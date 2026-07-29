Xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bền vững

Trên hành trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh không chỉ đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, mà còn dành nguồn lực lớn cho an sinh xã hội. Những chính sách về giáo dục, y tế, bảo hiểm, việc làm, giảm nghèo… đang tạo nền tảng để mọi người dân cùng thụ hưởng thành quả phát triển.

6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tạo thêm 14.650 việc làm. (Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Solex High - Tech Industries Việt Nam)

6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tạo thêm 14.650 việc làm, số người tham gia BHXH tăng 12.015 người; dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ toàn tỉnh đã trao 292.613 suất quà, trị giá 194 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Những kết quả đó cùng nhiều chính sách mới đang từng bước hình thành mạng lưới an sinh bao trùm, tạo nền tảng để Quảng Ninh phát triển bền vững.

Giáo dục trở thành một trong những lĩnh vực được Quảng Ninh ưu tiên hàng đầu trong chính sách an sinh xã hội. Từ năm học 2025-2026, Quảng Ninh triển khai chương trình sữa học đường theo Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Ngân sách tỉnh chi trả toàn bộ tiền mua sữa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, không phân biệt trường công lập hay ngoài công lập. Chương trình kéo dài đến năm học 2030-2031, dự kiến cần khoảng 1.725 tỷ đồng, phục vụ bình quân 207.000 trẻ mỗi năm học.

Cô giáo Nguyễn Thị Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Gai, chia sẻ: “Sau những tháng đầu được uống sữa đều đặn, thể trạng của trẻ có sự thay đổi rõ rệt, nhiều trẻ tăng cân đều, sức đề kháng được cải thiện. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo tốt hơn về thể chất và tầm vóc của trẻ ngay từ những năm đầu đời”.

Giáo dục trở thành một trong những lĩnh vực được Quảng Ninh ưu tiên trong chính sách an sinh xã hội. (Trong ảnh: Tiết học tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)

Từ năm học 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí. Hơn 290.000 học sinh, học viên sẽ được mượn sách theo mô hình thư viện dùng chung; tỉnh dành khoảng 147 tỷ đồng thực hiện chính sách, sớm hơn 4 năm so với lộ trình đặt ra theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cùng với đó, tỉnh thí điểm tổ chức khoảng 50 xe buýt điện đưa đón học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu với 6 tuyến phục vụ 2.151 học sinh, đáp ứng 82,5% nhu cầu khảo sát.

Chị Lê Quỳnh Trang, một phụ huynh học sinh ở phường Hồng Gai, cho biết: “Xe đưa đón học sinh và chương trình cho mượn sách giáo khoa đều rất thiết thực, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi con tham gia giao thông và giảm bớt chi phí đầu năm học”.

Cả 3 chính sách: Sữa học đường, sách giáo khoa miễn phí và xe đưa đón học sinh cùng hướng tới mục tiêu giảm gánh nặng chi phí, bảo đảm điều kiện học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện cho trẻ em.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng ưu tiên nguồn lực cho an sinh. 6 tháng đầu năm 2026, tổng chi ngân sách địa phương đạt 20.508 tỷ đồng; trong đó chi giáo dục - đào tạo tăng 36,5%, y tế - dân số tăng 28%, kinh phí thực hiện các chính sách bảo đảm xã hội tăng 27,6% so với cùng kỳ. Từ năm 2026, Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, hỗ trợ tiền đóng BHYT cho nhiều nhóm người dân nhằm mở rộng độ bao phủ bảo hiểm. Theo đó, người từ đủ 65 tuổi trở lên chưa thuộc diện hỗ trợ từ NSNN, người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, đồng bào DTTS vùng miền núi, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình đều được thụ hưởng chính sách; nhiều nhóm được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Nhờ đó, đến giữa năm 2026, tỷ lệ dân số tham gia BHYT của tỉnh đạt 96,37%.

Cán bộ BHXH cơ sở Bình Liêu tư vấn cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Cùng với đó, Quảng Ninh còn thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện giai đoạn 2023-2027. Theo đó, hộ nghèo và hộ cận nghèo được tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng, các đối tượng khác được hỗ trợ 20%. Khi Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực sẽ tiếp tục nâng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương lên 50% đối với hộ nghèo, 40% đối với hộ cận nghèo và 20% đối với các đối tượng khác. Nhờ đó, người dân giảm đáng kể chi phí tham gia BHXH tự nguyện, có thêm điều kiện tích lũy cho tuổi già.

Công tác giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Quảng Ninh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giai đoạn 2023-2025. Để ngăn tái nghèo và thu hẹp khoảng cách vùng miền, giai đoạn 2026-2030 tỉnh dự kiến dành khoảng 9.785 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi; tập trung phát triển sinh kế, hạ tầng, việc làm và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ đòi hỏi hạ tầng hiện đại, mà còn cần một hệ thống an sinh đủ mạnh để mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển. Những chính sách Quảng Ninh đang triển khai cho thấy an sinh xã hội không đi sau tăng trưởng, mà chính là nền tảng để xây dựng một thành phố hiện đại, bao trùm và đáng sống.