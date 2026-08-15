Không để ai bị bỏ lại phía sau

Quảng Ninh luôn đặt con người làm trung tâm, ưu tiên nguồn lực, hướng vào trợ giúp những hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng yếu thế, tiếp tục nối dài tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Dương Văn Vượng (75 tuổi) và bà Vũ Thị Nguyên (65 tuổi), trú tại khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà, gặp lúc hai ông bà đang san đất lối vào căn nhà mới vừa được trao tặng ngày 7/8. Dừng tay, ông Vượng mời chúng tôi vào căn nhà vẫn còn thơm mùi sơn mới.

Tìm hiểu chúng tôi được biết ông bà hiện đang sống với người con út tàn tật (SN 1992) gia đình rất khó khăn. Căn nhà mới được hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ nghèo, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và nguồn vận động hỗ trợ của các đơn vị liên quan.

2 ông bà Vượng, Nguyên san đất cổng vào nhà

Ông Dương Văn Vượng chia sẻ: “Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát, không đảm bảo an toàn. Nay nhờ được sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình chúng tôi có ngôi nhà mới chắc chắn, tôi thấy cuộc sống yên tâm hơn hẳn".

Liên tục những năm qua, Quảng Ninh luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ xoá nhà tạm, nhà dột nát mới phát sinh trên địa bàn, nhằm góp phần cụ thể hóa mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Năm 2025, Quảng Ninh hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với 104/104 hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh; đồng thời triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 273/273 hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Đồng thời, Quảng Ninh triển khai hiệu quả các chủ trương về phát triển văn hóa, con người, quản lý phát triển xã hội bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo trợ xã hội. Năm 2026, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, hỗ trợ học phí, tổ chức bầu cử và các nhiệm vụ cấp thiết khác.

Đáng chú ý, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển bố trí cho cấp xã từ ngày 1/7/2025 đến nay đạt 6.640 tỷ đồng, gồm 2.300 tỷ đồng trong năm 2025 và 4.340 tỷ đồng trong năm 2026. Nguồn lực này tập trung cho hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, nâng cấp thiết chế văn hóa, trường học và các công trình dân sinh thiết yếu.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8 (1961-2026).

Trong 6 tháng năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia; tổng chi an sinh xã hội của Quảng Ninh đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 47,2% cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ tham gia BHXH đạt 51,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 91,6%; tập trung đầu tư 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tổng kinh phí khoảng 250 tỷ đồng. Ngành Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% cơ sở khám, chữa bệnh công lập áp dụng bệnh án điện tử; khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho 140.535 người; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96% dân số.

Không chỉ dừng ở chi cho an sinh xã hội, Quảng Ninh còn tạo dấu ấn bằng các hoạt động chăm lo có chiều sâu, bám sát từng nhóm đối tượng. Như dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh trao 292.613 suất quà trị giá 194 tỷ đồng, bảo đảm "không ai bị bỏ lại phía sau". Qua đó, tạo nên không khí ấm áp, sẻ chia lan tỏa tới từng thôn, bản, khu phố, từng nhóm dân cư, từng hoàn cảnh cụ thể...

Trong 6 tháng năm 2026 đã thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng cho 11.502 đối tượng người có công với cách mạng, tổng số tiền trên 222 tỷ đồng; bố trí trên 154 tỷ đồng thực hiện chính sách xã hội và hỗ trợ bảo hiểm y tế; tổng chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đạt 4.756 tỷ đồng, tăng 112 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025... Có thể thấy, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng một hệ thống an sinh xã hội vững chắc, bao trùm và bền vững.