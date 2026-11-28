Nỗ lực hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu năm 2026

Những ngày này, các đơn vị, địa phương đang gấp rút rà soát, đánh giá việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026. Đồng thời, tăng tốc triển khai những phần việc còn lại, nỗ lực hoàn thành trong tháng cuối cùng của năm.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra tiến độ GPMB dự án KCN Bắc Tiền Phong. Ảnh: Mạnh Trường

Còn 1 tháng nữa bước sang năm 2027. Nhìn lại chặng đường gần 1 năm triển khai nhiệm vụ, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động, nhưng với những định hướng, mục tiêu rõ ràng đã được Đảng bộ thành phố Quảng Ninh đặt ra từ sớm, cùng sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ, đến thời điểm này nhiều chỉ tiêu thành phố đặt ra đạt kết quả tốt. Trong 11 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 26,12% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chủ yếu với mức tăng 11 tháng là 44,57%, cao nhất qua các kỳ báo cáo trong năm. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì sản lượng tăng cao, các dự án mới đi vào hoạt động góp phần bổ sung động lực cho tăng trưởng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục sôi động. Quảng Ninh đón 21,9 triệu lượt khách, tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu du lịch đạt 66.522 tỷ đồng, tăng 26,47% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khách quốc tế đạt 5,4 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ 2025. Những tháng cuối năm, Quảng Ninh ghi nhận lượng du khách, nhà đầu tư quốc tế đến tham quan, khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Ninh. Riêng trong tháng 11, Đoàn famtrip gồm 41 đại biểu, đại diện 32 doanh nghiệp du lịch, cơ quan truyền thông và nhà đầu tư đến từ 9 tỉnh, thành phố của Liên bang Nga đã tham gia khảo sát du lịch tại Quảng Ninh. Đây là dịp để các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư và cơ quan truyền thông Nga trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối du lịch. Qua đó, các doanh nghiệp, đơn vị du lịch trên địa bàn có thêm cơ hội trao đổi, kết nối đối tác, xây dựng các sản phẩm đặc thù phù hợp với nhu cầu thị trường Nga; đồng thời phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến Quảng Ninh, góp phần xúc tiến và thu hút khách du lịch từ thị trường Liên bang Nga.

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Từ việc khai thác hiệu quả các dư địa, 11 tháng năm 2026, tổng thu NSNN của thành phố ước đạt 89.552 tỷ đồng, tăng 22,35% so với cùng kỳ 2025, bằng 121,18% dự toán Trung ương giao. Các khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục là điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư, chiếm gần 97% tổng vốn FDI thu hút trên địa bàn.

Song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được thành phố đặc biệt quan tâm. Thành phố đã triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm cho nhân dân cùng các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội chăm lo cho công tác giáo dục, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, học sinh, sinh viên… Những kết quả trên đang tạo đà tích cực để Quảng Ninh tiếp tục tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu đề ra năm 2026.

Bám sát các chỉ tiêu đã và chưa đạt, các đơn vị, địa phương trong thành phố hiện tiếp tục triển khai các giải pháp với quyết tâm hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ đã đề ra. Theo chỉ đạo của thành phố, tháng cuối cùng của năm, các đơn vị, địa phương tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn năm 2026; đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 chương trình, 27 dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố và hỗ trợ cơ quan trung ương, làm cơ sở phân bổ dự toán chi đầu tư công năm 2027; đồng thời hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vốn cho dự án có khả năng giải ngân ngay từ đầu năm.

Đặc biệt, phải hoàn thành GPMB 8 dự án theo Thông báo số 378-TB/TU (ngày 27/7/2026) của Thường trực Thành ủy (còn 552,06ha, tập trung tại các phường: Hiệp Hòa, Hà An, Liên Hòa) và đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, như: Nạo vét luồng hàng hải Vạn Gia, Sông Chanh, Hòn Gai, cầu Bắc Luân 3; đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả với QL279; các tuyến giao thông kết nối tại đặc khu Vân Đồn; Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1)…

Bên cạnh hoàn thành kịch bản thu NSNN năm 2026, các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng dự toán NSNN năm 2027, trong đó ưu tiên các giải pháp tăng các khoản thu tính vào tổng sản phẩm trên địa bàn, không lấy vượt thu tiền sử dụng đất để bù đắp cho thu thuế, phí…

Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân thành phố Quảng Ninh ngày càng được nâng lên.

Các đơn vị, địa phương gấp rút hoàn thiện nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố; xây dựng kế hoạch điều hành phát triển KT-XH năm 2027 với các kịch bản tăng trưởng, chỉ tiêu cụ thể đến từng ngành, địa phương, từng quý và nhiệm vụ có thời hạn rõ ràng, bảo đảm triển khai ngay từ đầu năm…

Tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 11/2026, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng đã chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương phải phát huy tinh thần chủ động, rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xác định rõ những nội dung còn khó khăn, những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung bảo đảm sản lượng tháng 12 tới đối với các sản phẩm công nghiệp chủ yếu và chuẩn bị tốt các hoạt động dịp cuối năm cũng như chăm lo chu đáo đời sống nhân dân và Tết Nguyên đán 2027.