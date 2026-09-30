Nam Phi công bố các biện pháp đối phó với bạo lực nhằm vào phụ nữ

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 29/9 đã công bố các biện pháp mới nhằm chống bạo lực trên cơ sở giới, sau khi ít nhất 11 phụ nữ bị sát hại tại Ekurhuleni, phía Đông Johannesburg, kể từ tháng 7.

Các biện pháp bao gồm một cuộc rà soát về an toàn của phụ nữ, dự kiến hoàn thành trong 60 ngày. Chính quyền địa phương trên cả nước sẽ phải xác định những khu vực nguy hiểm và có nguy cơ cao, trong đó có những nơi đèn đường bị hỏng, các tòa nhà bỏ hoang và công viên không được bảo vệ đầy đủ.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu trước người dân về các biện pháp mới nhằm giải quyết tình trạng phụ nữ và trẻ em bị sát hại và bạo lực tại nước này, ở Pretoria, Nam Phi, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP

Tổng thống Ramaphosa cũng yêu cầu cảnh sát và Cơ quan Công tố Quốc gia rà soát trong vòng 90 ngày các vụ án chưa được giải quyết liên quan đến giết người, mưu sát, hiếp dâm và các vụ bạo lực trên cơ sở giới khác. Sau các cuộc rà soát, chính quyền sẽ xây dựng các kế hoạch có ngân sách để xử lý những điểm nóng và tình trạng tồn đọng trong việc giải quyết các vụ án.

Loạt vụ sát hại tại Ekurhuleni khiến người dân lo sợ, đặc biệt sau khi thi thể nạn nhân thứ 11 được phát hiện hôm 27/9. Khu vực này vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao trong khi nhà chức trách điều tra khả năng một hoặc nhiều kẻ giết người hàng loạt đứng sau các vụ việc.

Ông Ramaphosa cho biết 4 nghi phạm đã bị bắt. Trong một số vụ, cảnh sát đã xác định những người liên quan cần được điều tra và thu thập các bằng chứng pháp y, gồm ADN, mẫu máu, quần áo, điện thoại di động và dữ liệu điện thoại. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận các vụ sát hại gần đây có liên quan với nhau hay không.

“Điều này không thể được coi là một phần bình thường của cuộc sống ở Nam Phi”, ông Ramaphosa nói, đồng thời thừa nhận những biện pháp đã thực hiện chưa đủ để giải quyết vấn đề.

Theo số liệu tội phạm chính thức của Nam Phi, nước này ghi nhận 5.427 vụ giết người từ tháng 4 đến tháng 7. Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) cho biết tỷ lệ phụ nữ bị sát hại tại Nam Phi thuộc nhóm cao nhất thế giới. Một nghiên cứu năm 2022 của một tổ chức nghiên cứu chính sách tại Nam Phi cho thấy hơn 35% phụ nữ trưởng thành ở nước này từng trải qua bạo lực thể chất hoặc tình dục.

“Phụ nữ thay đổi đường về nhà, tránh ra ngoài vào ban đêm, cảnh báo nhau về những nơi nguy hiểm và những người đàn ông nguy hiểm. Chúng ta đã đẩy gánh nặng của bạo lực do nam giới gây ra lên vai phụ nữ”, ông Ramaphosa nói.

Ông Ramaphosa kêu gọi nam giới đóng vai trò dẫn đầu trong cuộc chiến chống bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời lưu ý rằng phần lớn phụ nữ bị bạo lực biết những người tấn công họ. Tổng thống cho biết một nhóm điều tra cấp cao đã được thành lập để điều tra các vụ sát hại tại Ekurhuleni.