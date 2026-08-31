Khoảng 110.000 lượt du khách đến Quảng Ninh trong ngày 31/8

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 31/8, Quảng Ninh ước đón 110.000 lượt du khách, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 41.000 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2025.

Các điểm tham quan, vui chơi, di tích tiếp tục thu hút lượng lớn du khách, như: Vịnh Hạ Long đón gần 10.000 lượt du khách, trong đó khách quốc tế khoảng 4.200 lượt; Sun World Hạ Long đón khoảng 7.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đón trên 5.000 lượt...

Người dân, du khách mua sắm tại Hội chợ OCOP Thu Đông 2026.

Như vậy, trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (29-31/8), Quảng Ninh ước đón 365.000 lượt khách du lịch; qua đó phản ánh sức hút mạnh mẽ của các điểm đến, sản phẩm và chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn.

Sun World Hạ Long thu hút đông người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Lượng khách tăng cao, cùng công suất phòng tại các khách sạn 3-5 sao duy trì ở mức 80-85%, cho thấy sức hút của các điểm đến du lịch Quảng Ninh trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Hệ thống điểm đến, dịch vụ lưu trú, vui chơi, giải trí tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của người dân, du khách.