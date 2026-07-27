Mạch nguồn Côn Đảo - từ tri ân lịch sử đến khát vọng phát triển

Từ chuyến công tác, học tập thực tế tại Côn Đảo của đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, bài viết khắc họa giá trị lịch sử, cách mạng của vùng đất thiêng - nơi ghi dấu sự hy sinh, cống hiến của biết bao chiến sĩ yêu nước. Mạch nguồn lịch sử ấy không chỉ bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Có những chuyến đi không chỉ mở rộng tầm mắt mà còn khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Chuyến công tác, học tập thực tế của đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu tại Côn Đảo là một hành trình như thế.

Giữa khung cảnh thanh bình hôm nay, Côn Đảo vẫn lưu giữ những chứng tích về một thời kỳ đấu tranh oanh liệt, nơi hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi di tích, mỗi nấm mộ là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình và lòng yêu nước.

Với cán bộ, đảng viên và giảng viên trường Đảng, hành trình về Côn Đảo không chỉ là dịp tìm hiểu lịch sử mà còn là cơ hội bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc trách nhiệm cống hiến. Từ những trải nghiệm ấy, bài viết chia sẻ cảm nhận về vùng đất thiêng, nơi mạch nguồn lịch sử tiếp tục truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng dựng xây đất nước.

Mạch nguồn bất tử từ vùng đất thiêng

Nằm giữa Biển Đông, Côn Đảo không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là địa chỉ đỏ tiêu biểu của lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong suốt 113 năm (1862–1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến nơi đây thành hệ thống nhà tù khét tiếng nhằm giam cầm, đày ải các chiến sĩ cách mạng và người yêu nước. Song chính trong chốn "địa ngục trần gian" ấy, ý chí quật cường và khát vọng độc lập của dân tộc càng được tôi luyện, để Côn Đảo trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, Khu di tích Nhà tù Côn Đảo vẫn lưu giữ hệ thống phòng giam, xà lim, chuồng cọp cùng nhiều chứng tích về tội ác của chế độ thực dân, đế quốc. Được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1979 và Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012, nơi đây trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng có ý nghĩa đặc biệt.

Trong hành trình về nguồn, Chuồng Cọp, Trại Phú Hải, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo để lại nhiều xúc động. Mỗi di tích, mỗi hiện vật không chỉ kể lại những năm tháng đấu tranh bi tráng mà còn khơi dậy lòng biết ơn, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu thực hiện nghi lễ dâng hoa tưởng niệm tại Đền thờ Côn Đảo trong chương trình học tập thực tế, nghiên cứu về giáo dục truyền thống cách mạng. Ảnh: Phan Yến

Tiếp nối mạch nguồn yêu nước

Côn Đảo không chỉ lưu giữ những chứng tích về cuộc đấu tranh cách mạng hào hùng mà còn là biểu tượng của ý chí quật cường và khát vọng độc lập của dân tộc. Vì vậy, mỗi hành trình về nguồn không chỉ giúp hiểu thêm lịch sử mà còn bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong chuyến học tập thực tế, đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Dương. Nghi lễ tri ân là dịp tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, trong đó có Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và Anh hùng liệt sĩ Vũ Văn Hiếu - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người vinh dự được lấy tên đặt cho Trường Chính trị tỉnh Quảng Ninh. Sự hy sinh của các thế hệ đi trước tiếp tục bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Đoàn công tác dâng hương tại phần mộ Anh hùng liệt sĩ Vũ Văn Hiếu ở Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Ảnh: Phan Yến

Hôm nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến của các thế hệ đi trước vẫn là nguồn động lực để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, đổi mới, nâng cao năng lực; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.

Đối với đội ngũ giảng viên trường Đảng, những trải nghiệm tại Côn Đảo còn góp phần gắn lý luận với thực tiễn, làm sâu sắc hơn nội dung giảng dạy và lan tỏa truyền thống cách mạng đến học viên. Tri ân quá khứ vì thế không chỉ dừng ở nghi lễ tưởng niệm mà cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, trách nhiệm trong công tác và tinh thần phụng sự nhân dân.

Từ tri ân đến khát vọng cống hiến

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ không chỉ dừng lại ở những nghi lễ tưởng niệm mà phải được chuyển hóa thành trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và thanh niên. Đại hội XIV của Đảng xác định tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Đối với cán bộ, đảng viên và giảng viên các trường chính trị, tiếp nối truyền thống cách mạng là không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy gắn với thực tiễn, tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối với thanh niên, đó là khát vọng học tập, làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng và chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Trại Phú Tường - nơi còn lưu giữ những chứng tích về chế độ nhà tù khắc nghiệt ở Côn Đảo, là điểm đến trong hành trình học tập thực tế của đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu. Ảnh: Phan Yến.

Tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cần được hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực, từ tăng cường giáo dục truyền thống tại các "địa chỉ đỏ" đến không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tụy phục vụ Nhân dân. Đó cũng là cách tri ân ý nghĩa nhất đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hành trình về Côn Đảo nhắc mỗi người không chỉ lắng nghe tiếng vọng của lịch sử mà còn lắng nghe lời hiệu triệu của thời đại. Tiếp nối mạch nguồn yêu nước hôm nay chính là biến lòng biết ơn thành trách nhiệm, biến lý tưởng thành hành động và khát vọng cống hiến thành những kết quả cụ thể; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc theo mục tiêu Đại hội XIV của Đảng.

Côn Đảo không chỉ là vùng đất thiêng của lịch sử mà còn là mạch nguồn nuôi dưỡng lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Tri ân quá khứ bằng những hành động thiết thực hôm nay chính là cách tiếp nối truyền thống cách mạng; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.