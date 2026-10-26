Hiệu quả từ chuỗi liên kết khoai tây Atlantic

Với những ưu thế nổi trội về hiệu quả kinh tế, thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng thích nghi cao trong vụ đông và thị trường tiêu thụ ổn định, khoai tây ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cây trồng vụ đông chủ lực của nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Ninh.

Khoai tây Atlantic giúp nông dân phường An Sinh nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập bền vững.

Trải qua 13 vụ mùa bén rễ trên đồng đất An Sinh, cây khoai tây Atlantic đã chứng minh được sức sống và vị thế chủ lực trong cơ cấu sản xuất vụ đông. Vụ đông 2025-2026, địa phương trồng 107ha với gần 300 hộ tham gia, thu hoạch 1.455 tấn củ đạt chuẩn, được Công ty Thực phẩm Orion Vina (Hàn Quốc) bao tiêu, mang lại doanh thu hơn 9 tỷ đồng. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đem lại lợi nhuận bình quân từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/sào, cao hơn rất nhiều so với một số loại cây, hoa màu khác.

Gắn bó từ những ngày đầu đưa cây khoai tây Atlantic về với đồng đất quê hương, ông Trịnh Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường An Sinh, cho biết: Với 6ha trồng khoai tây, năng suất đạt từ 16 đến 17 tấn/ha, bình quân mỗi năm, gia đình thu được trên 100 tấn củ, trị giá hơn 700 triệu đồng.

Theo ông Trần Duy Thành, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Sinh, bước vào vụ đông 2026-2027, bà con đang nô nức đăng ký trồng từ 1 đến 10ha khoai tây/hộ. Địa phương đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng để xuống giống vụ mới vào đầu tháng 12/2026 nhằm duy trì và mở rộng diện tích bền vững.

Từ lợi thế của khoai tây Atlantic, cùng với An Sinh, khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều địa phương như: Tiên Yên, Đông Ngũ, Quảng Đức đã đưa khoai tây vào trồng ở vụ đông hằng năm và cho kết quả rất khả quan, không chỉ tạo thêm thu nhập cho nông dân mà còn hạn chế tình trạng bỏ không đất đai ở vụ đông.

Điển hình như ở xã Quảng Đức, vụ đông 2025-2026, triển khai mô hình trồng 12ha khoai tây Atlantic tại 3 thôn, bản với 20 hộ tham gia. Được hỗ trợ giống, phân bón hữu cơ, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, mô hình đạt lợi nhuận bình quân 100-120 triệu đồng/ha sau khoảng 3 tháng canh tác, trừ chi phí.

Trước đây, sau vụ lúa mùa, người dân chủ yếu bỏ đất trống hoặc trồng ngô, rau phục vụ gia đình. Vụ đông 2025-2026, nhờ xã vận động, 9 hộ đã trồng thử nghiệm 5ha khoai tây, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, tạo cơ sở để nhân rộng mô hình, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng biên giới.

Khoai tây Atlantic mở ra hướng đi mới cho sản xuất vụ đông tại xã miền núi, biên giới Quảng Đức.

Ông Phan Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức, nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình cây khoai tây trong vụ đông 2026-2027, địa phương sẽ tập trung xây dựng các hộ sản xuất nòng cốt, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tăng cường giám sát và gắn kết chặt chẽ với mục tiêu tạo sinh kế bền vững cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khép lại vụ đông 2025-2026, diện tích trồng khoai tây Atlantic trên toàn thành phố Quảng Ninh đạt 160ha với sản lượng gần 2.000 tấn. Nhờ giá bán ổn định ở mức 8.400 đồng/kg, mô hình mang lại tổng doanh thu gần 17 tỷ đồng.

Theo nhận định từ Viện Sinh học và Công nghệ nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Quảng Ninh sở hữu nhiều điều kiện sinh thái lý tưởng để phát triển cây khoai tây Atlantic. Nhờ lợi thế đất đai tơi xốp, hệ thống tưới tiêu chủ động, khí hậu vụ đông mát mẻ, biên độ nhiệt ngày và đêm chênh lệch lớn cùng chu kỳ sinh trưởng phù hợp (90-120 ngày), giúp củ khoai tây tích lũy tinh bột tốt và đạt tiêu chuẩn chế biến công nghiệp. Đặc biệt, thành công của mô hình còn đến từ trụ cột liên kết vững chắc: Sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật bài bản và sự đồng hành bao tiêu trọn gói sản phẩm từ Công ty Thực phẩm Orion Vina (Hàn Quốc). Mô hình khép kín này đã giúp nông dân dẹp bỏ nỗi lo "được mùa mất giá", yên tâm đầu tư sản xuất quy mô lớn.