Xã Hải Ninh ra mắt CLB Hát nhà tơ

Chiều 13/9, xã Hải Ninh tổ chức ra mắt câu lạc bộ hát nhà tơ (kết hợp hát-múa cửa đình); triển khai các hoạt động bảo tồn, quảng bá hình ảnh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn xã.

Xã Hải Ninh trao quyết định thành lập và ra mắt CLB hát nhà tơ

Đây là loại hình văn hóa truyền thống gắn với không gian đình làng, lễ hội và đời sống tinh thần của cộng đồng. Việc thành lập câu lạc bộ tạo môi trường để những người yêu thích loại hình này được giao lưu, học hỏi, luyện tập và biểu diễn; đồng thời là cầu nối giữa các nghệ nhân với thế hệ trẻ, góp phần trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau.

Ngay sau lễ ra mắt, CLB đã tổ chức chương trình biểu diễn, giới thiệu những làn điệu hát nhà tơ, hát - múa cửa đình. Qua đó góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, từng bước gắn việc bảo tồn với quảng bá hình ảnh và phát triển văn hóa, du lịch địa phương.