Kiểm soát bệnh mạn tính

Bệnh mạn tính, đặc biệt là tăng huyết áp và đái tháo đường đang trở thành gánh nặng ngày càng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Điều đáng lo ngại không chỉ là số người mắc bệnh gia tăng, mà còn ở thực tế nhiều người bệnh vẫn chủ quan trong điều trị, tự ý bỏ thuốc khi thấy các chỉ số trở về bình thường.

Cơn đau đầu dữ dội kèm theo choáng váng, tê yếu tay chân xuất hiện bất ngờ khiến ông Nguyễn Văn Trường (phường Móng Cái 1) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng huyết áp tăng cao. Kết quả thăm khám cho thấy ông đứng trước nguy cơ xảy ra tai biến mạch máu não nếu không được xử trí kịp thời.

Trước đó 3 năm, ông Trường đã được chẩn đoán mắc tăng huyết áp và được bác sĩ kê đơn thuốc, tư vấn điều trị lâu dài. Tuy nhiên, sau một thời gian dùng thuốc, thấy huyết áp đo tại nhà luôn ở mức ổn định, ông tự ý dừng thuốc vì cho rằng bệnh đã khỏi. Sự chủ quan ấy đã khiến huyết áp mất kiểm soát, dẫn đến cơn tăng huyết áp cấp.

May mắn được cấp cứu kịp thời, ông Nguyễn Văn Trường chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ uống thuốc một thời gian, huyết áp bình thường thì có thể dừng. Đến khi phải vào viện cấp cứu mới hiểu tăng huyết áp là bệnh phải điều trị lâu dài. Bây giờ tôi luôn uống thuốc đúng giờ, tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ”.

Cán bộ CDC Quảng Ninh kiểm tra huyết áp cho người dân tại xã Ba Chẽ.

Trong bối cảnh tuổi thọ người dân ngày càng tăng, cùng với sự thay đổi về dinh dưỡng và lối sống, số người mắc các bệnh không lây nhiễm cũng có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... đang trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật nếu không được phát hiện, quản lý từ sớm.

Xác định phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngành Y tế Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, sàng lọc và quản lý người bệnh ngay từ tuyến cơ sở. Theo báo cáo của CDC Quảng Ninh, chỉ trong kỳ báo cáo từ ngày 12/6 đến 12/7/2026, toàn tỉnh đã thực hiện khám sàng lọc tăng huyết áp cho 83.367 người từ 40 tuổi trở lên, nâng tổng số người được sàng lọc từ đầu năm lên 289.446 người. Hiện toàn tỉnh đang quản lý, điều trị cho 79.574 người mắc tăng huyết áp. Đối với bệnh đái tháo đường, có 64.953 người được sàng lọc trong kỳ báo cáo, nâng tổng số người được sàng lọc từ đầu năm lên 251.271 người, hơn 30.000 bệnh nhân đang được quản lý điều trị.

Bác sĩ CKI Đỗ Thị Giang, Phó Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng (CDC Quảng Ninh) cho biết: “Qua thực tế quản lý, chúng tôi nhận thấy nhiều người bệnh tăng huyết áp hoặc đái tháo đường vẫn mắc những sai lầm như tự ý ngừng thuốc khi thấy huyết áp hoặc đường huyết ổn định; chỉ uống thuốc khi có triệu chứng; tự thay đổi liều điều trị; uống thuốc không đủ, không đều, không tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ và tự mua thuốc điều trị mà không được bác sĩ theo dõi kê đơn. Một số người bệnh còn quan điểm cứ ăn uống bình thường vì đã uống thuốc. Đây là những nguyên nhân khiến bệnh tiến triển âm thầm và làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận, mù lòa, cùng nhiều biến chứng nguy hiểm khác”.

Hằng năm, CDC Quảng Ninh tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, mở rộng hoạt động truyền thông và hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 6 lớp tập huấn về phòng chống bệnh không lây nhiễm với 202 học viên tham gia, góp phần nâng cao chất lượng quản lý bệnh tại tuyến cơ sở.

Những con số từ công tác sàng lọc cho thấy nhận thức của người dân về bệnh mạn tính đang từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, để giảm gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng, bên cạnh sự vào cuộc của ngành Y tế, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân trong việc chủ động kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm và kiên trì điều trị. Bởi với các bệnh mạn tính, mục tiêu không phải là chữa khỏi hoàn toàn mà là kiểm soát bệnh ổn định, ngăn ngừa biến chứng và duy trì chất lượng cuộc sống. Chỉ một quyết định chủ quan như tự ý bỏ thuốc cũng có thể khiến những nỗ lực điều trị trước đó trở nên vô nghĩa và phải trả giá bằng chính sức khỏe, thậm chí là tính mạng.