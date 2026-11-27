Đổi mới công nghệ khoan thăm dò tài nguyên

Trong bối cảnh tài nguyên than cần phải được đánh giá đầy đủ, chính xác khi điều kiện địa chất và địa hình khai thác ngày càng phức tạp, việc đổi mới công nghệ khoan thăm dò trở thành yêu cầu tất yếu. Đối với Công ty CP Địa chất mỏ - TKV, đổi mới không chỉ có nghĩa là đầu tư máy móc hiện đại, mà còn là quá trình đồng bộ từ lựa chọn thiết bị, cải tiến phương pháp thi công, hoàn thiện quy trình kỹ thuật, đến nâng cao trình độ người lao động.

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của khoan thăm dò là bảo đảm chất lượng mẫu và độ chính xác của tài liệu địa chất. Mẫu lõi khoan phải phản ánh tương đối đầy đủ đặc điểm của địa tầng đã đi qua.

Nhận thức rõ điều đó, Công ty CP Địa chất mỏ - TKV đã chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các bộ ống mẫu hiện đại và hoàn thiện quy trình khoan phù hợp với từng loại địa tầng. Việc sử dụng thiết bị lấy mẫu phù hợp giúp nâng cao khả năng thu hồi lõi, bảo đảm chất lượng mẫu, đồng thời hỗ trợ kiểm soát quá trình thi công tại những khu vực có điều kiện địa chất phức tạp.

Tổ khoan của Phân xưởng Thăm dò Đông Triều, Công ty CP Địa chất mỏ - TKV thi công trên núi, thuộc ranh giới khai trường mỏ than Vàng Danh.

Cùng với đó, chế độ khoan cần được nghiên cứu, điều chỉnh theo đặc điểm từng lớp đất đá. Tốc độ quay, lực nén, áp lực và lưu lượng dung dịch khoan phải được kiểm soát phù hợp nhằm hạn chế hiện tượng phá hủy mẫu, giảm nguy cơ kẹt cần, gãy dụng cụ khoan và nâng cao hiệu quả thi công. Việc lựa chọn đúng chế độ khoan không chỉ giúp tăng tốc độ khoan cơ học, mà còn góp phần bảo đảm chất lượng tài liệu thu được.

Đặc biệt, công nghệ khoan chống ống qua các bãi thải có chiều dày trên 300m là một trong những hướng làm chủ kỹ thuật có ý nghĩa thực tiễn. Bãi thải mỏ thường có cấu trúc không đồng nhất, vật liệu đổ thải có thể ở trạng thái rời, mức độ liên kết khác nhau và tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định khi thi công.

Theo anh Vũ Cao Cường, Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn Công ty CP Địa chất mỏ - TKV, việc khoan qua các tầng bãi thải dày đặt ra yêu cầu cao về khả năng giữ ổn định thành lỗ khoan, kiểm soát hiện tượng sập lở và bảo đảm an toàn cho thiết bị, cũng như người lao động. Làm chủ giải pháp khoan chống ống trong điều kiện này góp phần mở rộng khả năng thi công các công trình khảo sát, thăm dò và kiểm soát địa chất tại những khu vực đặc thù.

Không chỉ đổi mới thiết bị khoan trên mặt đất, Công ty CP Địa chất mỏ - TKV còn nghiên cứu chế tạo máy khoan phục vụ thi công trong lò và thiết bị khoan tháo nước trong hầm lò. Đây là hướng nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực khi hoạt động khai thác ngày càng mở rộng xuống sâu, yêu cầu kiểm soát các yếu tố địa chất thủy văn và xử lý nguy cơ nước trong mỏ ngày càng được đặt ra chặt chẽ hơn.

Việc nghiên cứu, chế tạo thiết bị phù hợp với không gian hầm lò giúp giải quyết những hạn chế về kích thước, điều kiện vận chuyển, lắp đặt và thao tác trong môi trường chật hẹp. Quan trọng hơn, những công trình khoan trong lò có thể bổ sung thông tin trực tiếp cho khu vực đang khai thác hoặc chuẩn bị khai thác, hỗ trợ kiểm soát điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn.

Song song với đổi mới công nghệ khoan, việc ứng dụng máy bay không người lái (UAV) để xây dựng bản đồ địa hình số 3D cũng mở ra hướng tiếp cận hiện đại trong công tác khảo sát. Thay vì chỉ dựa vào các phương pháp đo đạc truyền thống, dữ liệu địa hình được thu thập bằng UAV có thể hỗ trợ xây dựng mô hình không gian, phục vụ tính toán khối lượng mỏ và nghiên cứu phương án bố trí công trình. Khi được kết hợp với các tài liệu địa chất, địa hình và dữ liệu khảo sát khác, mô hình số góp phần nâng cao khả năng quan sát tổng thể khu vực, hỗ trợ quá trình lập và triển khai phương án thăm dò.

Năng lực công nghệ của một đơn vị khoan thăm dò không chỉ được thể hiện qua số lượng máy móc hay mét khoan thực hiện mỗi năm, mà còn qua khả năng thi công những công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, bảo đảm chất lượng mẫu và độ tin cậy của tài liệu.

Anh Trần Văn Tới, Phó Giám đốc Công ty CP Địa chất mỏ - TKV cho biết: Những năm gần đây Công ty CP Địa chất mỏ - TKV đã từng bước khẳng định năng lực thi công các công trình khoan sâu. Thống kê từ năm 2020 đến nay, công ty đã thực hiện hơn 20 lỗ khoan có chiều sâu trên 1.000m. Đây là kết quả đáng chú ý, thể hiện sự trưởng thành về trình độ kỹ thuật, năng lực tổ chức sản xuất và khả năng làm chủ thiết bị của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân địa chất.

Các vị trí thi công đều được Công ty CP Địa chất mỏ - TKV sử dụng công nghệ và thiết bị khoan thăm dò hiện đại.

Đặc biệt, năm 2022, Công ty CP Địa chất mỏ - TKV hoàn thành lỗ khoan MK1227 thuộc Đề án thăm dò mỏ than Mạo Khê, với chiều sâu kết thúc 1.320m. Đây là lỗ khoan sâu nhất từng được thi công tại bể than Quảng Ninh. Để hoàn thành một công trình có chiều sâu như vậy, ngoài yêu cầu về năng lực thiết bị còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, tổ chức thi công, quản lý vật tư, kiểm soát thông số và xử lý những tình huống phát sinh.

Năm 2026, nhờ đảm bảo yếu tố công nghệ và trình độ nhân lực, kết quả khoan thăm dò của Công ty CP Địa chất mỏ - TKV dự kiến đạt 59.200m, tăng so với kế hoạch cả về khối lượng và giá trị. Quy mô và phạm vi thăm dò triển khai ở 22 đề án quan trọng tại nhiều đơn vị thuộc TKV.