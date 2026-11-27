Tạo động lực tăng trưởng từ cơ sở

Từ các công trình được gia tăng tiến độ, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đến những vướng mắc từng bước được tháo gỡ... nỗ lực điều hành tại cơ sở đang góp phần tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để thành phố tăng tốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13% năm 2026.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý (tháng 9/2026).

Năm 2026, Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, đồng thời nâng chất lượng quản trị trong không gian phát triển rộng lớn, bao gồm đô thị, nông thôn, miền núi, biên giới, biển và đảo. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã ngày càng giữ vai trò trực tiếp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quản lý đầu tư, GPMB và hoàn thiện hạ tầng.

Kết quả 9 tháng cho thấy nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP tăng 12,54%; riêng quý III tăng 15,04%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,02%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 33,59%. Tổng thu NSNN đến ngày 30/9 đạt 78.781 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Trung ương giao. Những kết quả này tạo thêm nguồn lực cho phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và năng lực tổ chức thực hiện ở từng cấp.

Đến hết tháng 10/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công sau điều chỉnh và vốn kéo dài đạt 37.421 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 19.759 tỷ đồng, bằng 52,8% kế hoạch. Trong đó, vốn năm 2026 giải ngân 17.876 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Đáng chú ý, gần 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được bố trí cho các xã, phường, đặc khu, chiếm trên 60% tổng nguồn vốn của thành phố. Các địa phương đã giải ngân gần 11.800 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch sau điều chỉnh.

Riêng trong tháng 10, các địa phương giải ngân 1.557 tỷ đồng, chiếm 69,19% tổng vốn giải ngân của thành phố. Tỷ trọng này cho thấy vai trò ngày càng lớn của cấp cơ sở trong việc đưa nguồn vốn đầu tư vào nền kinh tế. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các dự án vẫn chưa đồng đều, đòi hỏi các địa phương phải chủ động rà soát, xác định rõ nguyên nhân chậm và tập trung xử lý những vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, thi công, nghiệm thu, thanh toán.

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường thôn Tiên Hải (xã Điền Xá) đang được gấp rút hoàn thành.

Thực tế tại xã Điền Xá cho thấy áp lực điều hành khi nguồn vốn đầu tư công tăng mạnh trong năm. Đầu năm 2026, xã Điền Xá được giao hơn 68 tỷ đồng; sau điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch vốn tăng lên hơn 251 tỷ đồng, phân bổ cho 47 dự án. Trong số 16 dự án chuyển tiếp, toàn bộ đã hoàn thành khối lượng xây dựng; 15 dự án được phê duyệt quyết toán, dự án còn lại dự kiến hoàn tất thủ tục trong tháng 11.

Để đáp ứng khối lượng công việc tăng cao, xã Điền Xá tập trung rà soát tiến độ từng dự án, phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh nghiệm thu và thanh toán. Các công trình như cầu chống ngập Nà Buống tại thôn Pắc Phai, tuyến đường thôn Tiên Hải được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng, phục vụ đời sống dân sinh. Việc bám sát từng công trình, xử lý hồ sơ ngay khi đủ điều kiện góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế tình trạng dồn khối lượng vào cuối năm.

Tại phường Uông Bí, nguồn vốn đầu tư được tập trung cho các công trình chỉnh trang đô thị, cải thiện chất lượng sống của người dân. Năm 2026, địa phương có kế hoạch vốn xây dựng cơ bản sau điều chỉnh hơn 366 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận 17 dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I để tiếp tục triển khai. Công trình cải tạo, chỉnh trang khu vực quảng trường và hồ Công viên phường đã đưa vào hoạt động đầu tháng 11, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đến ngày 20/11, Uông Bí đã giải ngân hơn 202 tỷ đồng. Một số công trình như chỉnh trang phố Nguyễn Trãi, Phan Đình Phùng vẫn gặp khó khăn do kinh phí hạ ngầm, di chuyển hệ thống điện; việc vận động người dân hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc và tình trạng khan hiếm vật liệu cũng ảnh hưởng tiến độ. Thực tế này đặt ra yêu cầu chính quyền địa phương phải phối hợp đồng bộ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và người dân, xử lý từng điểm nghẽn để công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Trong những tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục triển khai đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”, tập trung đẩy nhanh thi công, GPMB và thanh toán khối lượng hoàn thành. Các chủ đầu tư, địa phương được yêu cầu rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý, không để vốn đã bố trí, nhưng công trình chậm triển khai, hoặc khối lượng hoàn thành chưa được nghiệm thu, thanh toán kịp thời.

Cùng với đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ người dân là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền cơ sở. Việc giải quyết kịp thời thủ tục đất đai, quy hoạch, đầu tư; bàn giao mặt bằng đúng tiến độ và sớm đưa công trình vào sử dụng sẽ góp phần giảm chi phí, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thêm nguồn lực cho địa phương.

Những tháng cuối năm là thời điểm quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của Quảng Ninh. Từ công trình dân sinh đến các dự án công nghiệp, giao thông, hiệu quả điều hành được thể hiện bằng tiến độ thực tế, khả năng giải quyết dứt điểm vướng mắc và hiệu quả sử dụng từng đồng vốn. Khi cấp cơ sở chủ động, trách nhiệm được phân định rõ và công việc được kiểm đếm bằng kết quả cụ thể, các nguồn lực phát triển sẽ được khơi thông, tạo nền tảng để Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.