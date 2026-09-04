Không để gián đoạn việc phục vụ nhân dân

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cũng là ngày đầu tiên bộ máy thành phố Quảng Ninh chính thức vận hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt nhịp nhiệm vụ; hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính được duy trì liên tục, không để việc chuyển đổi mô hình ảnh hưởng đến công việc của người dân, doanh nghiệp.

Sáng 3/9, Quảng Ninh bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đồng thời là ngày đầu tiên bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương vận hành trong vị thế thành phố. Tại các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu, cán bộ, công chức, viên chức trở lại làm việc đầy đủ, nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành diễn ra bình thường. Các cơ quan, đơn vị đã cập nhật tên gọi mới “thành phố Quảng Ninh” trên biển hiệu, giấy tờ, con dấu, hệ thống thông tin và các giao dịch hành chính.

Nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Minh Hà

Tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp diễn ra nền nếp, không có sự xáo trộn, gián đoạn; những hồ sơ đang được xử lý tiếp tục được giải quyết theo quy định. Qua ghi nhận trong ngày đầu vận hành, việc chuyển đổi từ tỉnh Quảng Ninh sang thành phố Quảng Ninh đang được thực hiện đồng bộ, bảo đảm công việc được tiếp nối liên tục, thông suốt.

Việc bộ máy nhanh chóng ổn định, công việc được duy trì liên tục ngay trong ngày đầu vận hành là kết quả của sự chủ động chuẩn bị từ trước. Tại Công văn số 3997/UBND-TH ngày 1/9, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức vận hành theo mô hình mới, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để khoảng trống trong quản lý, điều hành và không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Theo UBND thành phố Quảng Ninh, việc thành lập thành phố Quảng Ninh theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước phát triển mới trong tổ chức đơn vị hành chính, bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn.

Để quá trình chuyển đổi từ tỉnh Quảng Ninh sang thành phố Quảng Ninh diễn ra kịp thời, đồng bộ, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy trình xử lý công việc, bảo đảm hoạt động bình thường ngay từ ngày đầu vận hành theo mô hình mới; việc thay đổi tên gọi, tổ chức, địa giới hành chính không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức cũng như giao dịch của người dân, doanh nghiệp. Trong giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan phải bảo đảm tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đúng thời hạn, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp. Không được từ chối tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại hồ sơ, thực hiện lại thủ tục hoặc bổ sung giấy tờ chỉ vì thay đổi tên đơn vị hành chính.

Đối với hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chưa hoàn thành trước ngày 1/9, các cơ quan có trách nhiệm chủ động cập nhật thông tin theo tên gọi mới để tiếp tục giải quyết, không để tồn đọng, gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Các Trung tâm Phục vụ hành chính công phải công khai, hướng dẫn thống nhất về tên gọi mới, địa chỉ, quy trình giao dịch và kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh.

UBND thành phố cũng yêu cầu rà soát, cập nhật tên gọi mới trong văn bản, hồ sơ, biểu mẫu, giấy tờ, hợp đồng và các giao dịch thuộc phạm vi quản lý. Các giấy tờ, hồ sơ đã được cấp trước ngày 1/9 và còn hiệu lực tiếp tục được sử dụng; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đổi hoặc cấp lại chỉ do thay đổi tên đơn vị hành chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh theo các yêu cầu mới, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, liên tục. UBND thành phố giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình chuyển đổi, đồng thời hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.