Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư

Với nhiều hoạt động đồng bộ trong thu hút đầu tư, Quảng Ninh đang tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Hiện thành phố đang chú trọng việc thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng nền kinh tế.

Lễ khánh thành Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 tại KCN Sông Khoai, phường Hiệp Hòa (tháng 11/2026).

Tạo “sức bật” từ lợi thế sẵn có

Nằm ở cực Đông Bắc của Tổ quốc, Quảng Ninh sở hữu vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và giao thương quốc tế. Là địa phương duy nhất của Việt Nam có đường biên giới trên bộ, trên biển và trên không với Trung Quốc và là một cực tăng trưởng năng động trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Với vị trí cửa ngõ giao thương giữa Trung Quốc và ASEAN, Quảng Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm trung chuyển chiến lược trong hợp tác kinh tế giữa các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á.

Đặc biệt, từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn. Quảng Ninh có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối liên vùng và quốc tế. Mạng lưới giao thông đường bộ với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, QL18 cùng hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tạo nên mạng lưới giao thương đa phương thức, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, kết nối các trung tâm kinh tế lớn và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có khả năng kết nối với các sân bay trong nước và quốc tế. Cùng với đó, hệ thống cảng biển quốc tế, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và các tuyến cao tốc xuyên suốt địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, phát triển dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được triển khai trên địa bàn Quảng Ninh.

Hiện nay, Quảng Ninh đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại với định hướng phát triển đường sắt liên vùng và quốc tế. Trong đó, tuyến đường sắt hành khách tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa phương xuống còn khoảng 23 phút; tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ mở thêm hướng vận tải hàng hóa, hành khách, phát huy lợi thế cửa khẩu và tăng cường giao thương xuyên biên giới.

Cùng với hạ tầng giao thông, hệ thống khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN) được quy hoạch, phát triển theo hướng chuyên biệt hóa, tạo không gian thuận lợi để đón dòng vốn đầu tư mới. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh có 5 KKT gồm: KKT ven biển Quảng Yên, KKT Vân Đồn, KKT cửa khẩu quốc tế Móng Cái, KKT cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn và KKT chuyên biệt.

Đến năm 2030, thành phố định hướng quy hoạch 27 KCN, trong đó có 17 KCN đã được thành lập; quy hoạch 62 CCN, trong đó có 20 CCN đã được thành lập. Đây là những không gian phát triển có ý nghĩa quan trọng trong thu hút các dự án quy mô lớn, tạo sự liên kết giữa công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế biển.

Mới đây, ngày 12/11, tại KCN Sông Khoai (phường Hiệp Hòa), dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 đã được khánh thành, đưa vào sử dụng. Dự án có tổng vốn đầu tư 690 triệu USD, diện tích 30ha, hướng tới sản xuất các sản phẩm máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị quang học, thiết bị truyền thông, thiết bị điều khiển điện và thiết bị chiếu sáng. Nhà máy có tổng công suất thiết kế 123.786.848 sản phẩm/năm, tương đương 123.230 tấn sản phẩm/năm. Việc dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động không chỉ bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp công nghệ cao, mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ông Waichong Sheetoh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lite-On Technology Việt Nam, cho biết: Quảng Ninh có nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng và môi trường đầu tư, phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất điện tử. Trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, doanh nghiệp tiếp tục triển khai giai đoạn 2, qua đó mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cung ứng và đóng góp lâu dài cho sự phát triển công nghiệp của thành phố.

Đông đảo người dân tới tham quan, du lịch tại chùa Đồng, Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Cùng với những lợi thế nói trên, Quảng Ninh sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, với những danh thắng nổi tiếng như Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, hệ thống biển đảo, bãi tắm cùng các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc sắc. Trên cơ sở đó, các loại hình du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, văn hóa tâm linh, biên giới, mua sắm, du lịch cộng đồng và MICE ngày càng được đa dạng hóa, mở ra dư địa lớn thu hút đầu tư vào các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ vui chơi giải trí và du lịch thông minh, góp phần nâng cao giá trị ngành Du lịch.

Những lợi thế về vị trí, hạ tầng và tài nguyên cũng đang được bổ trợ bởi nền tảng kinh tế tăng trưởng ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm của Quảng Ninh ước đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần mức bình quân chung cả nước; tốc độ đô thị hóa nhanh, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước. Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch tiếp tục là yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp.

Đổi mới xúc tiến đầu tư, hướng tới dòng vốn chất lượng cao

Trên nền tảng những lợi thế sẵn có, Quảng Ninh đang tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, gắn quảng bá tiềm năng, thế mạnh với nhu cầu và định hướng phát triển của từng đối tác, thị trường. Không chỉ tập trung giới thiệu cơ hội đầu tư chung, thành phố chú trọng kết nối trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị. Tăng cường hoạt động đối ngoại kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp quốc tế.

Đoàn công tác của Quảng Ninh khảo sát tại KCN bán dẫn SK HYNIX, thành phố Yongin (Hàn Quốc), tìm hiểu mô hình phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh nghiệm thu hút đầu tư, ứng dụng KHCN và phát triển công nghiệp bán dẫn.

Mới đây, trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc đầu tháng 1/2026, Đoàn công tác Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ hoạt động đối ngoại, quảng bá địa phương và xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố với các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhiều hoạt động kết nối với chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đã được triển khai, như: Thúc đẩy hợp tác với thành phố Cheongju và thành phố Yongin; tham dự Hội nghị kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; hội nghị kết nối xuất khẩu thủy sản tại thành phố Busan; hội nghị bàn tròn xúc tiến đầu tư, thương mại với các doanh nghiệp Busan…

Thông qua các hoạt động này, Quảng Ninh tập trung giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và các lĩnh vực đang ưu tiên thu hút đầu tư. Đồng thời, tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể trong công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, thương mại, xuất khẩu thủy sản, cảng biển và logistics.

Chia sẻ tại Hội nghị “Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc”, ông Yeom Dong Seok, Giám đốc Nhóm kinh doanh toàn cầu, Tổng Công ty nhà đất và nhà ở Hàn Quốc, đánh giá cao những kết quả phát triển của Quảng Ninh, đặc biệt trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông và đô thị. Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở, đất đai và hạ tầng tại Hàn Quốc, doanh nghiệp nhận thấy Quảng Ninh có nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong phát triển hạ tầng, đô thị và nhà ở. Thời gian tới, Tổng Công ty nhà đất và nhà ở Hàn Quốc sẽ tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển, tìm hiểu cơ hội và tăng cường kết nối với địa phương.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý KKT Quảng Ninh, khẳng định: Thành phố luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối với các đối tác có tiềm lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến. Trên cơ sở thế mạnh, định hướng phát triển của hai bên, Quảng Ninh mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm tìm hiểu, đầu tư vào các lĩnh vực xuất khẩu, chế biến thủy sản, cảng biển, logistics, thương mại, phát triển thị trường và công nghệ môi trường. Thành phố cam kết chủ động cung cấp thông tin về quy hoạch, quỹ đất, khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và các chính sách ưu đãi theo quy định; đồng thời đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án.

Cùng với xúc tiến đầu tư tại các thị trường quốc tế, Quảng Ninh cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án. Thành phố thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi được xem xét hưởng chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị công nghệ cao và miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Đối với các dự án trong KCN, KKT, nhà đầu tư được tiếp cận quỹ đất sản xuất thông qua chủ đầu tư hạ tầng với mức giá thuê lại đất được thống nhất theo thỏa thuận. Các dự án ngoài khu công nghiệp thực hiện thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành và được xem xét hưởng ưu đãi nếu thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý KKT Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị kết nối địa phương và doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh như cung cấp điện, nước sạch ổn định từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung; hỗ trợ hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về môi trường theo cơ chế một cửa; kết nối tuyển dụng lao động và phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng, đại học để đào tạo nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp. Đặc biệt, các dự án ứng dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường được khuyến khích và ưu tiên trong định hướng thu hút đầu tư.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố có 252 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 17,12 tỷ USD. Trong đó, 167 dự án được triển khai tại các KCN, KKT, với tổng vốn đăng ký 10,31 tỷ USD, chiếm 60,2% tổng vốn FDI; 85 dự án ngoài KCN, KKT có tổng vốn đăng ký gần 6,81 tỷ USD, chiếm 39,8%.

10 tháng năm 2026, tổng vốn FDI thu hút trên địa bàn Quảng Ninh đạt hơn 1,35 tỷ USD. Trong đó, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn đăng ký 660,61 triệu USD; thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 88 lượt dự án, trong đó có 25 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 693,22 triệu USD.

Với nền tảng hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng và định hướng phát triển rõ ràng, thành phố Quảng Ninh đang có thêm nhiều điều kiện để đón dòng vốn chất lượng cao. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng liên kết quốc tế.