Thụy Sĩ rút ủng hộ Gianni Infantino trong cuộc đua Chủ tịch FIFA

Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ ngày 30/9 chính thức rút sự ủng hộ đối với Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vào năm tới, viện dẫn những lo ngại về tính liêm chính và quản trị của tổ chức này. Động thái khiến ông Infantino mất sự hậu thuẫn từ chính quê hương mình trong bối cảnh sức ép đòi thay đổi lãnh đạo FIFA ngày càng gia tăng.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Ảnh: AP.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) trước đó đã dẫn đầu các lời kêu gọi thay thế ông Infantino, cựu quan chức lâu năm của UEFA, sau khi kế hoạch bán cổ phần trong hoạt động thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân thất bại.

Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ cho biết các yếu tố như uy tín, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hoạt động hiệu quả của các cơ quan theo điều lệ là “những điều kiện thiết yếu để duy trì niềm tin vào công tác quản trị bóng đá quốc tế và tính liêm chính của FIFA”. Theo cơ quan này, những điều kiện đó không còn được đáp ứng kể từ tháng 6, thời điểm Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ lần đầu tuyên bố ủng hộ ông Infantino.

Cơ quan bóng đá Thụy Sĩ cũng nêu lo ngại về tính liêm chính của các giải đấu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép để FIFA không áp dụng án treo giò bắt buộc một trận đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ trước trận vòng 1/8 World Cup gặp Bỉ hồi đầu năm.

Ông Infantino trước đây được cho là gần như chắc chắn tranh cử nhiệm kỳ thứ tư và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng, kéo dài đến năm 2031, mà không có đối thủ. Tuy nhiên, tình hình thay đổi sau khi truyền thông ngày 28/7 tiết lộ kế hoạch bí mật thành lập một công ty con thương mại để thu hút vốn tư nhân vào World Cup. Kế hoạch này bị hủy chỉ vài ngày sau đó trước làn sóng phản đối trên phạm vi quốc tế.

UEFA dự kiến họp với 55 liên đoàn thành viên vào tuần tới tại Berlin nhằm thúc đẩy việc tìm một ứng viên đối đầu với ông Infantino. Hạn chót để đăng ký tranh cử là ngày 18/11. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra ngày 18/3 tại Rabat, Morocco, với sự tham gia của 211 liên đoàn thành viên FIFA.