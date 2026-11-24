Thay đổi ngày tổ chức Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh năm 2026

Với chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa Ẩm thực”, Liên hoan Ẩm thực thành phố Quảng Ninh năm 2026 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 4 đến 8/12/2026, tại Khu Chợ đêm Vui Fest, Khu đô thị Sun Marina Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 50.000-60.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Theo Công văn số 7142/SVHTTDL-QLLT của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian tổ chức Liên hoan được điều chỉnh từ ngày 20-24/11 sang ngày 4-8/12/2026. Liên hoan do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh chủ trì tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch năm 2026. Đây là dịp tôn vinh giá trị ẩm thực Quảng Ninh, giới thiệu tinh hoa ẩm thực các vùng miền, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm phục vụ người dân và du khách.

Liên hoan Ẩm thực thành phố Quảng Ninh năm 2026 dự kiến có khoảng 130 gian hàng.

Liên hoan thu hút trên 130 gian hàng giới thiệu các món ăn, đồ uống và sản vật đặc trưng của Quảng Ninh cùng nhiều tỉnh, thành phố. Các gian hàng quy tụ doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghệ nhân, đầu bếp và các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Bên cạnh thưởng thức món ăn, du khách còn có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc nguyên liệu, cách chế biến và những giá trị văn hóa gắn với từng sản phẩm.

Du khách tham gia sự kiện có thể tham quan, thưởng thức các món ăn đặc sản và tìm hiểu nét văn hóa ẩm thực của Quảng Ninh cùng các địa phương, vùng miền.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là chương trình trình diễn chế biến chả mực Hạ Long, pha chế cocktail và nghi thức xẻ cá ngừ vây xanh Nhật Bản. Tại đây, các bếp trưởng Hatoyama sẽ trực tiếp trình diễn kỹ thuật xẻ cá, giới thiệu những phần thịt cá đặc trưng như Otoro, Chutoro, Akami và chế biến thành các món sashimi phục vụ thực khách.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn diễn ra hoạt động chấm thi, tôn vinh các gian hàng và món ăn tiêu biểu; giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đường phố, cùng các hoạt động trải nghiệm ẩm thực. Các video giới thiệu ẩm thực và sản phẩm du lịch kích cầu Thu - Đông năm 2026 cũng được trình chiếu tại sự kiện.

Liên hoan kết hợp quảng bá tinh hoa ẩm thực với các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Thông qua Liên hoan, thành phố Quảng Ninh kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa ẩm thực địa phương; tạo cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và tăng sức hấp dẫn cho du lịch Quảng Ninh.