Kỳ Thượng: Hạ tầng giao thông mở lối phát triển bền vững

Đầu tư hạ tầng giao thông đang tạo động lực quan trọng để xã Kỳ Thượng (Quảng Ninh) khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Những tuyến đường được đầu tư, nâng cấp không chỉ kết nối các thôn vùng cao mà còn mở rộng không gian phát triển sản xuất, thúc đẩy du lịch cộng đồng, từng bước nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng để địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Giao thông khơi thông tạo động lực phát triển

Là địa phương miền núi có địa hình chia cắt, giao thông từng là một trong những "điểm nghẽn" lớn đối với quá trình phát triển của xã Kỳ Thượng. Việc đi lại khó khăn, chi phí vận chuyển cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, tiêu thụ nông, lâm sản cũng như thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ. Xác định hạ tầng giao thông là động lực phát triển, những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh cũng như xã Kỳ Thượng đã tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên xã, liên thôn, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ. Trong đó, đường tỉnh 342 hoàn thành và đưa vào sử dụng được xem là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Kỳ Thượng. Tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa địa phương với các khu vực lân cận mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, giảm chi phí vận chuyển, mở rộng cơ hội giao thương và phát triển sản xuất.

Đường tỉnh 342 góp phần mở rộng kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội xã Kỳ Thượng.

Hiệu quả của công trình được cảm nhận rõ tại xóm Đồng Thầm, thôn Thanh Lâm, nơi có trên 90% dân số là đồng bào Dao sinh sống. Nếu như trước đây việc vận chuyển keo, quế và các sản phẩm lâm nghiệp phụ thuộc vào những tuyến đường nhỏ hẹp, nhiều thời điểm gặp khó khăn thì nay phương tiện có thể vào tận khu vực sản xuất, thương lái thuận lợi hơn trong việc vào tận nơi thu mua, giúp giảm đáng kể chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm.

Gia đình anh Trần Văn Dũng, với 8 ha rừng trồng keo và quế, là một trong những hộ dân hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường này. Thu nhập từ rừng trồng ổn định hơn đã tạo điều kiện để gia đình tiếp tục đầu tư sản xuất, xây dựng nhà cửa và chăm lo cho con cái học hành.

Anh Trần Văn Dũng, thôn Thanh Lâm, xã Kỳ Thượng, cho biết: “Từ khi có đường tỉnh 342 đi qua, việc bán keo thuận lợi hơn, giá cao hơn trước. Gia đình có điều kiện xây dựng nhà cửa và cho các con đi học".

Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, đường tỉnh 342 còn góp phần hình thành trục kết nối quan trọng giữa Kỳ Thượng với các địa phương trong khu vực, tạo dư địa để khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng về kinh tế rừng, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Cùng với đường tỉnh 342, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã cũng đang phát huy hiệu quả sau khi được đầu tư. Tiêu biểu là tuyến đường liên thôn Bắc Tập - Nà Lim, trước đây thuộc xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, nay nằm trên địa bàn thôn Hồng Tiến, xã Kỳ Thượng được cải tạo, mở rộng và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2026. Tuyến đường giúp kết nối các khu dân cư, rút ngắn thời gian vận chuyển nông, lâm sản và tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện quanh năm.

Tuyến đường liên thôn Bắc Tập - Nà Lim góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho sản xuất và đời sống người dân.

Ở tuổi 79, ông Nịnh Văn Phúc ở thôn Hồng Tiến là một trong những người chứng kiến rõ nhất sự đổi thay của quê hương. Ông nhớ lại, trước đây để vào xóm Đình phải đi vòng qua trung tâm xã, mất hơn một giờ đồng hồ. Nay tuyến đường mới giúp thời gian di chuyển chỉ còn vài phút, việc đi làm nương, vào rừng hay vận chuyển nông sản đều thuận tiện hơn nhiều. Từ những công trình giao thông đã hoàn thành, khoảng cách giữa các thôn, bản dần được thu hẹp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thị trường, mở rộng sản xuất và nâng cao thu nhập.

Đồng thuận tạo nên những công trình mới

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, xã Kỳ Thượng tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hiện nay, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cụm dân cư Khe Phương (nay thuộc thôn Kỳ Sơn), đang được đẩy nhanh tiến độ. Công trình có chiều dài gần 1 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, với tổng mức đầu tư hơn 19,9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu dân cư Khe Phương đang được tập trung thi công để sớm đưa vào sử dụng.

Mặc dù thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ, các đơn vị thi công vẫn tập trung nhân lực, phương tiện để bảo đảm kế hoạch đề ra. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình triển khai dự án, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất để mở rộng mặt bằng, tạo sự đồng thuận cao và góp phần giúp công trình được triển khai thuận lợi.

Ông Bàn Sinh Linh, thôn Kỳ Sơn, cho biết: Gia đình đã hiến hơn 600 m² đất để phục vụ dự án với mong muốn bà con có tuyến đường khang trang, thuận lợi hơn trong đi lại và phát triển kinh tế.

Còn ông Trần Văn Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Kỳ Thượng, chia sẻ: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn vốn và phối hợp với các nhà thầu triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ các công trình giao thông trên địa bàn theo đúng kế hoạch đề ra.

Sự đồng thuận của người dân cùng quyết tâm của chính quyền địa phương đang tạo thêm động lực để các công trình được triển khai đúng tiến độ, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Giao thông mở rộng dư địa phát triển du lịch

Không chỉ tạo thuận lợi cho sản xuất và lưu thông hàng hóa, hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ còn mở ra cơ hội để xã Kỳ Thượng khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng - một trong những hướng phát triển được địa phương xác định trong thời gian tới. Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn, những thôn vùng cao cũng trở nên gần hơn với du khách. Đây là điều kiện quan trọng để quảng bá cảnh quan thiên nhiên, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Dao, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Cùng với việc đầu tư các tuyến đường và chỉnh trang cảnh quan nông thôn, Điểm du lịch cộng đồng Kỳ Thượng Am Váp Farm ngày càng thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Giao thông thuận lợi giúp việc tiếp cận điểm đến dễ dàng hơn, đồng thời tạo điều kiện để đơn vị khai thác mở rộng các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống của người dân địa phương.

Không chỉ các điểm du lịch được đầu tư bài bản, có những hộ dân tại thôn Kỳ Sơn cũng mạnh dạn phát triển mô hình lưu trú, du lịch trải nghiệm. Tận dụng không gian nhà ở, cảnh quan tự nhiên cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Dao, người dân từng bước hình thành những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng, góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Theo chị Lý Thị Năm, người phát triển mô hình lưu trú tại thôn Kỳ Sơn thì, du khách đến với Kỳ Sơn không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên mà còn được trải nghiệm các hoạt động đốt lửa trại, thưởng thức ẩm thực truyền thống, giao lưu văn nghệ và tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc do chính người dân địa phương gìn giữ, trao truyền. Những trải nghiệm này đang trở thành điểm nhấn, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch cộng đồng vùng cao.

Việc giao thông ngày càng thuận lợi không chỉ giúp kết nối các điểm đến mà còn mở ra cơ hội liên kết giữa du lịch với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm OCOP, từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững cho địa phương.

Hạ tầng tạo lực, Kỳ Thượng hướng tới nông thôn mới

Xác định hạ tầng giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngay trong năm 2026, xã Kỳ Thượng triển khai 8 dự án đầu tư mới, tập trung vào nâng cấp các tuyến giao thông nội thôn, cải tạo ngầm tràn, chỉnh trang khu dân cư và hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Khiếu Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, cùng với việc tiếp tục đầu tư các tuyến giao thông trên địa bàn, xã sẽ rà soát tất cả các dự án về nước sạch, thủy lợi, các tiêu chí văn hóa, giáo dục để đầu tư nâng cấp trong giai đoạn tới, nhằm đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2029.

Cầu Khe Mầu, xã Kỳ Thượng, góp phần xóa bỏ ngầm tràn, bảo đảm giao thông an toàn cho người dân.

Thực tế cho thấy, mỗi công trình giao thông được hoàn thành không chỉ mang ý nghĩa kết nối không gian phát triển mà còn tạo động lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Khi hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, những tiềm năng về kinh tế rừng, nông nghiệp, du lịch cộng đồng và các sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng có thêm điều kiện để phát huy hiệu quả.

Từ những tuyến đường đã hoàn thành đến các công trình đang được triển khai, xã Kỳ Thượng đang từng bước hình thành diện mạo mới của một vùng cao năng động. Hạ tầng giao thông không chỉ mở lối cho sự phát triển hôm nay mà còn tạo nền tảng vững chắc để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao thu nhập cho người dân và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững.