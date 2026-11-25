Du lịch Quảng Ninh ghi dấu trên bản đồ du lịch quốc tế

Cùng với mục tiêu tăng trưởng lượng khách, Quảng Ninh đang chú trọng nâng cao chất lượng điểm đến, phát triển các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh quốc tế. Những giải thưởng uy tín liên tiếp được trao cho các thương hiệu du lịch trên địa bàn thành phố đã khẳng định chất lượng, vị thế điểm đến, đồng thời, tạo thêm lợi thế trong quảng bá, mở rộng nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Ninh trên thị trường quốc tế.

Grand Pioneers 3 năm liên tiếp (2024-2026) được vinh danh tại World Cruise Awards.

Năm 2026, Grand Pioneers Halong Bay Cruise liên tiếp nhận 4 giải thưởng tại World Cruise Awards và World Luxury Travel Awards, ở các hạng mục du thuyền xanh tốt nhất thế giới, du thuyền tốt nhất châu Á, trải nghiệm thiết kế riêng và nghỉ dưỡng cao cấp tốt nhất châu Á. Đặc biệt, đây là năm thứ ba liên tiếp thương hiệu được vinh danh tại World Cruise Awards.

Được đưa vào khai thác từ cuối năm 2023, Grand Pioneers phát triển mô hình nghỉ dưỡng cao cấp trên vịnh Hạ Long với hệ thống phòng nghỉ ban công riêng, dịch vụ ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Các giải thưởng là sự ghi nhận chất lượng sản phẩm, đồng thời cho thấy nỗ lực đầu tư của doanh nghiệp theo hướng du lịch cao cấp, gắn trải nghiệm với bảo vệ di sản.

Ông Lương Thế Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Việt Thuận Group (đơn vị đầu tư và khai thác thương hiệu Grand Pioneers) chia sẻ: Việc liên tiếp đoạt các giải thưởng quốc tế là sự khẳng định hướng đầu tư đúng đắn của doanh nghiệp, lấy an toàn và bảo vệ môi trường làm tiêu chí hàng đầu. Đây cũng là bảo chứng cho chất lượng du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long, giúp sản phẩm du lịch Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm phù hợp với phân khúc khách cao cấp, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, duy trì tiêu chuẩn phục vụ quốc tế.

Năm 2026, khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử - MGallery Collection là cơ sở lưu trú duy nhất tại Quảng Ninh được trao tặng One MICHELIN Key.

Một dấu ấn khác trong năm 2026 là việc khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử - MGallery Collection được MICHELIN Guide trao tặng 1 Chìa khóa MICHELIN (One MICHELIN Key), trở thành cơ sở lưu trú duy nhất tại Quảng Ninh được vinh danh trong danh sách năm nay. Giải thưởng ghi nhận chất lượng trải nghiệm lưu trú, kiến trúc, thiết kế và bản sắc riêng của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới.

Tại Legacy Yên Tử, dấu ấn nổi bật là kiến trúc lấy cảm hứng từ cung điện thời Trần (thế kỷ XIII), kết hợp hài hòa vật liệu truyền thống, kỹ thuật thủ công với cảnh quan núi rừng. Lần đầu tiên đến Việt Nam từ Pháp và lựa chọn Yên Tử là một trong những điểm dừng chân trong hành trình khám phá, anh Kevin Farrol đặc biệt ấn tượng với khu nghỉ dưỡng. Anh Kevin Farrol chia sẻ: Tôi tìm đến Legacy Yên Tử cũng vì biết nơi đây là khu nghỉ dưỡng gắn chìa khóa MICHELIN. Giống như tìm đến một nhà hàng được gắn sao MICHELIN, tôi muốn tự mình trải nghiệm. Chất lượng và không gian của khu nghỉ dưỡng khiến tôi ấn tượng và rất hài lòng.

Trước đó, khu nghỉ dưỡng cũng được trao Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN 2026. Những ghi nhận quốc tế cho thấy sức hấp dẫn của một sản phẩm nghỉ dưỡng, bên cạnh tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, còn là khả năng khai thác giá trị văn hóa, gìn giữ cảnh quan và phát triển du lịch có trách nhiệm. Đây cũng là hướng phát triển góp phần gia tăng sức hút cho di sản văn hóa thế giới Yên Tử, kết nối trải nghiệm di sản, văn hóa tâm linh với nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Năm 2026 cũng là lần thứ tư Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được World Travel Awards trao danh hiệu Cảng tàu du lịch hàng đầu châu Á. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn năm thứ bảy liên tiếp được vinh danh là Sân bay khu vực hàng đầu châu Á. Các giải thưởng quốc tế là sự ghi nhận đối với từng doanh nghiệp, đồng thời góp phần xác nhận chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin với du khách và đối tác quốc tế. Với Quảng Ninh, việc nhiều thương hiệu du lịch liên tiếp được vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín giúp mở rộng nhận diện điểm đến, tăng lợi thế trong hoạt động quảng bá, xúc tiến và kết nối thị trường.

Những chuyển biến về chất lượng sản phẩm và năng lực phục vụ đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2026 đón trên 23 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 70.271 tỷ đồng; đến năm 2030 đón 26-28 triệu lượt khách. Để cụ thể hóa mục tiêu, các danh hiệu quốc tế cần được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh thực chất. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ, đổi mới sản phẩm, bảo đảm an ninh, an toàn gắn với phát triển bền vững, đồng thời tăng cường liên kết, xúc tiến mở rộng thị trường. Bởi sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến không chỉ đến từ những giải thưởng được trao, mà được khẳng định qua trải nghiệm và sự hài lòng của du khách.