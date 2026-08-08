Hải quan Móng Cái: Nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Hải quan Móng Cái) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp dưới các hình thức đa dạng phù hợp với địa bàn để nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).

Công chức Hải quan CKQT Móng Cái kiểm tra phương tiện chuyên dụng nhập khẩu qua Lối thông quan cửa khẩu cầu Bắc Luân II (phường Móng Cái 1).

Phó Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái Phạm Ngọc Linh cho biết: Xác định thu hút doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Hải quan Móng Cái đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Trước hết là nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ở từng vị trí công tác. Đồng thời, tiếp tục duy trì mô hình "1 doanh nghiệp - 1 công chức đầu mối - 1 lãnh đạo phụ trách”, đồng hành cùng doanh nghiệp từ trước, trong và sau thông quan. Việc chủ động trao đổi, nắm bắt kế hoạch nhập khẩu, xuất khẩu và những khó khăn phát sinh của từng doanh nghiệp giúp cơ quan hải quan chuẩn bị phương án hỗ trợ kịp thời, rút ngắn thời gian làm thủ tục. Đơn vị cũng sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động xuất nhập khẩu, kịp thời tham mưu Hải quan khu vực VIII và chính quyền địa phương các giải pháp phù hợp, tạo môi trường thông quan ngày càng thuận lợi, góp phần thu hút thêm doanh nghiệp đến với cửa khẩu Móng Cái.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được đơn vị thực hiện theo phương châm "1 doanh nghiệp - 1 công chức đầu mối - 1 lãnh đạo phụ trách”. Đơn vị phối hợp với Hải quan Đông Hưng (Trung Quốc) tổ chức triển khai thí điểm thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần kể từ 7/3/2026. Theo đó, so với các ngày cuối tuần khi chưa triển khai thông quan thí điểm, đến thời điểm này số lượng tờ khai tăng 119,7%; số kim ngạch tăng 121,7%; số thuế tăng 1.704,7%.

Công chức Hải quan CKQT Móng Cái giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan tại Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại khu vực Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái)

Đặc biệt, Hải quan Móng Cái xác định, công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, tạo thuận lợi các hoạt động XNK là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đơn vị tiếp tục triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh nhằm thực hiện việc khai báo, tiếp nhận và xử lý thông tin phương tiện theo phương thức điện tử, bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan...

Ông Phạm Hữu Thuật, Giám đốc Công ty XNK Nam Hưng cho biết: Hải quan Móng Cái luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những giải pháp thiết thực. Mọi vướng mắc phát sinh đều được cán bộ hải quan hỗ trợ, giải đáp kịp thời, kể cả ngoài giờ hành chính. Hàng hóa khi về cửa khẩu được bố trí khu vực tập kết, luồng di chuyển riêng, giúp rút ngắn thời gian thông quan.

Hải quan CKQT Móng Cái tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp (tháng 1/2026).

Song song với đó, các buổi đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thường xuyên của đơn vị, mà đó còn là một trong những hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, cập nhật thông tin pháp luật trọng tâm của ngành. Thông qua các buổi đối thoại, ngoài việc giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức và khả năng thực thi pháp luật hải quan, cơ quan Hải quan có thể kịp thời tháo gỡ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp XNK. Qua đó, đưa mối quan hệ hải quan - doanh nghiệp thực sự là đối tác hợp tác trong việc thực hiện, chấp hành pháp luật.

Trong 6 tháng năm 2026, đơn vị đã tiếp xúc, vận động 1.085 doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như: Thành lập 17 đoàn công tác tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở 115 doanh nghiệp; tiếp xúc gián tiếp với 970 doanh nghiệp thông qua các hình thức gửi công văn vận động, điện thoại, email, đại lý hải quan, đại lý logistics và các kênh hỗ trợ thường xuyên và mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó đã có 808/1.085 doanh nghiệp tiếp xúc đã thực hiện mở tờ khai, đóng góp số thu ngân sách trên 1.450 tỷ đồng. Đơn vị đã làm thủ tục cho 162.384 tờ khai với tổng kim ngạch hàng hóa XNK đạt 9.790 triệu USD, tăng 15% về tờ khai và tăng 17% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.