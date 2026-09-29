Mỹ chính thức cấm nhập khẩu gần 1 tỷ USD hàng hóa từ Canada

Quan hệ Mỹ - Canada đứng trước nguy cơ căng thẳng hơn nữa sau khi Washington chính thức cấm nhập khẩu gần 1 tỷ USD hàng hóa từ quốc gia láng giềng, bao gồm đồ uống có cồn, sản phẩm từ sữa và xe máy.

Dù quy mô lệnh cấm không lớn so với tổng kim ngạch thương mại 880 tỷ USD mỗi năm giữa hai nước, bước đi này lại đẩy cuộc chiến thương mại dưới thời Tổng thống Donald Trump với nước láng giềng và đồng minh lâu năm lên một nấc thang mới.

Theo luật sư thương mại Patrick Childress (cựu quan chức thương mại Mỹ và là đối tác của hãng luật Holland & Knight), biện pháp này hoàn toàn không có tác dụng làm giảm bớt căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Rượu whisky Canada tại một cửa hàng bán rượu ở Vancouver, tỉnh British Columbia, ngày 25/8/2026. Ảnh: AP

Căng thẳng bùng phát trở lại từ mùa hè vừa qua khi Tổng thống Donald Trump áp dụng một đạo luật từ thời Đại suy thoái để áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Ông cáo buộc Ottawa phân biệt đối xử với các nhà sản xuất sữa, ô tô và đồ uống có cồn của Mỹ. Ngay lập tức, Canada phản ứng lại bằng các mức thuế từ 15%, 25% đến 50%, tương đương với giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Đáp lại động thái từ Canada, Tổng thống Trump đã ký lệnh cấm một loạt mặt hàng của nước này, chính thức có hiệu lực từ 0h01 sáng 29/9 (theo giờ miền Đông nước Mỹ).

Giới chuyên gia nhận định lệnh cấm mới sẽ không gây ra cú sốc lớn về mặt kinh tế. Nguyên nhân là do các mặt hàng này từ lâu đã phải chịu mức thuế 50% từ Mỹ. Luật sư Childress cho biết: "Với mức thuế quá cao như vậy, việc nhập khẩu hàng hóa từ Canada vào Mỹ từ lâu đã không còn hiệu quả về mặt kinh tế, nghĩa là các mặt hàng này thực chất đã bị chặn từ trước".

Ông Jacob Jensen, Giám đốc chính sách thương mại tại viện nghiên cứu American Action Forum, tính toán rằng lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến 967 triệu USD hàng nhập khẩu của Canada dựa trên số liệu năm 2025. Trong đó, 87% là đồ uống có cồn, mặt hàng bị Mỹ đưa vào tầm ngắm nhằm phản ứng lại việc một số tỉnh của Canada cấm bày bán đồ uống có cồn của Mỹ trên kệ hàng.

Bên cạnh đó, danh sách cấm còn bao gồm một số sản phẩm sữa, tiêu biểu như váng sữa (whey). Từ lâu, thương mại giữa hai nước liên tục vấp phải rào cản do chính sách bảo hộ của Canada, trong đó Ottawa áp dụng mức thuế cao đối với các sản phẩm sữa vượt quá hạn ngạch nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

Lệnh cấm cũng áp dụng đối với mặt hàng xe máy. Hãng Bombardier Recreational Products (BRP) có trụ sở tại Quebec xác nhận dòng xe ba bánh Can-Am Spyder và Canyon chính thức bị cấm nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, BRP cho biết tác động tài chính chưa thể hiện rõ cho đến năm sau, do hãng đã hoàn tất phần lớn khâu sản xuất và vận chuyển cho mùa hàng năm nay.