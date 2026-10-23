Động đất mạnh 7 độ tại Tây Tạng (Trung Quốc), ít nhất 16 người thiệt mạng

Một trận động đất có độ lớn 7,0 xảy ra tại khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, tối 22/10, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 54 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà đổ sập tại thành phố Nagqu. Giới chức địa phương đã huy động hơn 1.600 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, trong khi hoạt động giao thông và thông tin liên lạc tại một số khu vực bị gián đoạn.

Lực lượng cứu hỏa kiểm tra nhà cửa tại một ngôi làng bị ảnh hưởng bởi động đất ở huyện Baqen, thành phố Nagqu, khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), ngày 23/10/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã/AP

Theo truyền thông Trung Quốc, trận động đất đã khiến ít nhất 339 ngôi nhà và 20 chuồng trại chăn nuôi bị sập. Văn phòng truyền thông thành phố Nagqu dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Hơn 1.600 người đã được huy động tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. Khoảng 1.000 căn nhà lắp ghép và 3.000 lều bạt đã được chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng, cùng với giường gấp, đèn pin và quần áo mùa đông để hỗ trợ người dân.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 22h33 ngày 22/10 theo giờ địa phương. Tâm chấn nằm cách thành phố Nagqu khoảng 191km về phía đông đông bắc, thuộc khu vực miền bắc Tây Tạng có địa hình cao và dân cư thưa thớt. Độ sâu chấn tiêu được xác định là 18km. USGS cũng ghi nhận ít nhất 7 dư chấn có độ lớn từ 4,3 đến 5,2, đều xảy ra ở độ sâu khoảng 10km.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày 23/10 cho biết hệ thống thông tin liên lạc tại một số khu vực bị gián đoạn sau động đất. Cơ quan đường sắt địa phương đã triển khai các biện pháp khẩn cấp, tạm dừng hoạt động của những đoàn tàu đi qua vùng bị ảnh hưởng nhằm bảo đảm an toàn.

Động đất còn gây sạt lở đất đá, buộc chính quyền đóng cửa một đoạn Quốc lộ 317. Hiện chỉ các phương tiện cứu hộ, cứu nạn và xe phục vụ công tác hỗ trợ khẩn cấp được phép lưu thông qua khu vực này, trong khi lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp đất đá, khôi phục giao thông. Công tác cứu hộ có thể gặp thêm khó khăn do thời tiết bất lợi. Theo dự báo được Tân Hoa Xã dẫn lại, khu vực xảy ra động đất có thể xuất hiện những đợt tuyết rơi ngắt quãng trong ba ngày tới.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này trong vòng 5 năm qua. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu huy động tối đa lực lượng và nguồn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động cứu chữa người bị thương.

Thành phố Nagqu nằm cách Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng, hơn 300km về phía bắc.