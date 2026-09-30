Quốc vương Ma-rốc bổ nhiệm nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước

Quốc vương Mohammed VI của Ma-rốc ngày 29/9 bổ nhiệm Bộ trưởng Quy hoạch Đô thị Fatima Zahra Mansouri làm thủ tướng, đưa nữ luật sư 50 tuổi trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này tại vương quốc Hồi giáo.

Bộ trưởng Ma-rốc, chính trị gia kiêm Thị trưởng Marrakech Fatima Ezzahra El Mansouri tham gia cuộc vận động tranh cử của đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) trước thềm cuộc bầu cử lập pháp tại Tangier, Ma-rốc, ngày 16/9/2026. Ảnh: AP

Theo thông báo của Hoàng gia, bà Mansouri, người đồng thời đang giữ chức thị trưởng Marrakech, được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Bà là người phụ nữ thứ hai giữ chức thủ tướng tại thế giới Arab, sau bà Najla Bouden của Tunisia.

Việc bổ nhiệm được công bố 4 ngày sau khi kết quả cuộc bầu cử quốc hội được công bố. Đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) theo đường lối trung dung của bà Mansouri giành được nhiều phiếu nhất, với 1 triệu trong tổng số 15,8 triệu cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu. Đây là chiến thắng đầu tiên của PAM kể từ khi thành lập năm 2008.

Dự kiến trong những ngày tới, bà Mansouri sẽ xây dựng liên minh để thành lập chính phủ. Hệ thống bầu cử của Ma-rốc khiến một đảng khó giành được đa số tuyệt đối. PAM cho biết sẵn sàng hợp tác với tất cả các đảng, trong khi một số đảng, trong đó có Đảng Công lý và Phát triển theo đường lối Hồi giáo ôn hòa và Liên đoàn Cánh tả Dân chủ, tuyên bố sẽ ở phe đối lập.

Chính phủ mới dự kiến sẽ thực hiện các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD liên quan đến World Cup 2030, đồng thời nỗ lực thực hiện các cam kết về chống lạm phát, tăng lương và tạo việc làm.

Theo Hiến pháp Ma-rốc, quốc vương, người có quyền lực cao nhất đất nước, có quyền bổ nhiệm thủ tướng nhưng phải lựa chọn người đứng đầu chính phủ từ đảng giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội. Quy định này được đưa ra sau những thay đổi được những người biểu tình trong phong trào Mùa xuân Arab năm 2011 thúc đẩy thành công. Trước đó, quốc vương có thể bổ nhiệm thủ tướng mà không chịu hạn chế này.

Bà Mansouri gia nhập PAM ngay sau khi đảng này được thành lập năm 2008 bởi ông Fouad Ali El Himma, một người bạn thời thơ ấu và cố vấn thân cận của quốc vương. Tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Montpellier ở Pháp, bà trở thành một trong những lãnh đạo hàng đầu của đảng vào năm 2024. Bà từng hai lần giữ chức thị trưởng Marrakech và là đại biểu quốc hội.

Bà Mansouri là con gái của ông Abderrahmane El Mansouri, được biết đến với danh xưng “pasha của Marrakech”, một quan chức địa phương cấp cao từng là đại sứ Ma-rốc tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Ông từng đứng đầu đoàn luật sư Marrakech và là một địa chủ.

Bà Mansouri từng đối mặt với cáo buộc xung đột lợi ích sau khi một nhóm tin tặc không rõ danh tính cáo buộc bà lợi dụng chức vụ để trục lợi liên quan đến các giao dịch đất đai ở Marrakech. Bà bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là những lời vu khống và đã tiến hành các biện pháp pháp lý.

Cuộc bầu cử vừa qua là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng di cư Ceuta hồi tháng 7 năm ngoái và các cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu khiến nhiều người thiệt mạng vào năm ngoái.

Sau khi được Hoàng gia bổ nhiệm, sự chú ý chuyển sang liên minh sẽ thành lập chính phủ tiếp theo.