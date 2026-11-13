Mở rộng vùng trồng khoai tây Atlantic

Từ nơi cửa ngõ của Quảng Ninh như phường An Sinh, Đông Triều, đến những địa bàn miền núi như Đông Ngũ, Quảng Đức, vùng trồng cây khoai tây Atlantic đang không ngừng được mở rộng.

Diện tích trồng khảo nghiệm khoai tây năng suất cao tại khu Bình Sơn Đông, phường An Sinh. Ảnh: Hải Hà

Từ 15 năm về trước, cây khoai tây Atlantic lần đầu tiên “bén rễ” tại phường An Sinh (khi đó là xã Bình Dương, TX Đông Triều) thông qua dự án trồng vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp do Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina (Hàn Quốc) phối hợp triển khai, HTX Nông nghiệp Bình Dương trực tiếp đảm nhận. Cách làm “liên kết 4 nhà” cũng đã được vận dụng ngay từ đầu, khi phía doanh nghiệp đảm bảo cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật và đầu ra, còn HTX và người dân cam kết bám sát quy trình, áp dụng khoa học kỹ thuật... Với cơ chế hợp tác chặt chẽ, ngày càng nhiều hộ dân trên địa bàn đã đăng ký tham gia, với lợi nhuận ước tính từ 2,5-3,5 triệu đồng mỗi sào khoai tây Atlantic, cao hơn rất nhiều so với một số loại cây, hoa màu khác được trồng trong vụ đông. Vùng trồng khoai tây Atlantic của phường trong vụ đông 2025 là 160ha, cho tổng sản lượng đạt gần 1.700 tấn. Nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác ngày càng thuần thục, năng suất, chất lượng sản phẩm được cải thiện rõ rệt. Bước vào vụ đông 2026-2027, bà con đang nô nức đăng ký trồng từ 1-10ha khoai tây/hộ. Địa phương đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng để xuống giống vào đầu tháng 12/2026.

Đến nay, mô hình trồng khoai tây Atlantic đã được phát triển tại nhiều địa phương khác của Quảng Ninh với sự đồng hành của các cấp hội nông dân, chính quyền cơ sở. Từ năm 2023, một số địa phương trong tỉnh như Quảng Đức, Đầm Hà, Đông Ngũ, Tiên Yên... cũng đã dần thực hiện sản xuất khoai tây Atlantic theo mô hình “liên kết 4 nhà”. Người dân an tâm sản xuất vì được hướng dẫn quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt và sản phẩm đầu ra được bao tiêu ổn định. Hiệu quả lớn nhất là khi những cánh đồng thường bị bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất trong vụ đông đã được “thay áo mới”, mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ gia đình.

Bà Phạm Thị Quang (thôn Đông Hải, xã Đông Ngũ) chia sẻ: Ban đầu, bà tham gia mô hình với mong muốn tận dụng diện tích đất bỏ không sau vụ lúa để tăng thêm thu nhập. Không ngờ, khoai tây dễ chăm sóc, năng suất cao, lại có máy móc hỗ trợ khâu thu hoạch, làm đất. Người dân chỉ cần thu gom khoai vào bao, thương lái và đơn vị bao tiêu đến tận ruộng thu mua. Với năng suất 15-18 tấn/ha, giá bán 8.000 đồng/kg, mỗi ha có thể mang lại doanh thu khoảng 120-144 triệu đồng.

Người dân xã Quảng Đức nhận giống khoai tây Atlantic để canh tác vụ đông.

Cuối năm 2025, xã Quảng Đức triển khai trồng 12ha khoai tây Atlantic, tận dụng quỹ đất sau vụ lúa, nâng cao hiệu quả canh tác. Chính quyền xã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tập huấn kỹ thuật; 17 hộ tham gia được hỗ trợ 100% giống, phân bón và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu vụ. Do phù hợp điều kiện địa phương có đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ và biên độ nhiệt ngày đêm phù hợp, cây khoai tây có thời gian sinh trưởng khoảng 3-4 tháng là có thể thu hoạch. Những bao khoai đầy ắp cuối vụ không chỉ mang lại nguồn thu cao hơn trước, mà còn giúp người dân thêm vững tin vào cây trồng mới, không còn nỗi lo “được mùa mất giá”. Quan trọng nhất là tư duy sản xuất của nông dân nơi vùng cao này đã thay đổi, chuyển từ “trồng gì mình có” sang “trồng theo nhu cầu thị trường”.

Câu chuyện về phát triển cây khoai tây Atlantic tại Quảng Ninh phần nào cho thấy, nếu lựa chọn đúng cây trồng, tổ chức sản xuất phù hợp và có doanh nghiệp tham gia tiêu thụ, giá trị thu được trên cùng một đơn vị diện tích cao hơn nhiều lần.