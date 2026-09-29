Iran nhắn gửi thông điệp đến công chúng Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vừa đưa ra thông điệp trực tiếp kêu gọi công dân Mỹ xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, đồng thời khẳng định cuộc chiến của Washington tại Trung Đông đã thất bại.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Tehran vào ngày 29/9, Tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn của Vệ binh Cách mạng, đã công bố bức "thư gửi nhân dân Mỹ". Ông nhấn mạnh rằng con đường duy nhất để chấm dứt chiến tranh là Washington phải thừa nhận thất bại và rút quân.

Tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran, Iran, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP

Thông điệp này được phát đi vào thời điểm chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ (tháng 11/2026) cho Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Hiện đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với nhiều bất lợi lớn trong mục tiêu duy trì quyền kiểm soát quốc hội.

Trao đổi với hãng thông tấn AP, ông Mohebbi thúc giục người dân Mỹ tích cực xuống đường biểu tình để lên án điều mà ông gọi là các chính sách hiếu chiến của Chính phủ Mỹ, đồng thời kêu gọi cử tri "xem lại quyết định" về các nhà lãnh đạo của mình.

Bên cạnh đó, Tehran cáo buộc Washington sử dụng chương trình hạt nhân của Iran làm cái cớ để "cướp bóc tài sản" và biến quốc gia này thành "thuộc địa". Phía Iran khẳng định các hành động quân sự và lệnh trừng phạt kinh tế từ phía Mỹ sẽ không thể khuất phục được Tehran.

Trong khi đó, áp lực từ cuộc xung đột tiếp tục giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Iran. Đồng rial của Iran tiếp tục rớt giá xuống mức thấp kỷ lục mới trong ngày 29/9 khi các tiểu thương tại Tehran phải giao dịch hơn 2,5 triệu rial đổi lấy một đô la Mỹ. Mức đáy mới này vượt xa kỷ lục cũ là 2,2 triệu rial đổi một đô la ghi nhận vào ngày 2/9, tiếp nối chuỗi lao dốc không phanh của nội tệ kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng 2.