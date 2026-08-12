Lục Hồn: Đánh thức du lịch từ thiên nhiên và bản sắc

Xã Lục Hồn sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng như: Núi rừng nguyên sơ, ruộng bậc thang, những bản làng giàu bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, Dao, Sán Chỉ. Từ những giá trị vốn có, địa phương đang từng bước hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, tạo thêm sinh kế cho người dân và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn khảo sát Nhật Bản trải nghiệm văn hóa, đời sống của đồng bào dân tộc xã Lục Hồn.

Lục Hồn sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Nổi bật là đỉnh Cao Xiêm, ngọn núi mệnh danh là “Nóc nhà Quảng Ninh” với độ cao 1.429m so với mực nước biển. Địa hình hùng vĩ, những triền núi rộng, đồi cỏ tự nhiên và biển mây đặc trưng tạo nên sức hút đối với những du khách yêu thích khám phá, như: Trekking, săn mây, ngắm bình minh hoặc cắm trại giữa không gian núi rừng.

Cùng với Cao Xiêm, ruộng bậc thang Cao Thắng tạo nên một điểm nhấn khác biệt. Những thửa ruộng trải dài theo sườn núi, biến đổi sắc màu qua từng mùa, vừa là không gian sản xuất của người dân, vừa tạo nên cảnh quan hấp dẫn đối với du khách và những người yêu nhiếp ảnh.

Theo ông Lê Minh Thứ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Du lịch cộng đồng Quảng Ninh, sở hữu nhiều phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, xã Lục Hồn hoàn toàn có thể phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, trải nghiệm mùa vụ, khám phá đời sống sản xuất và thưởng thức nông sản vùng cao. Đặc biệt, văn hóa chính là yếu tố làm nên chiều sâu cho du lịch địa phương. Nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị truyền thống của đồng bào Tày, Dao, Sán Chỉ, từ kiến trúc nhà ở, ẩm thực, nghề thủ công đến các làn điệu dân ca, phong tục, tập quán và đời sống gắn với sản xuất nông nghiệp...

Trong các di tích, danh thắng tại Lục Hồn, di tích lịch sử văn hóa đình Lục Nà luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, bởi chứa đựng những giá trị lịch sử và tâm linh. Ngôi đình cổ là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân trong vùng, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Cùng với đó, Bản Cáu cũng ghi dấu ấn với du khách qua những ngôi nhà đất cổ với mái ngói âm dương, kiến trúc truyền thống cùng không gian sinh hoạt cộng đồng tạo nên một diện mạo văn hóa giàu bản sắc. Hát then, đàn tính, ẩm thực dân tộc, nghề thủ công và những câu chuyện đời sống nơi đây không chỉ là những giá trị cần được bảo tồn mà còn có thể trở thành những trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.

Đặc biệt, dịp cuối năm, Hội hoa Sở tại thôn Đồng Long chính là tâm điểm, thu hút đông khách du lịch. Trong không gian rừng sở trắng muốt, du khách vừa thưởng ngoạn cảnh sắc, vừa tham gia trò chơi dân gian, đêm hội lửa trại, giao lưu võ thuật, thưởng thức ẩm thực bản địa, tham quan các gian hàng OCOP và đặc sản địa phương... Hội hoa sở không chỉ giúp du khách “chạm” vào hồn cốt vùng cao, mà còn tạo sinh kế từ những sản phẩm truyền thống của người dân.

Với tiềm năng độc đáo này, tháng 4 vừa qua, đoàn chuyên gia Nhật Bản đã khảo sát, trải nghiệm và triển khai tour mẫu tại Lục Hồn. Thông qua Dự án “Nâng cao năng lực của cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động phát triển du lịch”, các chuyên gia Nhật Bản nhận định nơi đây có nhiều điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm văn hóa và lưu trú homestay. Những giá trị vốn hiện hữu trong đời sống người dân có thể được kết nối thành hành trình trải nghiệm hoàn chỉnh như ở trong nhà truyền thống, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu nghề thủ công, tham gia hoạt động sản xuất, giao lưu văn nghệ và khám phá cảnh quan bản làng.

Để biến tài nguyên thành sản phẩm, Lục Hồn xác định người dân phải là chủ thể của quá trình phát triển. Địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ sở đào tạo và chuyên gia tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ năng đón tiếp, chế biến ẩm thực, hướng dẫn tại điểm, xây dựng sản phẩm và quảng bá du lịch. Qua đó, người dân từng bước nâng cao năng lực phục vụ, đồng thời nhận thức rõ hơn giá trị của những gì mình đang có. Xã cũng khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng và homestay. Chương trình “Ở cùng bản - ăn cùng dân - làm cùng nghề” cho phép du khách sống như người bản địa: Học nấu món truyền thống, gieo cải hoa vàng, hoa tam giác, tham gia múa sạp, kéo co, hát Then. Những trải nghiệm này vừa gắn kết du khách với cộng đồng, vừa giúp người dân thêm tự tin giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống.

Cùng với sản phẩm, hạ tầng phục vụ du lịch cũng từng bước được quan tâm. Tuyến đường lên thôn Cao Thắng đã được cải tạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận khu vực ruộng bậc thang. Địa phương tiếp tục đề xuất tỉnh hoàn thiện tuyến đường từ Ngàn Mèo lên Cao Xiêm, mở thêm điều kiện phát triển trekking, cắm trại và các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Chủ tịch UBND xã Lục Hồn Vi Tiến Vượng, cho biết: Xã đang tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, như phát triển tour trải nghiệm ruộng bậc thang, khám phá đỉnh Cao Xiêm, khai thác sản phẩm miến dong OCOP 5 sao quốc gia kết hợp du lịch ẩm thực làng nghề; làm mới nhà truyền thống thành homestay, phục dựng lễ hội, tổ chức các cuộc thi ẩm thực, trình diễn trang phục dân tộc, duy trì các lớp dạy hát then, đàn tính, hát soóng cọ, góp phần bảo tồn văn hóa và làm giàu trải nghiệm cho du khách.