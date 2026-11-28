Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất

Ngày 28/11, tại xã Thống Nhất, Công ty TNHH Long Đại Thắng tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất. Dự lễ khởi công có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Công ty TNHH Long Đại Thắng tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất.

Cụm công nghiệp Thống Nhất có quy mô 51,69ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.086 tỷ đồng. Đây cũng là cụm công nghiệp thứ hai của Công ty TNHH Long Đại Thắng được khởi công trong năm 2026, sau Cụm công nghiệp Hoành Bồ 1, khởi công ngày 23/6/2026.

Dự án định hướng thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, kho bãi logistics và dịch vụ hỗ trợ vận tải. Đồng thời, tạo mặt bằng sản xuất tập trung, phục vụ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, tặng hoa chúc mừng lễ khởi công.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trong 20 tháng, dự kiến đi vào hoạt động trong quý II/2028. Qua đó, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nỗ lực của chủ đầu tư và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong quá trình chuẩn bị dự án.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại lễ khởi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Quảng Ninh luôn xác định phát triển hạ tầng là một trong những đột phá chiến lược, trong đó hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp có vai trò rất quan trọng để mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. Việc khởi công Cụm công nghiệp Thống Nhất là bước đi cụ thể để hình thành khu vực sản xuất công nghiệp tập trung, kết nối thuận lợi tại xã Thống Nhất.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố cùng các đại biểu ấn nút khởi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án thu hút nhà đầu tư thứ cấp có chọn lọc, đúng ngành nghề đã được xác định; dành quỹ đất theo quy định cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; ưu tiên các cơ sở sản xuất cần di dời ra khỏi khu dân cư; kiên quyết không thu hút các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, tiêu tốn nhiều tài nguyên, năng lượng.

Nhiều máy móc, phương tiện tập trung về công trường thi công sau lễ khởi công.

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng nhanh, an toàn, bảo đảm chất lượng và môi trường; sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động, trở thành điểm sáng về phát triển cụm công nghiệp của thành phố Quảng Ninh.