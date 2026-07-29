Mỹ chuẩn hóa nhãn hạn sử dụng thực phẩm để giảm lãng phí

Bang California của Mỹ vừa trở thành địa phương đầu tiên chuẩn hóa cách ghi nhãn hạn sử dụng thực phẩm, trong nỗ lực giảm lãng phí và giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn đâu là mốc phản ánh chất lượng, đâu là mốc liên quan đến an toàn thực phẩm. Nếu bạn từng bỏ đi hộp sữa hay sữa chua chỉ vì đã quá ngày in trên nhãn, thì bạn không phải là người duy nhất. Theo các chuyên gia, nhiều loại thực phẩm vẫn hoàn toàn có thể sử dụng an toàn dù đã qua mốc thời gian này.

Người tiêu dùng mua sắm tại một siêu thị ở Mỹ. Ảnh: AP

Tại Mỹ, hiện không có quy định liên bang yêu cầu thống nhất cách ghi nhãn hạn sử dụng đối với hầu hết thực phẩm, ngoại trừ sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh. Vì vậy, người tiêu dùng thường bối rối trước hàng loạt cụm từ như "Best Before", "Best By", "Best If Used By", "Enjoy By" hay "Sell By".

Các chuyên gia cho biết điều nhiều người chưa nhận ra là những nhãn này chủ yếu phản ánh thời điểm thực phẩm đạt chất lượng tốt nhất, chứ không phải thời điểm mất an toàn để sử dụng.

Theo một nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg năm 2019, hơn 80% người tiêu dùng Mỹ thỉnh thoảng bỏ thực phẩm chỉ vì sắp đến hoặc đã qua ngày ghi trên bao bì.

"Các nhãn ngày chỉ đảm bảo chất lượng của sản phẩm đến một thời điểm nhất định. Chúng không phải là chỉ báo về mức độ an toàn của thực phẩm" - ông Donald Schaffner, chuyên gia an toàn thực phẩm của Đại học Rutgers, cho biết.

“Các nhà sản xuất xác định thời gian này dựa trên thời điểm sản phẩm đạt hương vị và chất lượng tốt nhất” - bà Rachel Zemser, chuyên gia khoa học thực phẩm tại khu vực Vịnh San Francisco, nói.

Bao bì quyết định thời gian bảo quản

Theo các chuyên gia, nhiều loại thực phẩm đóng hộp như đậu, cà chua, trái cây, rau củ hay các sản phẩm tiệt trùng có thể bảo quản thêm nhiều năm sau ngày in trên bao bì nếu chưa mở nắp. Các sản phẩm khô như bánh quy, ngũ cốc cũng có thời hạn sử dụng dài vì độ ẩm thấp, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn.

"Người tiêu dùng có thể dùng khứu giác và vị giác để đánh giá. Bánh quy hay ngũ cốc có thể bị ỉu, mất ngon nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng gây hại cho sức khỏe" - bà Zemser nói.

Tuy nhiên, bà cũng khuyến cáo cần thận trọng hơn với thịt bò, thịt gà và cá. Những thực phẩm này có thể hỏng ngay cả khi được bảo quản trong tủ lạnh. Nếu được bọc kín và cấp đông trước mốc "Best By", thời gian bảo quản sẽ kéo dài hơn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cùng Đại học Cornell và Viện Tiếp thị Thực phẩm cũng phát triển ứng dụng miễn phí FoodKeeper, giúp người dân tra cứu thời gian bảo quản an toàn của từng loại thực phẩm.

California tiên phong chuẩn hóa nhãn thực phẩm

Bang California đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ chuẩn hóa cách ghi nhãn hạn sử dụng bằng việc loại bỏ nhãn "Sell By".

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7, các nhà sản xuất thực phẩm bán tại California chỉ được sử dụng hai loại nhãn: "Best If Used By" để chỉ thời điểm đạt chất lượng tốt nhất và "Use By" để chỉ mốc liên quan đến an toàn thực phẩm.

Ông Nate Rose, người phát ngôn Hiệp hội Các cửa hàng tạp hóa California, cho biết nhãn "Sell By" thực chất chỉ là công cụ quản lý nội bộ của các nhà bán lẻ nhằm kiểm soát thời gian trưng bày sản phẩm.

Trong khi đó, bang New York cũng vừa thông qua một dự luật tương tự và đang chờ Thống đốc Kathy Hochul ký ban hành.

Hiện nay, sản phẩm duy nhất mà luật liên bang Mỹ bắt buộc phải ghi hạn sử dụng là sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, do giá trị dinh dưỡng của sản phẩm sẽ suy giảm sau thời điểm này.

Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng không nên chỉ dựa vào ngày ghi trên bao bì mà cần quan sát các dấu hiệu như nấm mốc, mùi lạ hoặc màu sắc bất thường để quyết định có nên loại bỏ thực phẩm hay không.