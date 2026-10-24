Trung Quốc khẩn trương tìm kiếm người sống sót sau động đất tại Tây Tạng

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc ngày 23/10 tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau trận động đất mạnh 7 độ tại khu vực Tây Tạng, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 76 người bị thương. Hơn 5.000 người đã được huy động tham gia cứu nạn, trong khi công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, thời tiết lạnh giá và nguy cơ dư chấn gây sạt lở.

Động đất mạnh 7 độ tại Tây Tạng (Trung Quốc) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Ảnh: AP.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, lực lượng cứu hộ đã triển khai ba đợt tìm kiếm tại khu vực thành phố Nagqu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất xảy ra tối 22/10. Quyền Thị trưởng Nagqu, ông Dunzhu, cho biết tính đến chiều 23/10, các đội cứu hộ đã kiểm tra từng hộ gia đình và từng ngôi làng nhằm phát hiện người còn mắc kẹt. Tại huyện Baqen, nơi xảy ra động đất, chưa ghi nhận trường hợp mất tích.

Hơn 5.000 người từ ba huyện trong khu vực đã được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Nhà chức trách cũng sơ tán hơn 12.000 người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đồng thời khẩn trương xây dựng thêm nơi trú ẩn tạm thời để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho những người bị ảnh hưởng.

Theo Tân Hoa xã, hàng cứu trợ đã được vận chuyển đến vùng động đất, gồm 2.000 căn nhà lắp ghép, khoảng 3.400 lều bạt, 2.000 giường gấp cùng đèn pin và quần áo giữ ấm. Công tác hỗ trợ người dân được đẩy nhanh trong bối cảnh khu vực này nằm ở độ cao khoảng 4.800 m so với mực nước biển, có nhiệt độ thấp và điều kiện địa hình phức tạp.

Hoạt động cứu hộ còn đối mặt với nguy cơ dư chấn và sạt lở đất đá. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), sau trận động đất chính đã xuất hiện ít nhất 7 dư chấn có độ lớn từ 4,3 đến 5,2. Giới chức địa phương lo ngại các rung chấn tiếp theo có thể khiến những công trình đã hư hại tiếp tục đổ sập, gây thêm thương vong.

Động đất cũng làm gián đoạn thông tin liên lạc tại một số khu vực và gây đá lở trên tuyến Quốc lộ 317. Chính quyền địa phương đã phong tỏa một đoạn đường, chỉ cho phép các phương tiện cứu hộ, ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ chính thức lưu thông, trong khi lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn đất đá. Ngành đường sắt cũng tạm dừng các chuyến tàu đi qua khu vực bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn.

Theo dự báo, vùng động đất có thể xuất hiện tuyết rơi từng đợt trong ba ngày tới, gây thêm trở ngại cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân.

Trận động đất mạnh 7 độ xảy ra tối 22/10 tại khu vực Nagqu, phía bắc thủ phủ Lhasa, khiến ít nhất 339 ngôi nhà đổ sập. Sáng 23/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng và nguồn lực cho công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả thiên tai.