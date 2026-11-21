Quảng Ninh đón đoàn famtrip từ Liên bang Nga khảo sát sản phẩm du lịch

Ngày 21/11, Quảng Ninh đón đoàn famtrip Liên bang Nga gồm 41 đại biểu, đại diện cho 32 doanh nghiệp du lịch, cơ quan truyền thông và nhà đầu tư đến từ 9 tỉnh, thành phố của Liên bang Nga đến khảo sát sản phẩm du lịch, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây là hoạt động xúc tiến nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế, hướng tới thu hút dòng khách Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đến Quảng Ninh.

Đoàn famtrip Liên bang Nga gồm 41 đại biểu, đại diện cho 32 doanh nghiệp du lịch, cơ quan truyền thông và nhà đầu tư đến từ 9 tỉnh, thành phố của Liên bang Nga.

Trong ngày đầu tiên của chương trình, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch cùng Chi hội Khách sạn Quảng Ninh và Công ty TNHH Heritage Tours and MICE đã tổ chức đón tiếp đoàn doanh nghiệp lữ hành đầu tiên.

Đoàn đã khảo sát hệ sinh thái du lịch Tuần Châu, tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ tại khu vực cảng tàu khách, hệ thống khách sạn, bãi tắm, sân golf và công viên King Kong. Hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch hai bên cũng được tổ chức nhằm trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác khai thác khách.

Đoàn famtrip khảo sát, tìm hiểu các sản phẩm tham quan, vui chơi giải trí tại Khu du lịch Tuần Châu.

Các thành viên đoàn famtrip khảo sát sân golf tại Tuần Châu, một trong những sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, thể thao của Quảng Ninh.

Cùng ngày, đoàn trải nghiệm sản phẩm du thuyền cao cấp tham quan vịnh Hạ Long, dịch vụ du thuyền ban ngày, ban đêm và ẩm thực trên tàu nhà hàng tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Đoàn famtrip trải nghiệm du thuyền, tìm hiểu dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long.

Phát biểu chào mừng đoàn famtrip, bà Nguyễn Huyền Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Thành phố Quảng Ninh xác định thị trường khách du lịch từ Liên bang Nga và các nước khu vực CIS là thị trường khách quốc tế có nhiều tiềm năng, cần tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực, tăng cường quảng bá xúc tiến và mở rộng hợp tác”.

Bà Nguyễn Huyền Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, phát biểu chào mừng đoàn famtrip Liên bang Nga, đồng thời khẳng định tiềm năng hợp tác phát triển thị trường khách Nga và các nước CIS.

Theo bà Nguyễn Huyền Anh, thông qua chương trình khảo sát lần này, Quảng Ninh mong muốn tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành Nga với các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trong thành phố; phối hợp xây dựng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của du khách Nga, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du thuyền, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng dài ngày. Đồng thời, nghiên cứu khả năng tổ chức các chuyến bay thuê chuyến từ Liên bang Nga đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, mở rộng kết nối qua các sân bay Nội Bài và Cát Bi.

Quảng Ninh định hướng phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du thuyền, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu của thị trường khách Nga.

Trong chương trình khảo sát từ ngày 21 đến 28/11, đoàn famtrip sẽ tiếp tục tìm hiểu các sản phẩm du lịch tại Bãi Cháy, Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, đặc khu Vân Đồn, vịnh Bái Tử Long và các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đoàn cũng sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, trao đổi cơ hội hợp tác, kết nối doanh nghiệp và ký kết các bản ghi nhớ hợp tác giữa Chi hội Khách sạn Quảng Ninh, Công ty TNHH Heritage Tour and MICE với các doanh nghiệp lữ hành Nga.

Thông qua hoạt động khảo sát thực tế và kết nối trực tiếp, Quảng Ninh kỳ vọng mở rộng mạng lưới đối tác tại thị trường Nga, hình thành các chương trình du lịch chuyên biệt và sớm đưa các sản phẩm vào khai thác. Qua đó, tăng khả năng thu hút dòng khách Nga có mức chi tiêu cao, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.