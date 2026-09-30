Nhà báo truyền hình được phong làm vua vương quốc truyền thống ở Uganda

Một nhà báo ngày 29/9 được phong làm vua vương quốc Tooro ở Uganda, một tháng sau khi vị “vua nhí” Oyo Nyimba qua đời, để lại sự tiếc thương và tranh chấp về người kế vị.

Nhà báo Edward Rukidi Kijanangoma phát biểu trong lễ đăng quang với tư cách vua vương quốc truyền thống Tooro của Uganda, tại Fort Portal, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP

Vị tân vương 56 tuổi là một hoàng tử từng có thời gian dài làm phát thanh viên và biên tập viên tại Tổng công ty Phát thanh Truyền hình Uganda. Ông lấy tước hiệu Edward Rukidi Nyabongo. Sau khi thực hiện các nghi lễ truyền thống suốt đêm, ông được đưa vào cung điện và chính thức ra mắt những người ủng hộ.

Lễ đăng quang diễn ra tại Fort Portal, một thị trấn ở miền Tây Uganda, không xa biên giới Congo. Hàng nghìn người trực tiếp tham dự hoặc theo dõi buổi lễ qua truyền hình. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni kêu gọi các thủ lĩnh truyền thống thúc đẩy việc sử dụng các ngôn ngữ địa phương.

Trong bài phát biểu ngắn tại lễ đăng quang, Vua Nyabongo cam kết trở thành nhân vật đoàn kết tất cả người dân trong vương quốc. Trước lễ đăng quang, ông nói với tờ New Vision rằng: “Di sản phải đi cùng kỷ luật và sự chăm chỉ. Gia đình tôi chưa bao giờ để tôi coi nguồn gốc hoàng gia là một đặc quyền; thay vào đó, tôi được dạy rằng đó là trách nhiệm cần chuẩn bị để gánh vác.”

Ông Nyabongo không thuộc nhóm có vị trí đặc biệt cao trong danh sách kế vị. Tuy nhiên, các trưởng lão trong dòng tộc cầm quyền Babiito đã lựa chọn ông trong số những hoàng tử đủ điều kiện sau khi Vua Oyo qua đời mà không có người thừa kế được công chúng biết đến.

Việc lựa chọn ông Nyabongo gây tranh cãi khi Thái hậu Best Kemigisa cho biết Vua Oyo để lại một con trai nhỏ và danh tính của đứa trẻ sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Điều này làm dấy lên những câu hỏi về người kế vị của vương quốc. Tuy nhiên, người được cho là con trai của Vua Oyo đến nay vẫn chưa được công bố chính thức.

Các vương quốc truyền thống ở Uganda bị cấm hoạt động vào những năm 1960, sau khi nước này giành độc lập khỏi chế độ thuộc địa Anh. Các vương quốc được khôi phục vào năm 1993. Các thủ lĩnh truyền thống không có quyền lực chính thức tại Uganda và bị pháp luật cấm tham gia chính trị đảng phái. Tuy nhiên, họ vẫn có ảnh hưởng lớn đối với người dân với vai trò gìn giữ văn hóa truyền thống.

Vua Oyo lên ngôi năm 1995, khi mới 3 tuổi, sau khi cha qua đời. Ông từng được xem là vị vua trẻ nhất thế giới và nhận được sự yêu mến của hàng trăm nghìn người dân. Vua Oyo được những người nhiếp chính do vương quốc bổ nhiệm dìu dắt cho đến khi trưởng thành và đủ 18 tuổi. Ông qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 34 hồi tháng 8, khép lại gần ba thập niên trị vì vương quốc Tooro.