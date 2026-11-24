Yên Tử đón lượng khách lớn trong ngày nghỉ lễ

Trong không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hàng nghìn người dân, tăng ni, phật tử và du khách đã tìm về Di sản văn hóa thế giới Yên Tử để hành hương, chiêm bái và vãn cảnh. Lượng khách tăng mạnh ngay từ rạng sáng cho thấy sức hút của vùng đất Phật linh thiêng, đồng thời khẳng định vị trí đặc biệt của di sản trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt.

Từ 0h ngày 24/11, dòng người bắt đầu đổ về Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử). Dù có gió lớn, sương mù và mưa nhẹ, hàng nghìn người vẫn kiên trì hành trình lên núi, hướng về chùa Đồng để chiêm bái, cầu bình an và tận hưởng không gian thanh tịnh nơi non thiêng. Càng về sáng, lượng khách càng tăng, tạo nên không khí hành hương nhộn nhịp trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích.

Theo thống kê của phường Yên Tử, đến 12h ngày 24/11, đã có khoảng 20.000 người đến Yên Tử. Trong đó, nhiều người xuất phát từ nửa đêm để kịp hành trình chiêm bái vào ngày đặc biệt. Tại khu vực ga cáp treo, hàng dài người dân và du khách kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Trên tuyến lên chùa Đồng, dòng người nối tiếp nhau, di chuyển chậm qua những đoạn đường đông đúc.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn du khách đã hành hương lên đỉnh chùa Đồng.

Đáng chú ý, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã miễn phí toàn bộ dịch vụ cáp treo trong ngày 24/11, tạo điều kiện để người dân, tăng ni, phật tử và du khách hành hương, tham quan, vãn cảnh. Chính sách này nhận được sự quan tâm của du khách, người dân, góp phần mở rộng cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa, tâm linh tại di sản.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Yên Tử triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch, tập trung cao điểm từ ngày 18-24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Các chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng, trải nghiệm văn hóa truyền thống và sinh hoạt cộng đồng góp phần tạo nên không khí vui tươi, gắn kết trên địa bàn.

Đặc biệt, trong ngày 24/11, nhiều chương trình văn hóa được phường Yên Tử tổ chức tại đình Làng Nương, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi. Các trò chơi dân gian, hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP được triển khai, mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu nét đẹp văn hóa địa phương, phong tục và đời sống của cư dân vùng di sản. Qua đó, đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho hành trình về Yên Tử.

Đến 10 giờ sáng, du khách vẫn xếp hàng dài chờ lên cáp treo.

Anh Evert liam (du khách Hà Lan) cho biết: Tôi thật may mắn khi đến Yên Tử vào Ngày Văn hóa Việt Nam. Tôi rất vui khi được mời tham gia trò chơi truyền thống cùng mọi người và thậm chí chúng tôi còn giành chiến thắng. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời! Người Việt Nam rất thân thiện, dễ mến. Tối qua, tôi đã nghỉ lại tại làng Yên Tử. Sau trò chơi thú vị này, tôi sẽ đi bộ lên núi Yên Tử, sau đó tiếp tục hành trình khám phá văn hóa Việt Nam.

Trước lượng khách tăng cao, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ hành khách được phường Yên Tử cùng các đơn vị liên quan chủ động triển khai từ sớm, phân luồng tại các khu vực tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và dọc tuyến đường hành hương từ chân núi lên đỉnh Chùa Đồng. Lãnh đạo phường đã trực tiếp kiểm tra các địa điểm, rà soát, chỉ đạo các lực lượng phối hợp, túc trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ tốt người dân và du khách.

Du khách chiêm bái tại chùa Hoa Yên, Yên Tử.

Không chỉ là hoạt động tham quan, chiêm bái, hành trình về Yên Tử còn mang ý nghĩa tìm về cội nguồn văn hóa, lịch sử và tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông. Qua nhiều thế kỷ, Yên Tử vẫn là điểm hội tụ của đời sống tín ngưỡng, nơi những giá trị về lòng hướng thiện, tinh thần nhập thế, sự hòa hợp giữa đạo và đời được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Bởi vậy, việc đông đảo người dân lựa chọn Yên Tử trong Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần phản ánh sức hút của một điểm đến, mà còn cho thấy nhu cầu tìm hiểu, thực hành và thụ hưởng những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống ngày nay.

Người dân và du khách phấn khởi tham gia các trò chơi tại Làng Nương, Yên Tử.

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian Việt Nam tại Yên Tử.

Trong 10 tháng năm 2026, phường Yên Tử đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ, đạt 95,6% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 30.963 lượt; khách lưu trú đạt 325.998 lượt; doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu trong việc đa dạng hóa hoạt động du lịch, khai thác các giá trị văn hóa, tâm linh gắn với dịch vụ lưu trú và trải nghiệm.

Các chương trình văn nghệ, ca nhạc truyền thống diễn ra liên tục phục vụ du khách.

Để tiếp tục phát huy sức hút của vùng di sản, từ nay đến cuối năm 2026, phường Yên Tử dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc.

Nổi bật là Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 với chủ đề “Chạm vùng Di sản”, diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11; giải đua xe đạp “Về miền Di sản” lần thứ hai năm 2026, kết nối Khu di tích Nhà Trần - Đông Triều với Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Rất đông bạn trẻ hành hương về Yên Tử trong ngày 24/11.

Đặc biệt, chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” dự kiến diễn ra vào sáng 6/12, thu hút gần 10.000 người dân, phật tử và du khách tham gia. Hành trình bắt đầu từ 3h sáng, đưa người tham gia chinh phục đỉnh chùa Đồng ở độ cao 1.068m, đón bình minh và cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca giữa không gian thiêng liêng của non thiêng Yên Tử. Đây được kỳ vọng là hoạt động văn hóa cộng đồng giàu ý nghĩa, kết nối tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc với tình yêu di sản.