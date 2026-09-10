Vân Đồn: Nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở

Xác định tuyên truyền và phổ biến pháp luật gắn liền với việc đổi mới hình thức để đạt hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở, thời gian qua, đặc khu Vân Đồn đã tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.

Để giúp người dân hiểu hơn Luật Đất đai và giải quyết các tranh chấp liên quan về đất đai, làm rõ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn khu dân cư, thời gian qua, ngoài việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tổ hòa giải khu phố Cái Rồng 3, đặc khu Vân Đồn, còn trực tiếp tuyên truyền pháp luật đến các hộ dân. Việc đến tận nơi, lắng nghe tâm tư, phân tích đúng sai, vận động thuyết phục đã giúp người dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng tranh chấp giữa các bên, ổn định an ninh trật tự trong khu phố.

Anh Bùi Đức Hùng, tổ 4, khu Cái Rồng 3, chia sẻ: “Qua tuyên truyền trực tiếp đã giúp tôi hiểu hơn các quy định của Luật Đất đai, nghĩa vụ tài chính và các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các tranh chấp nếu xảy ra mâu thuẫn. Tôi thấy rất hữu ích bởi không chỉ giúp chúng tôi hiểu hơn về luật pháp, mà còn xây dựng tình làng nghĩa xóm bền chặt”.

﻿ Tổ hòa giải khu Cái Rồng 3 tuyên truyền Luật Đất đai, giải quyết các tranh chấp liên quan về đất đai trong khu dân cư.

Bà Ngô Thị Ánh, Tổ phó Tổ hòa giải khu Cái Rồng 3, cho biết: “Chúng tôi xác định công tác hòa giải ở cơ sở muốn hiệu quả thì trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu luật. Khi người dân nắm được quy định pháp luật thì các mâu thuẫn, tranh chấp sẽ được giải quyết. Ở khu Cái Rồng 3, chúng tôi thường xuyên lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp khu phố, đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động. Mỗi vụ việc xảy ra ở cơ sở khi được hòa giải, giải quyết kịp thời đã góp phần tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc của chính các bên tranh chấp cũng như của cơ quan Nhà nước. Từ đầu năm đến nay, khu phố Cái Rồng 3 đã hòa giải được 3 vụ, đạt tỷ lệ 100%”.

Để công tác hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả, thời gian qua, UBND đặc khu Vân Đồn thực hiện rà soát, đánh giá, kiện toàn tổ hòa giải, bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Địa phương hiện có 27 tổ hòa giải, với 196 hòa giải viên. Các hòa giải viên thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở.

Qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật, nhất là quy định pháp luật liên quan đến công tác hòa giải giúp cho hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng chất lượng, hiệu quả. Các tổ hòa giải thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị phổ biến một số nội dung liên quan đến Luật Đất đai, Luật Tư pháp.

Từ đầu năm đến nay, toàn đặc khu đã tổ chức 8 vụ hòa giải và đều hòa giải thành, đạt tỷ lệ 100%. Đây là kết quả tích cực, thể hiện sự chủ động “phòng hơn chống”, giải quyết từ sớm, từ xa ngay trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, Vân Đồn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật theo hướng đổi mới, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả nền tảng số trong tuyên truyền…

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, cho biết: Công tác hòa giải ở cơ sở đã giúp địa phương ngăn chặn kịp thời các bất đồng nhỏ phát triển thành xung đột lớn hoặc khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở của đặc khu còn một số khó khăn bởi địa bàn rộng, phân tán, nhiều khu vực xa trung tâm, giữa đất liền và các tuyến đảo đi lại còn khó khăn, ảnh hưởng đến việc tổ chức tuyên truyền tập trung... Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức PBGDPL phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, nhất là nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế trong xã hội; tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác này; quan tâm xây dựng các mô hình điển hình về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại địa phương; tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2026.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân, công tác tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở tại đặc khu Vân Đồn ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng địa phương ổn định, phát triển, giữ vững an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.