, vùng miền núi, biên giới, biển đảo; đồng thời khai thác dữ liệu dân cư, thuế, lao động, y tế để xác định chính xác các nhóm cần vận động.

Bước vào chặng đường phát triển mới, thành phố Quảng Ninh tiếp tục gắn tăng trưởng với nâng cao chất lượng sống, để thành quả phát triển được chuyển hóa thành những giá trị an sinh thiết thực, giúp người dân an tâm hơn trong cuộc sống và vững tin vào tương lai.