Tăng tốc để cán đích 2026

Quảng Ninh đang bước vào những tháng cuối cùng của năm 2026. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của thành phố, các sở, ngành, địa phương, cán bộ, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp đang hăng hái thi đua, tập trung tăng tốc, bứt phá hoàn thành nhiệm vụ gắn với tiến độ, trách nhiệm và chất lượng rõ ràng. Từ đó, không chỉ hoàn thành mục tiêu đã đề ra, mà còn tạo tiền đề, sức bật, động lực cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

Không khí thi đua sôi nổi

Những ngày này trên các công trường, không khí lao động, sản xuất diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Tranh thủ từng ngày, từng giờ, chủ đầu tư, đơn vị thi công, công nhân, lao động đang thi đua “vượt nắng, thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng từng hạng mục, đảm bảo hoàn thành các phần việc theo kế hoạch.

Gia công sản phẩm tại Công ty TNHH Jinsung Hitec Vina (KCN Đông Mai).

Tiếng máy nổ giòn, những chuyến xe chở vật liệu nối nhau vào công trường; máy xúc, máy ủi, cần cẩu liên tục vận hành; những người thợ hăng say lao động. Mỗi mét đường được hoàn thành, mỗi công trình được về đích, mỗi hạng mục được đẩy nhanh thêm một bước sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.

Chúng tôi có mặt tại Dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông (phường Cao Xanh) vào một chiều thứ bảy, dù là ngày nghỉ song không khí thi công ở đây vẫn diễn ra sôi động.

Đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực với nguồn cung khan hiếm, giá thành nguyên vật liệu tăng cao, áp lực về chi phí, song chủ đầu tư và đơn vị thi công đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, làm việc với các đối tác, đa dạng hoá thị trường lao động, sẵn sàng nguồn lực tài chính... Đơn vị thi công duy trì 2 ca với hơn 100 công nhân lao động mỗi ca, cùng với huy động tối đa máy móc, thiết bị, bám từng vị trí trên công trường. Trên diện tích hơn 4.100m², 2 khối nhà cao 10 tầng và 18 tầng đang vươn cao.

Đến nay, khối nhà cao 10 tầng đã được cất nóc, đồng thời, công nhân đang tiến hành xây dựng phần thô bên trong từng căn hộ. Đối với toà nhà 18 tầng, hiện phần sàn tầng 11 đang được gấp rút hoàn thiện. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hướng tới không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, mà còn hình thành một không gian sống văn minh, xanh, hiện đại, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông (phường Cao Xanh) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Anh Nguyễn Đăng Ninh, Chỉ huy trưởng công trường (Công ty CP Đầu tư xây dựng Gicons), cho biết: Trong những tháng cuối năm, các công trình, dự án đều đang tăng tốc thi công, nên nguồn cung lao động khan hiếm, giá thành nguyên vật liệu biến động, chi phí tăng cao. Do đó, để đảm bảo tiến độ dự án, chúng tôi đang chỉ đạo công nhân thi công với tốc độ 8-10 ngày/sàn, đồng thời, làm việc với các đối tác để huy động nhân lực hoàn thiện phần thô trong từng căn hộ. Chúng tôi dự kiến sẽ cất nóc toà nhà 18 tầng trong tháng 12/2026. Hiện tiến độ của dự án đang thực hiện theo đúng cam kết với UBND thành phố. Dự kiến, chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ, nghiệm thu, bàn giao căn hộ cho người dân vào quý IV/2027.

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các dự án, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của thành phố, các địa phương đang tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không kể ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính với quyết tâm không để mặt bằng trở thành điểm nghẽn.

Hơn 20ha mặt bằng bãi đúc dầm đã được phường Đông Mai bàn giao cho chủ đầu tư dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh triển khai các mũi thi công. Ảnh: Thành Công

Đơn cử như tại phường Hoàng Quế, năm 2026, địa phương phải thực hiện GPMB cho 8 dự án với tổng diện tích gần 255ha, ảnh hưởng tới hơn 2.000 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Nhằm tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, thời gian qua cán bộ của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường miệt mài làm việc liên tục tất cả các ngày trong tuần.

Với họ, áp lực tiến độ không dừng lại khi hết giờ hành chính, bởi mỗi ngày chậm bàn giao mặt bằng có thể ảnh hưởng đến tiến độ của cả một dự án. Vì vậy, tinh thần làm việc xuyên ngày, xuyên đêm đang được cụ thể hóa bằng sự quyết tâm, trách nhiệm và nỗ lực tháo gỡ từng khó khăn ngay từ cơ sở.

Xác định công tác GPMB luôn được đánh giá là phức tạp, vì vậy các hồ sơ, bản đồ, phương án đều được xem xét, đánh giá và khảo sát kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, lắng nghe được cán bộ phường Hoàng Quế ưu tiên hàng đầu, thực hiện thường xuyên, không kể ngày nghỉ hay giờ hành chính.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hoàng Quế đã thành lập 3 tổ công tác phối hợp cùng với UBND phường, tổ chức chính trị - xã hội, khu dân cư tới từng hộ dân để giải quyết các kiến nghị. Với tinh thần tập trung cao độ, hiện địa phương đã hoàn thành GPMB đối với 3 dự án, các dự án còn lại đều đạt trên 80% khối lượng công việc.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hoàng Quế làm việc ngoài giờ hành chính đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Quế Lê Văn Lương, cho biết: Phường Hoàng Quế xác định việc tập trung cao độ ngày, đêm cho công tác GPMB là cụ thể hóa trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong đồng hành cùng thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển. Vì vậy, địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ này với tinh thần ban ngày kiểm đếm, tối về vừa lập phương án, vừa thẩm định để sáng hôm sau phê duyệt. Phường phấn đấu đến ngày 30/11 sẽ hoàn thành công tác GPMB đối với 2 dự án trọng điểm là khu công nghiệp (KCN) Đông Triều và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi qua địa bàn theo đúng kế hoạch đặt ra.

Cùng với đó, trong những tháng cuối năm, nhiều nhà máy lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đã được khánh thành và đưa vào hoạt động, qua đó tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho địa phương.

Có thể kể đến như đầu tháng 10 vừa qua, Nhà máy sản xuất vải mộc, vải nhuộm Wellrain của Công ty TNHH Dệt may Wellrain (Việt Nam) tại KCN Hải Hà đã được khánh thành. Đây là nhà máy thứ 13 trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo được khánh thành trong năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư 381 tỷ đồng, tương đương 15 triệu USD, chuyên sản xuất vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt, sản phẩm chính là vải nhuộm màu; công suất thiết kế khoảng 42 triệu m²/năm, tương đương 8.400 tấn vải nhuộm màu/năm. Đây là lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành dệt may và mở rộng chuỗi sản xuất trong các KCN trên địa bàn thành phố.

Việc dự án hoàn thành, đi vào hoạt động góp phần bổ sung năng lực sản xuất mới cho KCN Hải Hà, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi dệt may. Đồng thời, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2026 của thành phố 26,3%, tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 14%.

Nhà máy sản xuất vải mộc, vải nhuộm Wellrain mới được khánh thành tại KCN Hải Hà. Ảnh: Mạnh Trường

Ông Wu Xiao Yong, Chủ tịch Công ty TNHH Dệt may Wellrain (Việt Nam), cho biết: Trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng, khánh thành, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời vướng mắc của thành phố, sở, ngành và địa phương. Đến nay, nhà máy đã hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị, máy móc, đào tạo công nhân, lao động. Sau khi hoàn tất các thủ tục về nghiệm thu công trình, bảo vệ môi trường và PCCC, chúng tôi sẽ tiến vào giai đoạn chạy thử sản xuất. Trên cơ sở đó, chúng tôi dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động ổn định trong tháng 12/2026.

Rõ trách nhiệm, rõ nhiệm vụ, rõ tiến độ

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026, Quảng Ninh đã đặt kế hoạch thu NSNN đạt trên 100.000 tỷ đồng. Vì vậy, trong khoảng thời gian cuối năm, thành phố cần thu thêm 24.951 tỷ đồng, bình quân khoảng 12.475 tỷ đồng/tháng, cao hơn đáng kể mức bình quân 8.235 tỷ đồng/tháng trong 10 tháng trước đó.

Đối với thu ngân sách nội địa, Thuế thành phố chỉ đạo các đơn vị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 10 tháng đầu năm; làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào phân tích, đánh giá, dự báo số thu ngân sách; quản lý và thu hồi nợ thuế; triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế; quản lý hộ kinh doanh; công tác thu tiền thuê đất và các khoản thu từ đất.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố và Thuế thành phố, các thuế cơ sở cũng chủ động rà soát tình hình thực hiện dự toán thu trên địa bàn, theo dõi tiến độ thu ngân sách tại từng địa bàn phường, xã, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Cán bộ Thuế Cơ sở 1 hướng dẫn người dân phường Việt Hưng cài đặt ứng dụng eTax Mobile.

Bên cạnh đó, các phòng và thuế cơ sở tiếp tục bám sát nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tập trung xử lý dứt điểm những công việc còn tồn đọng, bảo đảm tiến độ đề ra; đồng thời nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá và dự báo số thu, chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa bàn.

Công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được chú trọng, tăng cường đôn đốc, thu hồi các khoản nợ, hạn chế phát sinh nợ mới; tăng cường quản lý hộ kinh doanh; đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng eTax Mobile, nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục thuế điện tử.

Ông Hà Văn Trường, Trưởng Thuế thành phố, cho biết: 10 tháng qua, Thuế thành phố đã thực hiện thu ngân sách nội địa đạt 66.949 tỷ đồng, đạt 119% dự toán pháp lệnh, 89% dự toán UBND thành phố giao, tăng 21% so cùng kỳ. Trong đó có 2 khoản thu đã hoàn thành dự toán pháp lệnh và dự toán UBND thành phố giao; 6 khoản thu vượt tiến độ cả dự toán pháp lệnh và dự toán UBND thành phố giao (83% trở lên); 2 khoản thu vượt tiến độ dự toán pháp lệnh. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, trong những tháng cuối năm, Thuế thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu NSNN và các chỉ tiêu công tác thuế năm 2026, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công chức Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái giám sát phương tiện chuyên dụng nhập khẩu tại bãi kiểm hoá cầu Bắc Luân II.

Đối với hoạt động XNK, ngành Hải quan tăng cường phối hợp, vận động các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu than, xuất khẩu đá vôi, clanhke, nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành than thực hiện thủ tục tại Quảng Ninh. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục XNK, kịp thời giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp với các đơn vị liên quan để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại qua địa bàn.

Bên cạnh đó, Hải quan Khu vực VIII duy trì hiệu quả mô hình "1 doanh nghiệp - 1 công chức - 1 lãnh đạo phụ trách" nhằm có giải pháp hỗ trợ phù hợp, duy trì, giữ chân và thu hút doanh nghiệp. Cùng với đó, việc triển khai nhiệm vụ được đơn vị đảm bảo với phương châm "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), qua đó, duy trì nguồn thu ngân sách trong khoảng thời gian cuối năm.

Ông Ngô Tùng Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực VIII cho biết: Trong hơn 1 tháng còn lại của năm 2026, chúng tôi tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, qua đó mở rộng nguồn thu ngân sách. Trọng tâm là chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách thuế; đồng thời tăng cường thu hút doanh nghiệp mới, mở rộng các mặt hàng XNK có kim ngạch và số thu lớn. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thu, chống thất thu ngân sách. Chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị rà soát từng nguồn thu, đánh giá khả năng thực hiện để có giải pháp điều hành phù hợp, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Ngoài ra, đơn vị cũng mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán đảm bảo chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, không để bị động trong mọi tình huống.

Cán bộ Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long kiểm tra việc sinh sản giống hàu Thái Bình Dương.

Song song với đó, các sở, ban, ngành và địa phương đang tích cực làm việc với các doanh nghiệp sản xuất xác định khả năng nâng công suất hoặc có phương án điều chỉnh; rà soát bổ sung sản phẩm từ các nhà máy mới đi vào hoạt động; thu hút khoảng 2,7 triệu lượt khách và 8.947 tỷ đồng doanh thu du lịch trong tháng cuối năm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 15/12/2026 gắn kết quả giải ngân với đánh giá cán bộ.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tích cực chuẩn bị điều kiện khởi công các công trình hạ tầng trong quý IV/2026; hoàn thành 2.800 căn nhà ở xã hội; đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bảo đảm tạo ít nhất 30.000 việc làm tăng thêm, qua đó, hoàn thành kịch bản tăng trưởng quý IV đạt 15,01% và cả năm đạt 13,21%.