Bình Khê khai thác tiềm năng để phát triển kinh tế

Giai đoạn 2026-2030, phường Bình Khê định hướng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, khai thác hiệu quả lợi thế về địa lý, tài nguyên, công nghiệp, nông nghiệp và di sản văn hóa. Với không gian phát triển rộng mở sau sáp nhập, địa phương đang nghiên cứu tổ chức lại các lĩnh vực kinh tế, xác định trụ cột và khâu đột phá nhằm gia tăng giá trị sản xuất, tạo động lực tăng trưởng mới.

Sau hợp nhất với các phường Tràng An và Tràng Lương, phường Bình Khê có diện tích tự nhiên trên 138km², là một trong 3 phường có diện tích lớn nhất Quảng Ninh. Sở hữu lợi thế giao thông phía Tây, tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp, cùng hệ thống di sản văn hóa, tâm linh, tiêu biểu là khu di tích Ngọa Vân, phường Bình Khê có điều kiện phát triển đô thị sinh thái, công nghiệp xanh, dịch vụ và du lịch văn hóa.

Sau hợp nhất, phường Bình Khê có diện tích tự nhiên trên 138km2.

Đầu tháng 11/2026, phường tổ chức hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn lực, tạo tăng trưởng bứt phá giai đoạn 2026-2030. Các chuyên gia tập trung đánh giá tiềm năng, nhận diện điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, vốn, đất đai, nhân lực và quản trị; đề xuất giải pháp huy động, phân bổ nguồn lực hiệu quả, phát huy vai trò doanh nghiệp và thu hút đầu tư có chọn lọc.

Công nghiệp của phường Bình Khê còn nhiều tiềm năng và được xác định chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch, vật liệu xây dựng.

Theo định hướng, công nghiệp Bình Khê chuyển dịch theo hướng chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch và vật liệu xây dựng, tập trung vào sản xuất, phân phối điện; sản xuất gạch, vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản. Phường định hướng hình thành cụm công nghiệp Bình Khê quy mô 42,7ha, đồng thời rà soát phương án xử lý cụm công nghiệp Tràng An. Thu hút đầu tư ưu tiên ngành nghề ít phát thải, gắn với cây xanh cách ly, xử lý nước thải, tổ chức vận chuyển hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư, di tích và vùng nông nghiệp.

Quần thể di tích am - chùa Ngọa Vân (phường Bình Khê).

Không gian dịch vụ, thương mại, du lịch được mở rộng gắn với hệ thống di sản. Khu vực An Sinh - Bình Khê - Yên Tử được nghiên cứu phát triển thành trung tâm du lịch Phật giáo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, kết nối di tích nhà Trần với giáo dục di sản, trải nghiệm lịch sử và chuỗi sản phẩm du lịch. Hạ tầng tiếp cận, bãi đỗ xe, điểm thông tin và dịch vụ cộng đồng được quan tâm bố trí ngoài khu vực bảo vệ di tích, vừa tạo thuận lợi cho du khách, vừa bảo tồn giá trị di sản.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, địa phương ưu tiên sản xuất sạch, tập trung, ứng dụng công nghệ cao; phát triển lúa chất lượng, rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi trang trại, thủy sản nội địa gắn với sơ chế, tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc và liên kết khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hoàng Quế. Vùng hoa, cây cảnh tại Tây Sơn, Đồng Đò và thương hiệu Mai vàng Yên Tử được xác định là hướng phát triển góp phần nâng giá trị sản xuất, tạo việc làm và giữ gìn bản sắc địa phương.

Phường Bình Khê ưu tiên phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, hình thành vùng chuyên canh hoa, cây cảnh.

Theo phân tích của Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Luân, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp (Viện Chiến lược, chính sách nông nghiệp và môi trường) tại hội thảo, nông nghiệp Bình Khê cần được nhìn nhận với những chức năng bổ trợ: Tạo quy mô kinh tế, thu hút đầu tư từ chăn nuôi công nghệ cao; nâng giá trị gia tăng, việc làm và bản sắc từ hoa, cây cảnh; duy trì sinh kế, cảnh quan và phát huy tài nguyên từ trồng trọt, lâm nghiệp, hoạt động sinh thái. Qua đó, địa phương có cơ sở xác định ưu tiên và phân bổ nguồn lực phù hợp cho từng lĩnh vực.

Giá trị cảnh quan là lợi thế tạo ra các hoạt động nông nghiệp khác của phường Bình Khê.

Theo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ phường Bình Khê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổng giá trị sản xuất của 3 địa phương trước sáp nhập đạt trên 3.722 tỷ đồng; riêng nông, lâm, thủy sản đạt 310,2 tỷ đồng, tăng 52,4% so với năm 2020. Trong 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 371,6 tỷ đồng, trong đó chăn nuôi đạt 269,5 tỷ đồng, chiếm 72,5%. Kết quả cho thấy dư địa phát triển sản xuất hàng hóa, nhất là chăn nuôi, đồng thời đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả các lĩnh vực nông nghiệp gắn với sinh kế và môi trường.

Bình Khê khai thác tiềm năng để phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Ngọc Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Khê cho biết: Kết quả nghiên cứu, kiến nghị của chuyên gia sẽ là cơ sở để địa phương cụ thể hóa mục tiêu, lựa chọn khâu đột phá và xây dựng lộ trình phát triển phù hợp.

Bình Khê tập trung 3 trụ cột: Công nghiệp xanh, hiện đại, ưu tiên chế biến sâu, vật liệu xây dựng xanh, cơ khí chính xác, logistics và hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp; nông nghiệp sạch, công nghệ cao, phát triển vùng chuyên canh hoa, cây cảnh, sản phẩm OCOP và chuỗi tiêu thụ; dịch vụ, du lịch di sản… phấn đấu đón 200.000 lượt khách du lịch vào năm 2030. Phường đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất toàn địa bàn vượt 4.000 tỷ đồng, tỷ trọng dịch vụ - du lịch trên 40%