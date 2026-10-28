Khuyến khích đảng viên làm giàu

Đất nước ta đã bước vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ. Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển mới, Đảng, Nhà nước, Chính phủ coi trọng kinh tế tư nhân với việc ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW. Và để kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển bứt phá hơn nữa, khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển, đồng hành cùng đất nước, mới đây Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Quy định số 224-QĐ/TW đã đánh dấu bước đổi mới lớn, quan trọng trong tư duy quản lý đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, nhất là chuyển từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng.

Trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 68-NQ/TW, việc ban hành Quy định số 224-QĐ/TW như một “luồng gió” mới, “luồng sinh khí” mới, tạo động lực, điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, tính tiên phong, sự sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, huy động nguồn lực hợp pháp tham gia đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho phát triển quê hương, đất nước và địa phương.

Quy định gồm 3 chương, 14 điều, xác định phạm vi hoạt động đầu tư, kinh doanh, bao gồm: Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện dự án hoặc hợp đồng đầu tư, mua bán, nắm giữ chứng khoán và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điểm đổi mới là phân định rõ 3 nhóm: Được làm; được làm có điều kiện, có kiểm soát; không được làm. Quy định cũng xác định rõ quyền, điều kiện và giới hạn đối với từng nhóm đảng viên, tăng cường kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn việc lợi dụng quyền lực và nguồn lực công để trục lợi. Quyền tham gia đầu tư, kinh doanh và các giới hạn đi kèm được xác định trên cơ sở chức danh, vị trí công tác và nguy cơ phát sinh xung đột lợi ích, phù hợp với yêu cầu thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đảng viên.

Quy định số 224-QĐ/TW đánh dấu bước đổi mới lớn, quan trọng trong tư duy quản lý đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, nhất là chuyển từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân. Trong ảnh: Phòng thí nghiệm của Công ty Tân Đại Dương. Ảnh: Thu Hằng

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Mục tiêu tăng trưởng cao là nhiệm vụ nặng nề, có ý nghĩa quan trọng, vì vậy đòi hỏi các cấp, bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể đảng viên, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt hơn trong thực thi các nhiệm vụ được giao.

Cùng với các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, thì mỗi đảng viên mạnh dạn đầu tư, kinh doanh, làm giàu chính đáng cũng đóng góp một phần quan trọng vào tăng trưởng của Đất nước, cũng như các địa phương.

Và Quy định số 224-QĐ/TW vừa tạo hành lang để đảng viên phát huy năng lực, tính tiên phong, gương mẫu, cống hiến, dám nghĩ, dám làm, vừa khơi thông, huy động nguồn lực đầu tư, kinh doanh hợp pháp trong đội ngũ đảng viên, làm giàu chính đáng.