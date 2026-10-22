Waze bác bỏ lo ngại về bảo mật dữ liệu sau lệnh cấm của Malaysia

Ứng dụng dẫn đường Waze ngày 22/10 bác bỏ cáo buộc thu thập thông tin nhạy cảm của Chính phủ Malaysia hoặc cho phép các bên khác khai thác dữ liệu cá nhân của người dùng. Phản ứng được đưa ra sau khi Malaysia cấm công chức sử dụng ứng dụng này trong khi thực hiện nhiệm vụ, với lý do liên quan đến nguồn gốc Israel của Waze.

Hình ảnh ứng dụng dẫn đường Waze hiện thị trên điện thoại. Ảnh tư liệu: AP.

Trong tuyên bố ngày 21/10, Văn phòng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết quyết định được đưa ra có tính đến việc Waze Mobile Limited là đơn vị kiểm soát dữ liệu được thành lập tại Israel và hoạt động theo pháp luật nước này.

Trả lời hãng tin AP, người phát ngôn Waze khẳng định những cáo buộc về nguy cơ xâm phạm dữ liệu cá nhân là "hoàn toàn sai sự thật".

"Waze hoạt động theo các chính sách bảo mật nghiêm ngặt nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu về bảo vệ dữ liệu" - người phát ngôn cho biết. Tuy nhiên, đại diện Waze không bình luận về những mối liên hệ của ứng dụng với Israel.

Waze ban đầu được phát triển tại Israel trước khi được tập đoàn công nghệ Mỹ Google mua lại vào năm 2013. Malaysia, quốc gia có dân số chủ yếu theo đạo Hồi, luôn ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp của người Palestine và không có quan hệ ngoại giao hoặc quan hệ kinh tế trực tiếp với Israel.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 22/10, Bộ trưởng Kỹ thuật số Malaysia Gobind Singh Deo làm rõ rằng lệnh cấm Waze chỉ áp dụng đối với công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính thức, không phải lệnh cấm sử dụng ứng dụng trên toàn quốc.