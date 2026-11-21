CONMEBOL ủng hộ ông Infantino tái đắc cử Chủ tịch FIFA

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) ngày 20/11 tái khẳng định sự ủng hộ của cả 10 liên đoàn thành viên đối với nỗ lực tái tranh cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) của ông Gianni Infantino. Động thái diễn ra trong bối cảnh ông Infantino phải cạnh tranh với hai ứng cử viên đến từ Nhật Bản và Pháp trong cuộc bầu cử dự kiến tổ chức ngày 18/3/2027.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Ảnh: AP

Quyết định được CONMEBOL công bố sau cuộc họp hội đồng tại Barranquilla, (Colombia), trước thềm trận chung kết Copa Sudamericana giữa Boca Juniors và Atlético Mineiro. Tổ chức này đánh giá cao vai trò lãnh đạo của ông Infantino cùng những thay đổi trong bóng đá thế giới dưới nhiệm kỳ của ông.

Ông Infantino giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 2016 và đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư kéo dài đến năm 2031, bất chấp những tranh cãi liên quan đến việc tiếp tục tại vị. Hai đối thủ của ông là Kohzo Tashima (Nhật Bản) và Philippe Diallo (Pháp), những người đã nộp hồ sơ trước khi thời hạn đăng ký ứng cử kết thúc trong tuần này.

CONMEBOL vẫn duy trì sự ủng hộ đối với ông Infantino, kể cả sau tranh cãi hồi giữa năm liên quan đến kế hoạch bán quyền khai thác thương mại World Cup cho một nhóm đầu tư tư nhân. Kế hoạch này sau đó đã bị hủy bỏ.

Trong thời gian ông Infantino lãnh đạo FIFA, bóng đá Nam Mỹ nhận được hàng triệu USD tài trợ phát triển. Ông cũng ủng hộ thành công kế hoạch để Uruguay, Argentina và Paraguay cùng đăng cai World Cup 2030 với Tây Ban Nha, Morocco và Bồ Đào Nha. Đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trên ba châu lục.

Bên cạnh đó, CONMEBOL đang thúc đẩy đề xuất mở rộng World Cup từ 48 lên 64 đội. Kế hoạch này có thể nhận được thêm sự ủng hộ nếu ông Infantino tiếp tục giữ chức Chủ tịch FIFA.

Theo quy định bầu cử, trong cuộc đua có ba ứng cử viên, người chiến thắng ngay vòng đầu phải giành ít nhất hai phần ba số phiếu. Nếu không ai đạt tỷ lệ này, ứng cử viên có số phiếu thấp nhất sẽ bị loại và vòng hai được quyết định theo nguyên tắc đa số quá bán.