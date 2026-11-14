Quảng Ninh đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu

Sáng 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Saigontourist Group) tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Quảng Ninh. Tham dự có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh.
Khách đến Quảng Ninh trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc). Tàu đưa khoảng 2.300 du khách và thuyền viên đến Việt Nam. Du khách trên tàu chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Canada và Úc.
Khi đến với Quảng Ninh, du khách trên tàu Celebrity Millennium được kết nối các chương trình tham quan trên bờ, gồm: Bảo tàng Quảng Ninh; Chùa Long Tiên; đi thuyền khám phá vịnh Hạ Long và hang Sửng Sốt; chèo kayak tại hang Luồn; tham quan làng chài Vung Viêng. Các chương trình kết nối di sản vịnh Hạ Long với văn hóa và đời sống địa phương.
Trong thời gian tàu neo tại cảng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist còn tổ chức các tuyến tham quan Hà Nội và Hải Phòng. Dự kiến tàu rời Hạ Long lúc 18 giờ, ngày 15/11.
Được biết, 10 tháng năm 2026, các điểm đến trên địa bàn thành phố đón trên 20,3 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ; tổng thu đạt hơn 61.300 tỷ đồng, tăng 27%. Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh kích cầu du lịch Thu Đông, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển sản phẩm mới, du lịch đêm, du lịch cộng đồng và các sản phẩm văn hóa, ẩm thực. Năm 2026, Quảng Ninh dự kiến đón 23,57 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế.