Quảng Ninh tiếp tục đón đoàn famtrip Nga khảo sát du lịch

Từ ngày 22-26/11, đoàn famtrip gồm 19 đại diện doanh nghiệp lữ hành thành phố Ekaterinburg, tỉnh Sverdlovsk (Liên bang Nga) khảo sát các điểm du lịch, sản phẩm và dịch vụ trên địa bàn Quảng Ninh. Đây là hoạt động xúc tiến nhằm giới thiệu tiềm năng, các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương, đồng thời thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, mở rộng thị trường khách Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Đoàn famtrip theo dõi video giới thiệu về tiềm năng du lịch Quảng Ninh.

Đoàn tập trung khảo sát sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa, tham quan di sản và dịch vụ MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện).

Theo lịch trình, đoàn khảo sát cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ MICE tại khách sạn FLC Grand Hạ Long; trải nghiệm show diễn thực cảnh tại hang Ngọc Rồng, tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, trải nghiệm thuyền ba vách và một số điểm đến đặc sắc khác. Đặc biệt, các thành viên tham quan, nghỉ đêm trên du thuyền Grand Pioneers, khảo sát sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng trên vịnh Hạ Long. Trong ngày cuối của chương trình, đoàn di chuyển đến Yên Tử, khảo sát dịch vụ và nghỉ đêm tại khách sạn nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử - MGallery.

Doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh giới thiệu sản phẩm đến đối tác Nga.

Thông qua chương trình khảo sát, Quảng Ninh kỳ vọng thúc đẩy các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và xây dựng sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách Nga. Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường hợp tác giữa Quảng Ninh và tỉnh Sverdlovsk, đưa quan hệ hợp tác du lịch đi vào chiều sâu, thực chất; đồng thời góp phần đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Các đơn vị lữ hành Nga quan tâm dịch vụ du lịch cao cấp, nghỉ dưỡng chất lượng cao của Quảng Ninh.

Trước đó, Quảng Ninh đón đoàn famtrip Liên bang Nga gồm 41 đại biểu, đại diện cho 32 doanh nghiệp du lịch, cơ quan truyền thông và nhà đầu tư đến từ 9 tỉnh, thành phố của Liên bang Nga đến khảo sát sản phẩm du lịch, tìm kiếm cơ hội hợp tác từ 21-28/11.