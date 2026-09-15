Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh tiếp Top 3 Miss World 2026

Sáng 15/9, tại trụ sở UBND thành phố, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã có buổi tiếp Ban Tổ chức và Top 3 Miss World 2026.

Quang cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh vui mừng chào đón Ban Tổ chức Miss World, Hoa hậu Thế giới 2026 Joheirry Mola Dominguez (Cộng hòa Dominica) cùng 2 Á hậu Elisabeth Reynés (Tây Ban Nha) và Taanusiya Chetty (Malaysia) trở lại Quảng Ninh. Đồng chí gửi lời chúc mừng Ban Tổ chức về thành công của Miss World lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời chúc mừng Hoa hậu Thế giới 2026 và 2 Á hậu với những thành tích đáng tự hào.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Thị Mai Anh nhấn mạnh, tháng 8 vừa qua, Quảng Ninh rất vinh dự là địa phương đầu tiên chào đón các thí sinh Miss World 2026 đến với Việt Nam, mở đầu chuỗi hoạt động của cuộc thi. Trong thời gian các thí sinh và Ban Tổ chức Miss World 2026 tổ chức các hoạt động và chương trình khai mạc tại Quảng Ninh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh đã phối hợp, hỗ trợ để cuộc thi diễn ra thuận lợi, an toàn, thành công, mang đến những trải nghiệm tốt đẹp về vùng đất và con người Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng chí khẳng định, điều đáng trân trọng hơn cả là thông qua Miss World 2026, hình ảnh Quảng Ninh, Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long cùng những giá trị văn hóa, thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam đã được lan tỏa, quảng bá rộng rãi, đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Thế giới 2026 Joheirry Mola Dominguez cùng 2 Á hậu Elisabeth Reynés và Taanusiya Chetty tại buổi tiếp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự đồng tình với tinh thần “Sắc đẹp vì mục đích cao cả” mà Miss World theo đuổi và kỳ vọng trong hành trình đương nhiệm, Hoa hậu Thế giới 2026 và 2 Á hậu sẽ tiếp tục là những đại sứ của các giá trị nhân ái, tích cực, truyền cảm hứng và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đồng chí cũng mong muốn Quảng Ninh sẽ tiếp tục là nơi các người đẹp nhớ đến, trở lại và cùng thực hiện những hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng.

Chia sẻ về định hướng phát triển của thành phố Quảng Ninh, đồng chí Vũ Thị Mai Anh cho biết, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao. Địa phương mong muốn quá trình phát triển ấy luôn gắn với sự kết nối quốc tế, với những người bạn có chung mối quan tâm về văn hóa, du lịch, môi trường và phát triển bền vững.

Đồng chí cũng bày tỏ hy vọng, từ những trải nghiệm trong hành trình Miss World, Hoa hậu Thế giới 2026 và hai Á hậu sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn bè quốc tế về một Quảng Ninh thân thiện, an toàn, cởi mở và đang chuyển mình phát triển mạnh mẽ. Quảng Ninh luôn chào đón các người đẹp trở lại, không chỉ với tư cách những người đẹp của Miss World, mà còn là những người bạn quốc tế của thành phố.

Hoa hậu Thế giới 2026 Joheirry Mola Dominguez chia sẻ về những trải nghiệm, dấu ấn đặc biệt tại Quảng Ninh trong hành trình của Miss World 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc Hoa hậu Thế giới 2026 và hai Á hậu có một nhiệm kỳ thật ý nghĩa, nhiều trải nghiệm đẹp và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Hoa hậu Thế giới 2026 Joheirry Mola Dominguez và 2 Á hậu bày tỏ niềm vui khi được trở lại Quảng Ninh, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố, sự hỗ trợ chu đáo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tình cảm thân thiện của người dân địa phương.

﻿Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng quà lưu niệm cho đại diện Ban Tổ chức Miss World.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng quà lưu niệm cho Hoa hậu Thế giới 2026 và 2 Á hậu.

Chia sẻ về những trải nghiệm tại Quảng Ninh, Hoa hậu Thế giới 2026 và 2 Á hậu cho biết, vùng đất bên bờ vịnh Hạ Long đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong hành trình Miss World 2026. Từ vẻ đẹp kỳ vĩ của di sản thiên nhiên thế giới, cảnh sắc biển trời tươi đẹp đến những nét văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và sự thân thiện, mến khách của người dân, tất cả đã mang đến cho các người đẹp những trải nghiệm đáng nhớ. Đặc biệt, sự hỗ trợ tận tình, chuyên nghiệp của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp địa phương đã góp phần giúp các hoạt động của cuộc thi diễn ra thuận lợi, an toàn, để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng các thí sinh đến từ các châu lục và vùng lãnh thổ.

Các người đẹp khẳng định sẽ tiếp tục giới thiệu hình ảnh vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cơ hội trở lại Quảng Ninh trong thời gian tới, không chỉ để tham quan, trải nghiệm mà còn tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch và cộng đồng có ý nghĩa. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy sự kết nối giữa Quảng Ninh với bạn bè quốc tế.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Hoa hậu Thế giới 2026 và 2 Á hậu.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND thành phố đã trao tặng Ban Tổ chức Miss World, Hoa hậu Thế giới 2026 và 2 Á hậu những phần quà lưu niệm, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và lời chào đón nồng hậu của thành phố đối với các vị khách quốc tế.