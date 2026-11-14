Quảng Ninh đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu

Sáng 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Saigontourist Group) tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Quảng Ninh. Tham dự có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tặng quà cho vị khách quốc tế thứ 5 triệu.

Khách đến Quảng Ninh trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc). Tàu đưa khoảng 2.300 du khách và thuyền viên đến Việt Nam. Du khách trên tàu chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Canada và Úc.

Khi đến với Quảng Ninh, du khách trên tàu Celebrity Millennium được kết nối các chương trình tham quan trên bờ, gồm: Bảo tàng Quảng Ninh; Chùa Long Tiên; đi thuyền khám phá vịnh Hạ Long và hang Sửng Sốt; chèo kayak tại hang Luồn; tham quan làng chài Vung Viêng. Các chương trình kết nối di sản vịnh Hạ Long với văn hóa và đời sống địa phương.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng du khách.

Trong thời gian tàu neo tại cảng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist còn tổ chức các tuyến tham quan Hà Nội và Hải Phòng. Dự kiến tàu rời Hạ Long lúc 18 giờ, ngày 15/11.

Du khách thích thú chụp ảnh tại khu vực "Check in" 5 triệu lượt khách.

Du khách được tặng quà, vật phẩm lưu niệm khi tới tham quan Quảng Ninh.

Nhiều du khách thích thú với màn múa lân sư rồng chào mừng.

Du khách chụp ảnh check in cùng đoàn lân sư rồng.

Du khách nước ngoài thể hiện sự hài lòng khi đến với Quảng Ninh.

Đoàn du khách nước ngoài đến tham quan tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Được biết, 10 tháng năm 2026, các điểm đến trên địa bàn thành phố đón trên 20,3 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ; tổng thu đạt hơn 61.300 tỷ đồng, tăng 27%. Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh kích cầu du lịch Thu Đông, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển sản phẩm mới, du lịch đêm, du lịch cộng đồng và các sản phẩm văn hóa, ẩm thực. Năm 2026, Quảng Ninh dự kiến đón 23,57 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế.