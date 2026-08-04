Lịch trình Miss World 2026 tại Quảng Ninh

Lần đầu tiên, Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai cuộc thi Miss World, đánh dấu mùa giải kỷ niệm 75 năm lịch sử của một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức tại 3 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa, từ ngày 8/8 đến 5/9 với sự tham gia của trên 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khu vực quảng trường biển Hạ Long Marina (phường Bãi Cháy) nơi đặt sân khấu chương trình khai mạc Miss World 2026.

Trong đó, Quảng Ninh sẽ đăng cai chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026 từ ngày 8-12/8/2026. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 11/8 tại quảng trường biển Hạ Long Marina (phường Bãi Cháy) dự kiến có 10.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự.

Chương trình khai mạc có thời lượng khoảng 120 phút với nhiều hoạt động đặc sắc như: Trình chiếu video clip giới thiệu, quảng bá tỉnh Quảng Ninh; chương trình nghệ thuật chào mừng và phần trình diễn áo dài của các thí sinh. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp và livestream trên các hạ tầng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Phối cảnh sân khấu khai mạc Miss World 2026 tại Quảng Ninh.

Theo lịch trình, ngày 8-9/8, các thí sinh sẽ đến Quảng Ninh. Tối 9/8, tỉnh tổ chức tiệc chào mừng các thí sinh tham dự Miss World lần thứ 73. Ngày 10/8, các thí sinh sẽ thăm, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh - Cơ sở 2 (phường Hạ Long) và tham gia tổng duyệt chương trình khai mạc vào buổi tối. Ngày 12/8, các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động tham quan, quảng bá vẻ đẹp Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Quảng Ninh các thí sinh sẽ lưu trú tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay (phường Bãi Cháy). Cùng với đó, du thuyền của Công ty CP Tập đoàn Halo-Eco sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong hành trình tham quan vịnh di sản.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay (phường Bãi Cháy).

Hiện tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức, khẩn trương rà soát và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, hậu cần và công tác tổ chức, bảo đảm chuỗi hoạt động, đặc biệt là chương trình khai mạc Miss World 2026 diễn ra an toàn, thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.