Iraq bắt đầu nhập khẩu xăng qua cảng Syria để tránh eo biển Hormuz

Các xe bồn chở nhiên liệu của Iraq ngày 29/9 bắt đầu nhận xăng tại một cảng của Syria nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng cao trong bối cảnh eo biển Hormuz quan trọng vẫn bị đóng cửa và các bên trung gian đang làm việc với Iran và Mỹ để chấm dứt chiến tranh.

Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn đã gây chấn động nền kinh tế toàn cầu, buộc các quốc gia phải tìm kiếm những tuyến thay thế và đẩy giá nhiên liệu tăng vọt. Trước khi chiến tranh nổ ra, 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt được giao dịch trên thế giới đi qua tuyến đường thủy hẹp này.

Công nhân nạp xăng vào các xe bồn sau khi xăng được bơm từ tàu dầu lên bờ và lưu trữ trong các bồn chứa tại cảng dầu Baniyas, thành phố Baniyas, Syria, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP

Syria, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa, người đã lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Bashar Assad vào tháng 12/2024, đang tận dụng cơ hội này để thúc đẩy nền kinh tế bằng cách cung cấp một tuyến đường thay thế qua cảng Baniyas. Các thị trường như Mỹ và châu Âu cũng đang sử dụng cảng này.

Trong nhiều tháng qua, Iraq đã xuất khẩu dầu sang các thị trường nước ngoài bằng cách vận chuyển bằng xe tải qua Baniyas để tránh việc eo biển Hormuz bị đóng cửa. Nay, theo thỏa thuận kéo dài 3 tháng giữa hai nước, Iraq bắt đầu nhập khẩu xăng qua Syria. Lô hàng đầu tiên vào Iraq sẽ đến cảng hôm 1/10.

Theo thỏa thuận, tập đoàn UCC có trụ sở tại Qatar sẽ mua xăng, trong khi Syria phụ trách vận chuyển và thu phí quá cảnh. Sau đó, các lô hàng được vận chuyển bằng đường bộ từ cảng ở phía Tây Bắc Syria đến Iraq, qua khu vực al-Tanf ở Đông Nam Syria.

Ông Ahmed Qubbaji, Phó Giám đốc Công ty Dầu khí Syria thuộc nhà nước, ngày 29/9 cho biết Syria đang nỗ lực đưa 200 xe bồn mỗi ngày vào Iraq, đồng thời tính đến việc xây dựng các đường ống kết nối Iraq với Syria qua đường biển và qua các quốc gia khác nhằm hướng tới những dự án mang tính chiến lược, dài hạn thay vì chỉ các giải pháp tạm thời.