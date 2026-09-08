Hành trình không để ai bị bỏ lại phía sau

Tiếp nối những kết quả đạt được trong công tác PCGD, XMC, năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng các điều kiện và tiêu chuẩn công nhận PCGD, XMC. Từ mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đến chất lượng tổ chức dạy học và học tập của người học trong diện phổ cập…

Tiết học của học sinh lớp 12, Trường PTDT nội trú THCS&THPT Quảng Ninh, năm học 2025-2026.

Trao cơ hội học tập đến mọi người dân

Những năm qua, đặc biệt giai đoạn 2021-2025, ở nhiều xã vùng cao của Quảng Ninh như Ba Chẽ, Bình Liêu, Lục Hồn… đã tổ chức rất nhiều lớp học XMC cho người dân. Nhờ đó người dân dễ dàng tiếp cận hơn với các thông tin mới, nâng cao hiểu biết, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn minh.

Các lớp XMC được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị của các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Việc huy động, tận dụng các nguồn lực sẵn có góp phần bảo đảm điều kiện dạy và học, giúp các lớp XMC được tổ chức thuận lợi, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Cùng với công tác XMC, việc PCGD cũng được quan tâm. Mạng lưới, quy mô trường, lớp đều được bố trí thuận lợi, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Các địa phương đã tích cực, chủ động trong chuẩn bị điều kiện phòng học bộ môn, trang thiết bị dạy học đáp ứng các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình.

Các trư­ờng học, cơ sở giáo dục đã làm tốt công tác huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đầu năm học; tăng cư­ờng biện pháp quản lý để hạn chế tối đa học sinh bỏ học giữa chừng; nâng cao chất lư­ợng giáo dục để giảm tỷ lệ học sinh lư­u ban.

Người dân xã Lục Hồn đi học xóa mù chữ buổi tối. Ảnh chụp năm 2023

Từ những nỗ lực đó, ngày 12/5/2025, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1278/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Quảng Ninh đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 và chuẩn PCGD THCS mức độ 3 tại thời điểm tháng 12/2024. Với quyết định này, Quảng Ninh đã trở thành địa phương nằm trong 10 địa phương đạt chuẩn PCGD tiểu học, chuẩn PCGD THCS, chuẩn PCGD mầm non và XMC ở mức cao nhất.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ người từ 15-60 tuổi biết chữ mức độ 1 đạt 99,86%, mức độ 2 đạt 99,63%. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi được huy động vào lớp 1 đạt 99,99%. 98,27% học sinh tốt nghiệp THCS. Sau tốt nghiệp THCS, có 94,18% học sinh tiếp tục vào học lớp 10 THPT, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Trường THCS&THPT Tiên Yên (xã Tiên Yên) được xây mới, đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026-2027 (ảnh chụp tháng 8/2026).

Tiếp nối những thành quả

Những kết quả trên thể hiện sự quan tâm, đầu tư và những nỗ lực bền bỉ của Quảng Ninh trong suốt một thời gian dài đối với PCGD, XMC. Tiếp nối những thành quả ấy, năm nay, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng kết quả PCGD, XMC đã đạt được, bảo đảm quyền học tập của người dân theo quy định, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, đối tượng yếu thế.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu duy trì vững chắc 100% trẻ em mầm non đến trường được học 2 buổi/ngày. Tỷ lệ trường mầm non dân lập, tư thục phấn đấu đạt 20%. 35% trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

PCGD tiểu học duy trì vững chắc kết quả PCGD mức độ 3. PCGD THCS, THPT duy trì vững chắc kết quả PCGD mức độ 3. Tỷ lệ chuyển cấp từ THCS lên THPT và các trình độ khác đạt 95%. 98,8% học sinh trung học (THCS, THPT) lên lớp thẳng. 98,8% học sinh tốt nghiệp THPT...

Học sinh lớp 5A10, Trường Tiểu học Hồng Gai trong ngày tựu trường 3/9.

Cùng với đó, thành phố phấn đấu tiếp tục XMC cho 0,5% người lớn chưa biết chữ, trong đó xóa mù chữ cho 0,4% người lớn chưa biết chữ trong độ tuổi từ 15-60. Duy trì vững chắc kết quả và nâng cao chất lượng đạt chuẩn XMC mức độ 2…

Hiện thực hóa những mục tiêu ấy, nhiều giải pháp đang tiếp tục được ngành GD&ĐT và các sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố chú trọng thực hiện. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý công tác quản lý nhà nước về PCGD, XMC.

Cùng với đó, phát huy tối đa trung tâm học tập cộng đồng, các thiết chế văn hoá tại địa phương trong công tác XMC, chống tái mù cho người lớn, tăng cường giáo dục truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ.

Các bé Trường Mầm non Đồn Đạc (xã Ba Chẽ) chuẩn bị uống sữa học đường, tháng 4/2025.

Theo ông Trịnh Đình Hải, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục tham mưu với thành phố ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước thực hiện PCGD, XMC theo thẩm quyền quy định. Đồng thời, ưu tiên đầu tư cho giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc đầu tư, công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học tại các trường.

PCGD, XMC là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc, phát triển nguồn nhân lực, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Với sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố thành quả đã đạt được, hướng tới xây dựng một xã hội học tập thực chất, không để ai bị bỏ lại phía sau.